急症室加價｜元旦起收費加至$400！ 看診前離開可申請退款 HA Go手機app 3步處理教學

公立醫院急症室加價｜退款申請｜HA Go教學｜由2026年1月1日起，公立醫院急症室的收費方式將有新安排。以往劃一收費$180的做法將會改變，取而代之的是根據病情的緊急程度，實行兩級制收費，被評為非緊急的個案收費將上調至$400。同時為了方便市民，醫管局亦將急症室退款安排恆常化，市民若在登記繳費後決定不等候，可在24小時內申請退回$350，實際僅需支付$50。《星島頭條》將為大家詳細講解新收費的細節、退款資格和申請方法，並附上「HA Go」手機應用程式的退款教學，讓您一次過了解所有變動！

急症室1月1日起加價至$400 危急病人可獲豁免

由明年1月1日起，公立醫院的急症室收費將有新安排，非緊急病人需支付$400。 （資料圖片）

新制度按病情緩急劃分兩級收費

由明年1月1日起，公立醫院的急症室收費將有新安排。新制度不再是劃一收取$180，而是按照病人的病情緊急程度，分為兩個收費級別。在新安排下，若病人情況被醫生評估為「危殆」或「危急」，例如心臟病發或中風等，將會獲得免費治療。至於被歸類為「緊急」（如骨折）、「次緊急」或「非緊急」（如扭傷、感冒或咳嗽）的病人，收費則會調整至$400。

專業分流評估病情

急症室的醫護人員會根據專業和客觀的標準，為病人評估病情的緊急程度，當中包括檢查病人的心跳、血壓等身體狀況，以及判斷是否有即時生命危險。院方提醒，如果市民在等候期間感到病情有變，應立即告知護士，以便醫護人員重新評估情況。

公立醫院急症室1月1日起新收費表：

新收費 病人分流 例子 免費 第一類／危殆 心臟驟停 ／呼吸停止 第二類／危急 中風 ／ 無法活動或說話 $400 第三類／緊急 骨折、肢體變形 第四類／次緊急 扭傷 第五類／非緊急 傷風、咳嗽、皮膚問題

急症室等候時間過長？ 24小時內可申請退款

登記後若不就診 24小時內可辦理退款手續

有時候到公立醫院急症室求診，輪候時間可能較長。考慮到這種情況，醫院管理局設立了一項退款安排。從明年1月1日起，這項安排將會成為固定措施。假如市民在急症室登記和付款後，在等候期間改變主意，決定不等候並轉到其他地方看醫生，便可以在登記後的24小時內申請退款。

如何申請退款？退款金額及方法

市民可以透過手機應用程式「HA Go」（醫管局一站通），或親身到醫院登記處辦理退款手續。成功申請後，可獲退回$350。填妥申請表格後，醫院大約需要一個月的時間處理，並將款項退還給申請人。

急症室退款安排｜實例說明

為了讓各位市民更清楚了解急症室的退款新安排，我們將透過兩個生活化的例子，說明大家在什麼情況下可以申請退款。

個案一：陳婆婆感冒求診，情況好轉決定回家

陳婆婆因為感冒，身體感到頭暈不適，於是到急症室求醫。她在登記和繳費後，在等候看醫生的過程中，身體慢慢感覺舒服了許多，認為病情不再需要緊急處理，便決定回家休息。

按照新規定，陳婆婆可以申請退回$350，而只支付$50。這$50是醫院為她進行初步分流評估的費用。

個案二：黃伯伯跌倒扭傷，因等候時間長而轉往其他診所

黃伯伯在街上不小心跌倒，導致腳部扭傷，於是家人帶他到急症室求診。雖然已經登記並繳費，但由於急症室病人較多，等候時間可能比較長。黃伯伯的家人考慮到他的不適，決定不等候，轉而帶他到私家診所或其他醫療機構看醫生。

在這種情況下，黃伯伯同樣可以申請退回$350。醫院會收取$50，以支付急症室醫護團隊為他進行初步評估和分流的服務。

手機App「HA Go」 急症室退款教學

簡單三步，輕鬆完成申請

如果大家在急症室登記後決定不等候看診，可以利用醫院管理局的手機應用程式「HA Go」（醫管局一站通）申請退款。過程相當簡單，只需幾個步驟便可完成。

首先，請在手機上打開「HA Go」應用程式並登入您的帳戶：

手機App「HA Go」 急症室退款教學：

1. 尋找退款選項

在程式主頁，請先選擇「繳費」。

進入後，再點擊「更多」選項。

您會看到一個列表，請選擇第一項「急症室特別退款安排」，即可開始申請。

2. 選擇求診紀錄及確認地址

點擊「新增退款申請」後，程式會列出您最近的急症室求診紀錄。

請選擇您想申請退款的那一次紀錄。

接著，請務必核對清楚收取退款支票的郵寄地址，確保地址正確無誤，這樣才能順利收到退款。

3. 確認提交，完成申請

最後，檢查所有資料無誤後，按下「確認」按鈕。

這樣，您的退款申請就完成了，接下來只需耐心等候醫院處理便可。

急症室退款發還方式

各位市民可能會關心，申請退款後，款項會如何發還呢？方法主要有兩種，取決於您當初的付款方式。

電子錢包付款：

如果您是透過電子錢包（例如支付寶AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK、信用卡等）支付急症室費用，退款將會直接存入您原來的電子錢包帳戶，過程簡單方便。

現金或八達通付款：

至於使用現金或八達通付款的市民，醫院則會以劃線支票的形式，郵寄到您申請時所確認的地址。因此，在申請退款時，請務必確保郵寄地址正確無誤，以便順利收到支票。

公院收費調整 急症室新安排常見Q&A

問：如果在等候期間，病情突然變差了，應該怎樣做？

答：醫院方面強烈建議，如果您在等候看醫生的過程中，感覺病情有任何惡化，例如比之前更暈、更痛，或者出現新的不適症狀，請不要猶豫，應立即主動告知分流站的護士。 醫護人員會根據您的最新情況，以專業、客觀的標準，為您重新進行評估和分流，確保您能得到及時和適當的處理。

問：為什麼申請退款時，不能退回全額$400？

答：這是一個許多市民都關心的問題。當局解釋，雖然病人最終沒有看醫生，但在登記進入急症室後，已經接受了部分醫療服務。 這包括由專業護士為您進行的分流評估（例如量度血壓、心跳、查詢病歷等），有時甚至包含了一些基本的傷口護理。 因此，醫院會收取$50，作為這些基礎服務的行政費用，而餘下的$350則會退還給市民。



同場加映：醫療費用減免即將開始申請！公立醫院明年起加價 急症室增至$400、門診加至$150 （附申請資格/方法懶人包）