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佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2

飲食
更新時間：18:36 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:36 2026-03-14 HKT

一直以來以親民價格及貨品齊全見稱的佳宝食品超級市場，是許多香港家庭的入貨首選。最近，佳宝超市宣布於3月15日起，一連5日推出全場8折的限時優惠。特價貨品涵蓋新鮮食材、糧油雜貨及家庭日用品，當中更有不少精選貨品以驚喜價發售，絕對是入貨補給的好時機。

佳宝超市一連5日優惠！全場8折 米/雞蛋/糧油雜貨/日用品

由3月15日至3月19日，連鎖超市佳宝食品超級市場一連五日推出限時優惠，全場貨品包括每日新鮮運到的蔬菜水果，還是各式肉類、海鮮等食材，都有8折優惠。而除新鮮食品外，這次8折優惠同樣涵蓋所有糧油雜貨、零食、飲品及日用品，從泰國香米、食油等地道食材，到各式醬料、麵食、罐頭等，都是每個家庭的必需品。

推介必入手8折貨品包括︰

  • 金象牌頂上茉莉香米8公斤︰折後價$89.2/包（原價$111.5/包）
  • 佳樂牌茉莉香米8公斤︰折後價$64/包（原價$79.9/包）
  • 刀嘜純正花生油5.5公升︰折後價$129.6/支（原價$162/支）
  • 刀嘜純正芥花籽油1000毫升 x 3支：折後價$66.4/3支（原價$82.9/3支）
  • 七鮮壓榨一級濃香花生油5公升：折後價$95.2/支（原價$119/支）
  • 正大玉米黃鮮雞蛋15隻裝：折後價$16/盒（原價$20/盒）
  • 七鮮柔韌紙面巾6包裝：折後價$10.4/包（原價$14/包）
  • 七鮮雲柔壓花有芯卷紙125克x12卷：折後價$18.8/條（原價$25/條）

佳宝全場8折優惠詳情

  • 日期：3月15日至3月19日
  • 地點：全線分店（海濱花園分店除外）
  • 條款及細則：
    • 優惠不可與其他折扣同時使用
    • 所有貨品及贈品數量有限，售完或送完即止
    • 圖片僅供參考，詳情以店內公布為準

資料來源︰佳宝食品超級市場 Kai Bo Food Supermarket

延伸閱讀︰7-Eleven限時8折優惠｜7-11便利店買滿$100即享！一連3日 糧油/罐頭/雪糕/日用品

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