公眾骨灰龕位2026｜3大安置所4.1起接受申請！8月改每月編配 屯門曾咀等全年提供逾1.9萬龕位

政府骨灰龕｜公眾骨灰龕位申請2026｜食環署龕位編配｜為回應市民對公眾骨灰龕位的持續需求，食物環境衞生署（食環署）於今日（3月24日）宣布，將對現行編配制度進行重大改革。今年8月1日起，食環署將以「全新每月編配安排」取代過往的周年輪候模式，提供更穩定及可預期的龕位供應，以縮短市民的等候時間。

公眾骨灰龕位編配2026｜食環署最新安排/申請資格/所需文件一文睇清

在公眾骨灰龕位全新機制實施前，食環署將於今年4月進行最後一次周年編配，提供包括柴灣哥連臣角新廈、粉嶺和合石第六期及沙田石門靈灰安置所各4,000個標準龕位及50個大型龕位，合共12,150個可續期骨灰龕位。攪珠及電腦抽籤預計於7月下旬舉行，以決定申請人的優先次序及獲配的特定龕位。

在公眾骨灰龕位全新機制實施前，食環署將於今年4月進行最後一次周年編配。

申請公眾骨灰龕位需要什麼符合資格？

有意申請的公眾骨灰龕位市民，須確保先人符合以下其中一項資格：

死亡時為香港居民，且遺骸於死後三個月內在政府火葬場火化。 在緊接死亡前的二十年內，有最少十年為香港居民，而遺骸在香港以外地方火化。 遺骸在香港經合法撿拾後，在政府火葬場火葬。

公眾骨灰龕位申請所需文件

申請人需準備以下文件副本，以完成申請程序：

申請人身份證明文件： 申請人香港身份證副本。

先人身份證明文件： 每位先人的香港身份證或香港居民身份證明文件副本。

火葬／撿拾證明文件： 「領取骨灰許可證」或「火葬證明書」等相關文件副本。

死亡日期證明文件： 適用於火葬證明未顯示死亡日期的情況。

關係證明文件： 申請加放先人時，需提供與首位先人的近親或密切關係證明。

申請人可於2026年4月1日至4月30日期間，透過食環署網站、親身前往辦事處或經熱線傳真索取申請表格。

食環署8月起改為每月編配 4大安置所全年不少於1.9萬龕位

食環署8月1日起將以「全新每月編配安排」取代過往的骨灰龕位周年輪候模式。

從8月1日起，食環署將實施全新的每月龕位編配，以取代現時該3個地點的每年編配安排。新安排下，每月將穩定提供不少於1,600個可續期龕位，全年總計不少於19,000個，並涵蓋4個靈灰安置所，包括：

屯門曾咀靈灰安置所

柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所

粉嶺和合石第六期靈灰安置所

沙田石門靈灰安置所

新機制料每名申請者都會成功編配

食環署強調，每名申請者新機制下，每月抽籤時都會成功獲編配一個龕位。若申請人所選的安置所名額已滿，系統將自動為其編配曾咀靈灰安置所的龕位，申請者可自行決定是否接受。

若申請人選擇放棄自動編配的曾咀靈灰安置所龕位，他亦可在下輪每月龕位抽籤重新遞交申請。然而，若申請人放棄成功抽中並獲編配的龕位，食環署於其後六個月內不會再接受同一先人於同一靈灰安置所的有關申請。

資料來源：食物環境衞生署、政府新聞公報