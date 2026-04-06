李居明-乖仔面相你要知 選個好女婿要過三關｜李居明大師會客室

有讀者問，如何選個好女婿？更怕選錯女婿，有甚麼提示？這個問題令我感觸良多，事緣我在網上看到一段謀殺案視頻，講一名女子遇上一名追求者，短短兩個月便要結婚，誰知這竟是一場精密布局的謀殺計劃。這位女子的父親曾提出這位男子的面相非常之壞，反對這門親事，無奈不被女兒接受，釀成悲劇。事實上，面相學是中國古文化智慧，可透過外在的特徵，去窺探一個人的性格。尤其是準備「揀女婿」的朋友，我們都想找個「乖仔」，究竟何謂「乖仔」面相？相對於「衰仔」，又有甚麼特徵是必須警惕的？

第一關：看耳朵

要看一個男人是否正直，首先要看他的耳朵。耳朵主宰一個人1歲到14歲的運勢。一個「乖仔」的耳朵，一定生得很漂亮，耳珠飽滿，代表他有幸福的童年，性格自然比較善良平和。反觀那些「衰仔」，性格叛逆、駁嘴駁舌的人，大多是雞咀耳，有｢輪飛廓反｣的特徵，內裏的骨頭突出來，代表他14年歲前父母離異、或家庭環境比較差，一個家庭教育非常差的人，怎會培育出來一个好的男生？所以，當你見準女婿時，如果發現他「輪飛廓反」，就要格外留神他的情緒穩定性。

準備「揀女婿」的朋友，都想找個「乖仔」，原來面相露玄機。

潮爆開運王》嘉賓剛剛榮升外公的鄭丹瑞，以及新一代（梁寬）劉威煌。大師教大家點樣揀女婿，例如乖仔有冇樣睇，衰仔又會有哪些面相特徵等等。

第二關：看面肉與眼神

老人家常說「面無四兩肉，心內毒」，一個人的面部緊繃，露骨，這是一種不好的面相，往往代表此人機心極重，且缺乏寬容之心。

更重要是再看「眼神」。在相學上，眼主一個人35歲到40歲的運勢，如果一個人眉毛粗亂，且眼無神，代表他在這段時間極容易招惹官非，甚至有牢獄之災。再者，要注意「奸門」位置，即眼尾處長有一顆明顯的大黑癦，不但會影響夫妻感情，更會招惹官非之凶險。

第三關：看牙齒

這是很多人會忽略細節。相學認為，牙齒與一個人的誠信與仁義息息相關。如果你見到一個男生的牙齒短小又細碎，像粟米粒一樣，這在相學上被視為「不仁不義」。如果還有兩隻尖尖的犬牙突出，代表會背叛他人。一個不仁不義的人，就算平時對你的女兒再好，也可能只是為了達成某種目的而演戲。

所以，一個讓人放心的「乖仔」面相，最好有｢佛耳｣有耳珠，臉部飽滿有肉，眼睛明亮有神，牙齒整齊潔白。而「輪飛廓反」、臉無四兩肉、眉粗且眼無神，牙細如粟米且犬牙尖，多屬險惡之輩。這些特徵絕對是重要的危險訊號。請提醒女兒多加觀察，以免遇人不淑。面相學並非迷信，而是一種行為心理學的累積！

六月新光當代戲劇節

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