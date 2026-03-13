香港油麻地果欄（俗稱「果欄」）作為本地最具代表性的水果批發市場，長期以來吸引不少內地遊客慕名前往選購水果。然而，一名內地網民近日在社交平台發文直指在果欄購買的水果「又貴品質又差」，質疑「遠不如內地水果攤」，帖文引發網民兩極回應，討論迅速升溫。

油麻地果欄定價貴？內地網民質疑「遠不如內地水果攤」

油麻地果欄定價貴？內地旅客質疑「遠不如內地水果攤」 網民1原因解釋：唔係做遊客生意

最近有內地網民於小紅書發文，質疑：「只有我覺得香港油麻地果欄的水果，遠不如內地的水果攤嗎？」、「我買的真的又貴品質又差」，隨後更具體指出：「如果單純為了吃性價比高的榴槤真的沒有必要單獨去一趟油麻地果欄，榴槤同樣的品種，甚至不如我在山東老家的商場買的便宜新鮮！」她認為果欄雖然水果種類豐富，性價比不如內地商場或街邊水果攤，並不划算。

網民1原因解釋：唔係做遊客生意

帖文引發熱議，有網民解釋果欄的定位與水果攤不同：「人家是做批發的地方，你只是零售不會給你最好的貨，要不你整箱買，要不出去買，遊客沒必要去果欄」、「果實欄是做批發生意的，不是做遊客生意的。」、「零售沒必要到果欄買生果，去大超市買。」

有長期光顧者更認為性價比不高是因為水果品質好，自然價格高：「長期在油麻地果欄買水果， 不但非常新鮮品質還很好，如果你要買便宜的當我沒說過」、「油麻地水果真的很好，就是各國品質好的水果都可以買到，但就是真的比較貴」、「便宜別去了，追求品質先好去，去從來不考慮錢的問題」、「去買高級水果才會划算，買普通水果去返超級市場/街市。」

