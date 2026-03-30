公屋新租金級別殺到！富戶入息「擲界」須交2.5倍租擬減薪自救  網民反教2招點醒

香港房屋委員會去年10月公布「公屋富戶」新租金級別，旨在更精準地分配公共資源。隨著受影響富戶需於2026年10月起按新租金水平繳交租金。有租戶在社交平台發文，指因預期入息「超出上限」，面臨租金由1.5倍大幅增加至2.5倍的壓力，正苦惱是否應「減人工」以應對，事件引發網民激烈討論。

公屋新租金殺到！富戶「擲界」需繳2.5倍租金：打算減人工交番原本租金

事緣，有網民於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」分享個人經歷。該網民在帖文中詢問：「有無人係交緊1.5倍租金，黎(嚟)緊轉2.5倍租金係想打算減人工交番原本租金會點做？」事主補充，現時1.5倍的租金尚可接受，但若要繳交2.5倍則覺得「太高」。他透露，自己為三人家庭，計及家人總收入「加埋就5萬多啲」，這使他們在新政策下，入息剛好「擲界」，落在需要繳交2.5倍租金的範圍內。

根據房委會於 2025年10月1日公布的新公屋租金級別，租金水平將採用全新的「四級制」，若家庭入息超出現行公屋入息限額2倍但不多於3倍，須繳交 2.5倍 租金；入息介乎3倍至4倍之間，須繳交 3.5倍 租金；若入息介乎4倍至5倍，更須繳交高達 4.5倍租金。一旦家庭入息超過限額5倍，則必須遷出單位。

富戶租金四級制 最高須繳4.5倍租金

首批受影響的租戶已於去年10月的申報周期接受審核，並將於2026年10月1日開始履行新租約。當局特別說明，現正繳交1.5倍及2倍淨租金另加差餉的住戶，可繼續按原有水平繳交。

香港房屋委員宣佈全新的公屋租金「四級制」將於2026年10月1日起正式實施。此項新政策是根據2025年10月1日所公佈的租金級別調整，首批受影響的租戶已在去年10月的申報周期中完成審核，並將根據新規定履行租約。

最新家庭入息總額及額外租金水平比例如下：

家庭入息總額 新的額外租金水平 超逾公屋入息限額兩倍但不 高於三倍 2.5 倍租金+差餉 超逾公屋入息限額三倍但不 高於四倍 3.5 倍租金+差餉 超逾公屋入息限額四倍但不 高於五倍 4.5 倍租金+差餉 超逾公屋入息限額五倍 遷出

網民反建議棄單位「置業」

帖文一出，旋即引來大批有類似經歷的網民回應。不少人認為，與其繳交倍半甚至更高的租金，不如尋求其他出路。有網民分享，「之前計過加左租仲貴過供樓，所以選擇左用綠表買（樓）」，或者購買二手市場公屋單位。

對於是否應該為了符合入息上限而「減人工」，網民意見不一。有人直言：「另願躺平不思進取損失自係自己」、「你梗係唔好減人工啦，人工減咗佢唔會加返俾你㗎」，認為犧牲長遠的職業發展並不划算。

但亦有持相反意見者表示，若只是「凸左幾千出黎，交多2.5倍租金」，寧願「減少少人工，連倍半都不用交」。更有網民分享「實戰經驗」，指家中曾「交緊2倍，新制計過要交4.5倍」，於是即刻為家人除名「叫搵最多錢既家庭成員出去買樓再甩名」，成功將租金降回1.5倍。

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