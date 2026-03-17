Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華御結日本米售價平過日本買？ 連日本人都震驚 網民解構3大原因 (附揀米及炊煮攻略)

飲食
更新時間：16:30 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-17 HKT

雖然香港主要供米產地以泰國為主，不過不少港人喜愛入手日本米，惟定價比泰國米稍高。近日，有日本網民對於華御結出售的日本米售價感到震驚，更懷疑售價比日本本地更便宜，有網民分析3大原因，解構華御結米低售價的原因，詳情即看下文！

華御結日本米售價平過日本？ 網民拆解3大原因

有日本網民近日於Threads發文，指在香港看到由日本人開設的華御結有出售日本米，並表示該米種為宮城懸產「一見鍾情」米，2公斤裝售價為$59。樓主即時上載日元兌換港元匯價，即為約1200日元，甚至懷疑「比日本便宜嗎？」

在港出售的日本米比日本本地更便宜，吸引到不少網民留言。有網民表示，當中有3大原因可以令華御結降低日本米售價。首先是因華御結為日本人開設，可能因此容易跟日本當地米農合作，訂立長年期合約合作，藉此降低批發價錢；第二則為部份日本米農無法於日本本地內銷自家白米，因而需要將白米出口海外，跟海外商家訂立獨家合作關係，故此令售價有下調空間。另一方面，因華御結本身並非以出售白米為主業，加上香港供米以泰國米為主，如銷售的日本米定價太高會影響營銷，因而需要以低廉的價錢去保持競爭力。

日本米種分10款 港人常見「越光米」被指日本米皇者

華御結過去已開始銷售「華御結米」，並自採購團隊「走訪日本各地，嚴選產地直送優質米種」，2公斤「華御結米」為「誕生價」$59，比參考售價$79便宜$20。近期「華御結米」的米種為宮城懸產「一見鍾情」米，據華御結官方網頁指出，「一見鍾情」米特點為「香味適中、黏度適中、米香十足，甘香味美，口感紮實，適合配搭各種料理。」

除了宮城縣產「一見鍾情」米外，日本米主要還有9款米種，包括港人常見的「越光米」，被指是日本米中的皇者；近年研發的「秋俵米」。「秋田小町」剛廣受年輕女士歡迎，「日之光」特點為富光澤感及黏度強的萬能米。「銀之胐」非常具營養價值，「豔姬」美麗又美味較有良好平衡。「夢美人」米味濃郁，口感適中，「七星」在炊煮後米飯粒粒晶瑩，以及「白雪皇后」則有煙韌口感。

簡單4步自煮日本米 炊煮前要浸水？

據華御結官方網頁表示，只需簡單4步即可炊煮出「美味日本米」：

  1. 輕柔洗米除米糠，重覆換水清洗3次，切用手搓磨或過度浸洗。
  2. 可按指示及個人喜好注入清水。
  3. 在炊煮前要讓米粒浸水，夏天宜浸約30分鐘；冬天則浸約1小時。
  4. 在米飯煮好後，需再焗10分鐘，再以飯勺輕輕翻鬆，好讓多餘水氣散掉。

文：TF
資料及圖片來源：threads華御結

延伸閱讀：港人發現食店為省成本改用「低質大米」？ 稱賣相口感差似70年代存倉米 網民：大把餐廳無心做


————
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
7小時前
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
22小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
7小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
7小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
10小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津校收生不足16人 將獲派0班
縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班
教育新聞
3小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
4小時前