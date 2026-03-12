7-Eleven限時8折優惠｜7-11便利店買滿$100即享！一連3日 糧油/罐頭/雪糕/日用品

7-Eleven優惠︳作為香港最受歡迎的連鎖便利店之一，7-11以密集的網絡及多元化的商品，成為了都市人生活中不可或缺的一部分。最近，7-Eleven便利店再度推出限時購物優惠，為顧客提供慳錢好機會。由即日起至3月14日，一連3日於指定分店消費滿指定金額，即可享8折優惠，yuu會員更有額外著數！

便利店7-Eleven一連3日限時優惠！糧油/罐頭/雪糕/日用品滿額即享8折

7-Eleven便利店推出限時購物優惠，即日起至3月14日購物滿$100即享8折。

由即日起至3月14日，顧客只需於指定的7-Eleven便利店分店，或使用7仔App的「到店自取」服務，單次消費滿$100，即可立即享有全單8折的超抵優惠。優惠只限3日，無論是上班族想添購提神咖啡、汽水、零食，還是家庭主婦想儲備一系列的糧油、廁紙或日用品，都是個好機會。

yuu會員憑積分換現金券 高達$55

7-11同步推出多項抵買雪糕、零食及飲品優惠，顧客可趁著這個難得的8折機會，於這3日優惠期購入心水貨品。精選推介包括有︰

MOVENPICK雪糕/雪葩100毫升︰$110/5杯

雀巢甜筒（不包括奶油啤酒味） ︰$69/10支

維他奶山水鮮豆漿盒裝236毫升︰$13.5/3盒

自然派香辣滷鴨掌/香辣滷鴨翼3件裝/燒烤味魷魚仔90克/泡椒鳳爪/鹽焗雞蛋︰$20/件

原味家作飲品400/450毫升︰$8/支

除直接的折扣優惠，yuu會員更可享多重著數。由即日起至3月17日，yuu會員可利用積分兌換7-Eleven電子現金券，實行「積分當錢使」。會員可選擇以4,500 yuu積分兌換$25電子現金券，相當於額外節省10%；或以9,300 yuu積分兌換$55電子現金券，節省高達15%，而兌換的現金券可在下次購物時使用。

7-Eleven 8折優惠詳情

資料來源︰7-Eleven Hong Kong