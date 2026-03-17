華御結日本米售價平過日本買？ 連日本人都震驚 網民解構3大原因 (附揀米及炊煮攻略)

雖然香港主要供米產地以泰國為主，不過不少港人喜愛入手日本米，惟定價比泰國米稍高。近日，有日本網民對於華御結出售的日本米售價感到震驚，更懷疑售價比日本本地更便宜，有網民分析3大原因，解構華御結米低售價的原因，詳情即看下文！

華御結日本米售價平過日本？ 網民拆解3大原因

有日本網民近日於Threads發文，指在香港看到由日本人開設的華御結有出售日本米，並表示該米種為宮城懸產「一見鍾情」米，2公斤裝售價為$59。樓主即時上載日元兌換港元匯價，即為約1200日元，甚至懷疑「比日本便宜嗎？」

在港出售的日本米比日本本地更便宜，吸引到不少網民留言。有網民表示，當中有3大原因可以令華御結降低日本米售價。首先是因華御結為日本人開設，可能因此容易跟日本當地米農合作，訂立長年期合約合作，藉此降低批發價錢；第二則為部份日本米農無法於日本本地內銷自家白米，因而需要將白米出口海外，跟海外商家訂立獨家合作關係，故此令售價有下調空間。另一方面，因華御結本身並非以出售白米為主業，加上香港供米以泰國米為主，如銷售的日本米定價太高會影響營銷，因而需要以低廉的價錢去保持競爭力。

日本米種分10款 港人常見「越光米」被指日本米皇者

華御結過去已開始銷售「華御結米」，並自採購團隊「走訪日本各地，嚴選產地直送優質米種」，2公斤「華御結米」為「誕生價」$59，比參考售價$79便宜$20。近期「華御結米」的米種為宮城懸產「一見鍾情」米，據華御結官方網頁指出，「一見鍾情」米特點為「香味適中、黏度適中、米香十足，甘香味美，口感紮實，適合配搭各種料理。」

除了宮城縣產「一見鍾情」米外，日本米主要還有9款米種，包括港人常見的「越光米」，被指是日本米中的皇者；近年研發的「秋俵米」。「秋田小町」剛廣受年輕女士歡迎，「日之光」特點為富光澤感及黏度強的萬能米。「銀之胐」非常具營養價值，「豔姬」美麗又美味較有良好平衡。「夢美人」米味濃郁，口感適中，「七星」在炊煮後米飯粒粒晶瑩，以及「白雪皇后」則有煙韌口感。

簡單4步自煮日本米 炊煮前要浸水？

據華御結官方網頁表示，只需簡單4步即可炊煮出「美味日本米」：

輕柔洗米除米糠，重覆換水清洗3次，切用手搓磨或過度浸洗。 可按指示及個人喜好注入清水。 在炊煮前要讓米粒浸水，夏天宜浸約30分鐘；冬天則浸約1小時。 在米飯煮好後，需再焗10分鐘，再以飯勺輕輕翻鬆，好讓多餘水氣散掉。

文：TF

資料及圖片來源：threads、華御結



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