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長假本地餐飲迎寒冬？ 內地外勞呻意外「被放假」：以為要做到爆肝  同事一句點醒因為咁...

生活百科
更新時間：15:17 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:17 2026-04-03 HKT

對於許多服務業的從業人員來說，遇上假日往往意味著加倍忙碌。然而，一名在香港從事餐飲業的內地外勞，最近卻有了一番截然不同的體驗。他滿心以為復活節將是一場硬仗，不料等來的卻被老闆安排休假，這種「反常操作」顛覆了他對港人放假習慣的認知。

內地經驗失靈 復活節長假遭「排休」嚇親外勞：懵了

有外勞在內地社交平台「小紅書」上發帖分享，在復活節假期遇上與農曆新、聖誕等節日截然不同的工作安排。他起初憑藉在內地的經驗，早已認定假期必定是客流高峰，原本以為會像「春節、聖誕、國慶一樣」，需要「做到爆肝、忙到飛起、兵荒馬亂」，甚至已做好了「熬慘的準備」。然而，當他看到排班表時，卻完全「懵了」。老闆不僅沒有安排他加班，反而直接給他排了休假，甚至貼心地叫他「清明回家祭祖」。

遭同事一句點醒：很多事真的不能用內地思維去想

這份突如其來的善意讓他百思不得其解，他下意識地猜測，或許只是「店裡人手夠才放我」。直到一位資深同事一語道破真相：「香港復活節，餐飲是真的淡到離譜！」在內地思維裡，放假等同生意好得「爆單」，在香港卻等於「冷清」，他才恍然大悟。

原來港人在長假期往重選擇「北上的北上、出國的出國」，餐飲業因此迎來了意想不到的「寒冬」。資深同事的一夕話，讓他發出深刻感嘆：「來香港打工才明白，很多事真的不能用內地思維去想」。

網民鼓勵：就好好休息

不過，這一文化衝擊也為他帶來一份意外禮物，讓他獲得了寶貴的返家機會。他滿懷感恩地表示要「珍惜每一次能回家的機會」，並期許自己「在外打工，平安順遂就好」。不少網民也留言鼓勵事主，表示「哈哈哈，那就好好休息啊」、「我也被安排休息」，對這種「反向操作」表示理解。

資料來源：港漂Ben在奋斗@小紅書

延伸閱讀：中港職場假期「代溝」？內地復活節不放假/調休政策震驚港人 港漂無奈：真的差別好大

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