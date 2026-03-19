惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折

深受香港市民歡迎的連鎖超級市場惠康，以遍佈各區的便利網絡和齊全的商品選擇，成為許多家庭日常採購的首選。為回饋顧客，惠康將於3月21日（星期六）推出僅此一天的「虎虎生『惠』大折日」，提供全店買滿$168即享88折的驚喜優惠，折扣金額無上限，是消費者大手入貨的絕佳時機。

惠康超市88折優惠 一日限定全場有折

惠康超市88折優惠 一日限定全場有折

惠康糧油/日用品/零食大折扣

只要於本周六（3月21日）到惠康超級市場，全店買滿$168即享88折，消費者可趁此快閃折扣良機，為家居進行一次全面的物資補給。從米、油、麵等主食，到各式醬料、零食飲品，再到衛生紙、清潔劑等日常消耗品，都可享有折扣，讓家庭開支變得更輕鬆。

紅酒、白酒折上折優惠

對於喜愛品酒的人士來說，這次的優惠更是雙重驚喜。活動當日，凡選購紅酒或白酒產品滿$300，即可額外享有85折優惠。最吸引人的是，此酒類折扣可與全店的88折優惠同時使用，形成「折上折」。不論是為週末的家庭聚會挑選一支醇厚的紅酒搭配牛扒，還是為朋友派對準備幾瓶清爽的白酒，這個優惠都為您的餐桌增添品味，同時大大節省開支。

惠康超市88折優惠

優惠日期：2026年3月21日（星期六），僅限一天。

活動地點：全線惠康門市（不包括7-11及店外展銷場）。

主要優惠：於門市消費滿$168，全單即享88折。 折扣金額無上限。

額外優惠：購買750毫升或以上的紅/白餐酒，折實後滿$300，酒類產品可再享85折。 此優惠可與88折優惠同時使用。 原箱、禮盒裝及贈品除外。

條款及細則： 優惠不適用於購買嬰幼兒奶粉、禮券、電話儲值咭、膠袋收費、送貨費，以及任何儲值或增值服務。 優惠不可與其他優惠券（包括內地遊客優惠券）同時使用。 貨品數量有限，售完即止。 如有任何爭議，惠康保留最終決定權。



資料來源：惠康超級市場 Wellcome Supermarket