急症室加價｜元旦起收費加至$400！ 看診前離開可申請退款 HA Go手機app 3步處理教學

公立醫院急症室加價｜退款申請｜HA Go教學｜由2026年1月1日起，公立醫院急症室的收費方式將有新安排。以往劃一收費$180的做法將會改變，取而代之的是根據病情的緊急程度，實行兩級制收費，被評為非緊急的個案收費將上調至$400。同時為了方便市民，醫管局亦將急症室退款安排恆常化，市民若在登記繳費後決定不等候，可在24小時內申請退回$350，實際僅需支付$50。《星島頭條》將為大家詳細講解新收費的細節、退款資格和申請方法，並附上「HA Go」手機應用程式的退款教學，讓您一次過了解所有變動！
急症室1月1日起加價至$400 危急病人可獲豁免
新制度按病情緩急劃分兩級收費
由明年1月1日起，公立醫院的急症室收費將有新安排。新制度不再是劃一收取$180，而是按照病人的病情緊急程度，分為兩個收費級別。在新安排下，若病人情況被醫生評估為「危殆」或「危急」，例如心臟病發或中風等，將會獲得免費治療。至於被歸類為「緊急」（如骨折）、「次緊急」或「非緊急」（如扭傷、感冒或咳嗽）的病人，收費則會調整至$400。
專業分流評估病情
急症室的醫護人員會根據專業和客觀的標準，為病人評估病情的緊急程度，當中包括檢查病人的心跳、血壓等身體狀況，以及判斷是否有即時生命危險。院方提醒，如果市民在等候期間感到病情有變，應立即告知護士，以便醫護人員重新評估情況。
公立醫院急症室1月1日起新收費表：
|新收費
|病人分流
|例子
|免費
|第一類／危殆
|心臟驟停 ／呼吸停止
|第二類／危急
|中風 ／ 無法活動或說話
|$400
|第三類／緊急
|骨折、肢體變形
|第四類／次緊急
|扭傷
|第五類／非緊急
|傷風、咳嗽、皮膚問題
急症室等候時間過長？ 24小時內可申請退款
登記後若不就診 24小時內可辦理退款手續
有時候到公立醫院急症室求診，輪候時間可能較長。考慮到這種情況，醫院管理局設立了一項退款安排。從明年1月1日起，這項安排將會成為固定措施。假如市民在急症室登記和付款後，在等候期間改變主意，決定不等候並轉到其他地方看醫生，便可以在登記後的24小時內申請退款。
如何申請退款？退款金額及方法
市民可以透過手機應用程式「HA Go」（醫管局一站通），或親身到醫院登記處辦理退款手續。成功申請後，可獲退回$350。填妥申請表格後，醫院大約需要一個月的時間處理，並將款項退還給申請人。
急症室退款安排｜實例說明
為了讓各位市民更清楚了解急症室的退款新安排，我們將透過兩個生活化的例子，說明大家在什麼情況下可以申請退款。
個案一：陳婆婆感冒求診，情況好轉決定回家
陳婆婆因為感冒，身體感到頭暈不適，於是到急症室求醫。她在登記和繳費後，在等候看醫生的過程中，身體慢慢感覺舒服了許多，認為病情不再需要緊急處理，便決定回家休息。
按照新規定，陳婆婆可以申請退回$350，而只支付$50。這$50是醫院為她進行初步分流評估的費用。
個案二：黃伯伯跌倒扭傷，因等候時間長而轉往其他診所
黃伯伯在街上不小心跌倒，導致腳部扭傷，於是家人帶他到急症室求診。雖然已經登記並繳費，但由於急症室病人較多，等候時間可能比較長。黃伯伯的家人考慮到他的不適，決定不等候，轉而帶他到私家診所或其他醫療機構看醫生。
在這種情況下，黃伯伯同樣可以申請退回$350。醫院會收取$50，以支付急症室醫護團隊為他進行初步評估和分流的服務。
手機App「HA Go」 急症室退款教學
簡單三步，輕鬆完成申請
如果大家在急症室登記後決定不等候看診，可以利用醫院管理局的手機應用程式「HA Go」（醫管局一站通）申請退款。過程相當簡單，只需幾個步驟便可完成。
首先，請在手機上打開「HA Go」應用程式並登入您的帳戶：
手機App「HA Go」 急症室退款教學：
1. 尋找退款選項
- 在程式主頁，請先選擇「繳費」。
- 進入後，再點擊「更多」選項。
- 您會看到一個列表，請選擇第一項「急症室特別退款安排」，即可開始申請。
2. 選擇求診紀錄及確認地址
- 點擊「新增退款申請」後，程式會列出您最近的急症室求診紀錄。
- 請選擇您想申請退款的那一次紀錄。
- 接著，請務必核對清楚收取退款支票的郵寄地址，確保地址正確無誤，這樣才能順利收到退款。
3. 確認提交，完成申請
- 最後，檢查所有資料無誤後，按下「確認」按鈕。
- 這樣，您的退款申請就完成了，接下來只需耐心等候醫院處理便可。
急症室退款發還方式
各位市民可能會關心，申請退款後，款項會如何發還呢？方法主要有兩種，取決於您當初的付款方式。
電子錢包付款：
如果您是透過電子錢包（例如支付寶AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK、信用卡等）支付急症室費用，退款將會直接存入您原來的電子錢包帳戶，過程簡單方便。
現金或八達通付款：
至於使用現金或八達通付款的市民，醫院則會以劃線支票的形式，郵寄到您申請時所確認的地址。因此，在申請退款時，請務必確保郵寄地址正確無誤，以便順利收到支票。
公院收費調整 急症室新安排常見Q&A
問：如果在等候期間，病情突然變差了，應該怎樣做？
答：醫院方面強烈建議，如果您在等候看醫生的過程中，感覺病情有任何惡化，例如比之前更暈、更痛，或者出現新的不適症狀，請不要猶豫，應立即主動告知分流站的護士。 醫護人員會根據您的最新情況，以專業、客觀的標準，為您重新進行評估和分流，確保您能得到及時和適當的處理。
問：為什麼申請退款時，不能退回全額$400？
答：這是一個許多市民都關心的問題。當局解釋，雖然病人最終沒有看醫生，但在登記進入急症室後，已經接受了部分醫療服務。 這包括由專業護士為您進行的分流評估（例如量度血壓、心跳、查詢病歷等），有時甚至包含了一些基本的傷口護理。 因此，醫院會收取$50，作為這些基礎服務的行政費用，而餘下的$350則會退還給市民。
