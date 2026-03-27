八達通用戶注意！2批舊卡6月到期 即睇2大免費更換方法

八達通換卡｜電子支付已是港人日常不可或缺的一環，不少市民乘搭交通工具或消費時，習慣「嘟」八達通卡付款。八達通公司近日宣布，新一輪的換卡計劃經已展開，提醒部分市民持有的八達通即將失效，需於指定日期前完成更換，以免影響日常使用。

第29批八達通舊卡6月到期 2大免費更換方法

第29批八達通舊卡6月到期 2大免費更換方法

今日（27日），八達通透過Facebook專頁發布第29批八達通卡詳情，是次需要更換的八達通卡號碼組別為「16544001 - 16676000」及「40000001 - 40577000」，相關號碼八達通將於2026年6月27日失效，市民若在乘搭交通工具入閘時，若聽到幾下有節奏的「嘟嘟」聲，便需要在三個月的通知期內完成換卡。

為方便市民，八達通提供了2種免費更換途徑：

轉移至手機八達通



用戶可透過八達通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或華為錢包，將實體卡資料，包括餘額、按金及獎賞等，輕鬆轉移至智能手機。此外，新手機八達通客戶更有機會享$100迎新優惠及高達$300消費回贈。

親臨「八達通服務站」



習慣使用實體卡的市民，則可到各港鐵站內的「八達通服務站」，使用藍色的換卡機或黃色的客務資訊站進行自助換卡。只需按照螢幕指示操作，即可即時領取新卡，舊卡資料亦會自動轉移，過程快捷。

第29批八達通卡詳情

失效日期：2026年6月27日

受影響卡號： 16544001 - 16676000 40000001 - 40577000

更換方法： 轉移至手機八達通 前往港鐵站「八達通服務站」換領新實體卡

換卡詳情：>>按此<<

資料來源：八達通 Octopus