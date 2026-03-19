百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！

百佳超市再推全單88折！今次更連同集團旗下FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT門市齊齊有優惠，優惠期為今個星期六（3月21日），限時一日快閃，無論是親臨門市選購，還是在家中使用PNS網購，都能以驚喜價格入手心水貨品。

消費滿$150即享！百佳旗下超市限時一日全單88折 ！

入貨時間到！想掃貨的讀者們，千萬不要錯過週六的門市優惠。當天在全線百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT門市，只要單次消費滿$150，即可享有全單88折的驚喜優惠，且折扣更不設上限，意味著買得越多，節省得越多，絕對是補給新鮮蔬果、肉類、糧油雜貨及家居清潔用品的最佳時機。完成購物後，顧客還能額外獲贈$15優惠券乙張，為下次購物提供更多著數。

精選產品折上折！艾菲蘋果、金鳳香米、卡樂B薯片

除了全單折扣外，多款精選人氣商品在優惠日當天亦有特價，疊加88折優惠後價格更吸引。例如來自美國的艾菲蘋果(Envy Apples)，口感爽脆甜美，折後平均每個只需$6.15。深受大人和小朋友喜愛的益力多活性乳酸菌飲品，88折後平均每排僅$10.3，有助維持腸道健康。宵夜首選的農心辛辣麵，兩袋5包裝折實後只需$35.2，讓您隨時享受香辣惹味的韓國風味。

此外，家庭必備的消耗品亦是入貨好時機。重達8公斤的金鳳牌純正泰國頂級香米，折後價為$112.7，確保家中米缸常滿。而煲劇必備的卡樂B各款薯片，折後平均每包$11.5，非常抵買。至於日用品方面，唯潔雅(Virjoy)3層或4層衛生紙2條裝折實價為$49.3，購買2條更額外加送價值$20.9的抽取式面紙一排(3包裝)，是囤貨的最佳選擇。

PNS網購同樣有著數

對於追求方便快捷的網購一族，PNS網購亦同步推出限時折扣。在結算時輸入指定優惠碼，即可享受優惠。平台提供各國進口零食、急凍食品、個人護理產品及母嬰用品等，讓您足不出戶也能將所需物品直送家中。無論是想為家中寵物添置糧食，還是想搜羅派對美酒，PNS網購都能滿足您的需求，讓您輕鬆享受一站式購物體驗。

百佳旗下超市一日快閃88折優惠

優惠日期： 2026年3月21日（星期六）

適用分店： 門市： 全線百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC、GREAT 網上： PNS網購

門市優惠詳情： 消費滿$150即享全單88折。 折扣無上限。 贈送$15優惠券乙張，可於指定限期內下次購物滿$150時使用。

PNS網購優惠詳情： 購買滿$800，輸入優惠碼「OFF92」，即享全單92折。 購買滿$1,200，輸入優惠碼「OFF88」，即享全單88折。

條款及細則： 優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或PNS網購平台。

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