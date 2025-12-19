將軍澳華人永遠墳場新建龕位12.29起接受申請 首期逾8,000個抽籤配位 附申請方式/費用

為了增加本地龕位流轉和提供更多選擇，《2025年華人永遠墳場（修訂）規則》於2025年8月生效，同時引入可續期骨灰龕位和家族骨灰園等安排，同時調整收費。華人永遠墳場管理委員（下稱「華永會」）轄下將軍澳華人永遠墳場第A39段（露天）及崇孝樓（室內）提供72,400個新骨灰龕位，首期逾8,000個露天普通龕位（可續期）將於2025年12月29日起接受申請，並以抽籤方式進行配位，有需要的市民記得留意申請日期、抽籤日期、配售日期及認購費用。

將軍澳華人永遠墳場新建龕位落成 12.29起接受首期申請

華人永遠墳場管理委員會目前管理香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳4個墳場，自《2025年華人永遠墳場（修訂）規則》生效後，華人永遠墳場引入可續期骨灰龕位和家族骨灰園等安排，同時調整收費，增加龕位流轉和提供更多選擇。其中，將軍澳墳場第A39段（露天）及崇孝樓（室內）約有72,400個新骨灰龕位於今年落成，該範圍內所有龕位均屬禁香位，不可燃點香燭及化寶，2025年12月29日起接受申請。

此外，第二期（暫定）露天家族龕位及第三期（暫定）崇孝樓（一樓）家族龕位分別於2026年第二季及第三季接受申請。

逾8,000個可續期露天龕位 12.29起接受申請

申請日期將軍澳華人永遠墳場2026年首三期將配售可續期龕位，而首期開放的是可續期露天普通龕位，首段年期為20年（可多次續期，每次10年），以網上申請後抽籤方式配位，數量約為8,676個。

將軍澳華人永遠墳場新骨灰龕位配售詳情

1. 申請資格及申請文件

如有意申請骨灰龕位，先人必須為在香港永久居住並有華人血統的人或其配偶或其子女，華永會就先人是否符合安放資格的決定，將保留最終決定權。

遞交申請時，申請人必須提交先人生前香港永久居住證明文件正本（如香港永久性居民身份證）、先人火化證明文件（如在香港火化，該文件為「領取骨灰許可證」），或由先人目前存放處所發出的存灰證明文件正本，火化證明文件必須顯示先人已於2026年2月6日或之前完成火化。火化證明或存灰證明文件之內容必須為中文或英文，否則必須經翻譯公司翻譯、簽署及蓋章，方為有效。

2. 認購費用

首期可續期露天普通龕位認購費用為$4,000，要留意，此為認購龕位及安放首位先人骨灰收費，其後加放先人骨灰的收費為每份骨灰$30。

3. 申請日期、抽籤日期及開始配售日期

將軍澳華人永遠墳場首期可續期露天普通龕位接受申請日期為2025年12月29日至2026年2月6日；抽籤日期為2026年3月17日；開始配售日期則由2026年4月20日起。提提大家，龕位編配經抽籤決定，並非先到先得，申請人毋須急於申請期首天遞交申請。

4. 申請方式

2026年第一期新骨灰龕位的申請及認購詳情將於2025年12月29日於華永會網站公布，查詢可致電2511 1116。

來源：華人永遠墳場管理委員

文：LW