公營醫院明年1.1加價 急症室加至400元 危殆及危急病人豁免繳費

公營醫院收費改革明年1月1日實施。政府今早（16日）向傳媒講解急症室收費並補充家庭醫學服務收費的最新安排。急症室服務由每次診症180元增至400元；家庭醫學診所服務方面，敷藥或注射服務由19增至50元；而非緊急放射科服務及病理學檢驗服務即由免費改為基礎項目免費，進階項目按每項服務收費。

家庭醫學「先繳費 後取藥」

當局指，急症室服務以及家庭醫學診所服務收費價格將於明年作出調整，急症室服務由每次診症180元增至400元，而獲分流為第I類（危殆）及第II類（危急）分流類別的病人可獲豁免繳費，無須申請；家庭醫學診所服務方面，敷藥或注射服務由19增至50元，而非緊急放射科服務及病理學檢驗服務即由免費改為基礎項目免費，進階項目按每項服務收費。家庭醫生在診斷病人時，如發現病人狀況較為複雜，會跟病人詳細說明並講解相關需收費項目的必要性，確保病人清楚明白。

當局表示，收費調整後服務仍然維持高度補助，亦會把退款安排恆常化，對於病情穩定及較輕微的病人會彈性安排到其他診所就診，而分流後，若病人在接受醫生診症前離開急症室，可於急症室登記後24小時內經「HA Go」或急症室登記處申請退款，符合資格人士即可退回350元，一個月內即可收到。被問及為何不全額退回時，當局表示這50元都包含部分簡單的傷口護理及問診，以協助醫院進行病人分流。

另外，當局表示家庭醫學門診服務的病人診症服務流程將會採取「先繳費、後取藥」：市民先經繳費處、「HA Go」或一站式電子服務站繳付藥物費用，然後到藥劑部或經「HA Go」提交藥單並領取藥劑部籌號，最後到藥劑部取藥或選擇藥物送遞服務。當局又表示，希望通過運用HA Go讓市民預先繳費，從而省卻排隊輪候的時間。

