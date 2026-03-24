食環署：8.1起於多個公眾骨灰龕位實施每月編配安排 市民申請後下個月20日抽籤

食環署今日（24日）表示，8月1日起粉嶺和合石第六期、東區哥連臣角及沙田石門靈灰安置所，將實施每月編配安排，全面取代現行的周年編配，市民申請後下一個月20日進行公開攪珠及電腦隨機抽籤。

食環署指，市民在中籤後若選擇放棄，則不可在之後的6個月內，就同一安置所提交申請。抽籤不成功的市民則會自動獲編排曾咀骨灰龕位。署方指，除曾咀靈灰安置所骨灰龕位是每月編配外，其餘三個是周年編配，去年合共提供逾3.6萬個骨灰龕位，署方決定在完成今年周年編配後，即4月1日至30日接受申請，7月下旬進行抽籤，8月起會改為每月編配，合共提供全年近2萬個骨灰龕位。

記者、攝影：蔡思宇