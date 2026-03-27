中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限

中電消費券2026｜為推動節能減碳，同時促進本地消費及支援弱勢社群，中電 CLP於近日再度推出「中電消費券計劃」，向合資格家庭每戶派發$100的消費券，適用於包括大家樂、麥當勞、7-Eleven便利店、佳宝超市在內，近4,000間餐廳及零售店。

中電消費券計劃2026 全港60萬戶家庭獲派$100消費券

中電消費券計劃2026 全港60萬戶家庭獲派$100消費券

中電社區節能基金於2026年撥款$6,000萬推出「中電消費券計劃」，向約60萬戶合資格家庭每戶派發$100的消費券，目標是透過獎勵低用電量家庭，在社區推廣「節能減碳」的環保意識，再將消費力直接注入本地零售及餐飲業，並為有需要的家庭，特別是長者提供的援助。

「中電消費券計劃2026」受惠資格 長者、低用量用戶有份！

「中電消費券計劃」2類合資格家庭受惠

「中電消費券計劃」的受惠對象主要分為兩類，合資格客戶將於2026年3月至4月期間，收到有關消費券的派發安排通知。

1. 低用電量住宅客戶

資格： 2025年全年6期（即12個月）電費賬單的總用電量不多於2,400度的家庭。

領取方式： 消費券將以電子方式，發放至中電「度度賞」獎賞平台的電子禮券錢包。領取通知將於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。

2. 長者電費優惠客戶

資格： 現正享有長者電費優惠的客戶。

領取方式： 消費券將以郵寄方式，由2026年3月27日起陸續寄送至客戶的電費賬戶登記地址。

如何領取及使用中電消費券？

中電電子消費券領取步驟

已擁有中電One及「度度賞」賬戶的客戶，可於2026年3月27日後直接開啟「度度賞」內的電子禮券錢包領取。未有賬戶的客戶可跟隨以下步驟：

下載中電App： 於Google Play或蘋果App Store搜尋並下載「CLP App」。 啟動CLP One賬戶： 根據應用程式內的指示完成賬戶啟動。 激活「度度賞」賬戶： 成功啟動CLP One後，再激活「度度賞」獎賞平台功能，即可領取。

中電消費券使用方法

有效日期： 2026年3月27日至2026年10月31日

「度度賞」平台使用： 於平台選購心儀產品，在結帳頁面點選「使用度度賞優惠券」。 選擇適用的消費券後，點選「應用」，總金額將即時扣減。 完成付款即可。

實體商戶使用： 打開「度度賞」內的「電子禮券錢包」。 點擊「電子消費券」並選擇「前往兌換」。 向參與商戶出示消費券上的二維碼（QR Code），即可作現金使用。



「中電消費券計劃」重點參與商戶名單 連鎖餐廳、超市、便利店適用

「中電消費券計劃」重點參與商戶名單 連鎖餐廳、超市、便利店適用

今年的消費券可於全港近4,000間零售商店及食肆（完整名單）使用

今年的消費券可於全港近4,000間零售商店及食肆（完整名單）使用，當中包括多間連鎖品牌，為市民提供多元化的消費選擇。以下為部分重點參與商戶：

餐飲類

大家樂 大快活 麥當勞 肯德基 太興 美心皇宮 譚仔雲南米線 譚仔三哥米線 必勝客 星巴克

零售類

759阿信屋 7-Eleven AEON 日本城 莎莎 東海堂 美心西餅 眼鏡88 運動家 Don Don Donki

資料來源：中電 CLP