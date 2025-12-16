Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公營醫院明年1.1加價 急症室加至400元 危殆及危急病人豁免繳費

社會
更新時間：12:55 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:55 2025-12-16 HKT

公營醫院收費改革明年1月1日實施。政府今早（16日）向傳媒講解急症室收費並補充家庭醫學服務收費的最新安排。急症室服務由每次診症180元增至400元；家庭醫學診所服務方面，敷藥或注射服務由19增至50元；而非緊急放射科服務及病理學檢驗服務即由免費改為基礎項目免費，進階項目按每項服務收費。

家庭醫學「先繳費 後取藥」

當局指，急症室服務以及家庭醫學診所服務收費價格將於明年作出調整，急症室服務由每次診症180元增至400元，而獲分流為第I類（危殆）及第II類（危急）分流類別的病人可獲豁免繳費，無須申請；家庭醫學診所服務方面，敷藥或注射服務由19增至50元，而非緊急放射科服務及病理學檢驗服務即由免費改為基礎項目免費，進階項目按每項服務收費。家庭醫生在診斷病人時，如發現病人狀況較為複雜，會跟病人詳細說明並講解相關需收費項目的必要性，確保病人清楚明白。

當局表示，收費調整後服務仍然維持高度補助，亦會把退款安排恆常化，對於病情穩定及較輕微的病人會彈性安排到其他診所就診，而分流後，若病人在接受醫生診症前離開急症室，可於急症室登記後24小時內經「HA Go」或急症室登記處申請退款，符合資格人士即可退回350元，一個月內即可收到。被問及為何不全額退回時，當局表示這50元都包含部分簡單的傷口護理及問診，以協助醫院進行病人分流。

另外，當局表示家庭醫學門診服務的病人診症服務流程將會採取「先繳費、後取藥」：市民先經繳費處、「HA Go」或一站式電子服務站繳付藥物費用，然後到藥劑部或經「HA Go」提交藥單並領取藥劑部籌號，最後到藥劑部取藥或選擇藥物送遞服務。當局又表示，希望通過運用HA Go讓市民預先繳費，從而省卻排隊輪候的時間。

記者：曾智華

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
17小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
19小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
20小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
14小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
23小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
5小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
19小時前