Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳華人永遠墳場新建龕位12.29起接受申請 首期逾8,000個抽籤配位 附申請方式/費用

生活百科
更新時間：15:16 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:16 2025-12-19 HKT

為了增加本地龕位流轉和提供更多選擇，《2025年華人永遠墳場（修訂）規則》於2025年8月生效，同時引入可續期骨灰龕位和家族骨灰園等安排，同時調整收費。華人永遠墳場管理委員（下稱「華永會」）轄下將軍澳華人永遠墳場第A39段（露天）及崇孝樓（室內）提供72,400個新骨灰龕位，首期逾8,000個露天普通龕位（可續期）將於2025年12月29日起接受申請，並以抽籤方式進行配位，有需要的市民記得留意申請日期、抽籤日期、配售日期及認購費用。

將軍澳華人永遠墳場新建龕位落成 12.29起接受首期申請

華人永遠墳場管理委員會目前管理香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳4個墳場，自《2025年華人永遠墳場（修訂）規則》生效後，華人永遠墳場引入可續期骨灰龕位和家族骨灰園等安排，同時調整收費，增加龕位流轉和提供更多選擇。其中，將軍澳墳場第A39段（露天）及崇孝樓（室內）約有72,400個新骨灰龕位於今年落成，該範圍內所有龕位均屬禁香位，不可燃點香燭及化寶，2025年12月29日起接受申請。

此外，第二期（暫定）露天家族龕位及第三期（暫定）崇孝樓（一樓）家族龕位分別於2026年第二季及第三季接受申請。

逾8,000個可續期露天龕位 12.29起接受申請  

申請日期將軍澳華人永遠墳場2026年首三期將配售可續期龕位，而首期開放的是可續期露天普通龕位，首段年期為20年（可多次續期，每次10年），以網上申請後抽籤方式配位，數量約為8,676個。

將軍澳華人永遠墳場新骨灰龕位配售詳情

1. 申請資格及申請文件

如有意申請骨灰龕位，先人必須為在香港永久居住並有華人血統的人或其配偶或其子女，華永會就先人是否符合安放資格的決定，將保留最終決定權。

遞交申請時，申請人必須提交先人生前香港永久居住證明文件正本（如香港永久性居民身份證）、先人火化證明文件（如在香港火化，該文件為「領取骨灰許可證」），或由先人目前存放處所發出的存灰證明文件正本，火化證明文件必須顯示先人已於2026年2月6日或之前完成火化。火化證明或存灰證明文件之內容必須為中文或英文，否則必須經翻譯公司翻譯、簽署及蓋章，方為有效。

2. 認購費用

首期可續期露天普通龕位認購費用為$4,000，要留意，此為認購龕位及安放首位先人骨灰收費，其後加放先人骨灰的收費為每份骨灰$30。

3. 申請日期、抽籤日期及開始配售日期

將軍澳華人永遠墳場首期可續期露天普通龕位接受申請日期為2025年12月29日至2026年2月6日；抽籤日期為2026年3月17日；開始配售日期則由2026年4月20日起。提提大家，龕位編配經抽籤決定，並非先到先得，申請人毋須急於申請期首天遞交申請。

4. 申請方式

2026年第一期新骨灰龕位的申請及認購詳情將於2025年12月29日於華永會網站公布，查詢可致電2511 1116。

來源：華人永遠墳場管理委員

文：LW

同場加映：急症室加價｜元旦起收費加至$400！ 看診前離開可申請退款 HA Go手機app 3步處理教學

 

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
6小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
18小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT