港人發現食店為省成本改用「低質大米」？ 稱賣相口感差似70年代存倉米 網民：大把餐廳無心做

在港經營食肆生意難做，不論是飲食集團還是小店，都會扭盡六壬節省成本以求賺取盈利，甚至只求收支平衡。不過，有網民則批評「有啲食店」因而改用低質大米，指出賣相及口感同樣欠佳，「似70年代經常食到嘅存倉米」，引起網民熱議，詳情即看下文！

港人發現食店用「低質大米」 批賣相口感差

近日，有港人於社交平台發文，指出有食店為減輕成本改用低質大米，形容大米煮出來的白飯「顏色黃黃舊舊兼鞋口粗糙」，跟70年代的存倉米一樣，「只係質素好佢少少」，同時又認為重點是食店「價格照加」。

帖文引來網民熱議，不少人都表示「兩餸飯同燒味鋪都試過呢種米，好難食」；批評食店白米質素轉差，惟售價不便宜，「今日去一間酒樓18 元一碗白飯」，亦有人明白食度生意難做，但「都做得有良心點」。有網民則直接批評，「大把餐廳根本都冇心做，眼裏面只有錢」。另外，有人則解釋指明白食店採用「舊米」的動機，「食肆確實會用舊米，因為價錢平啲，但舊米都有飯香，重點係要煮耐啲同要焗飯」。

泰國米供港佔總數逾半 2026年中國內地米僅佔8.8%

根據港府工業貿易署提供的數據，由2021年至2026年1月，供港的食米原產地均來自泰國、越南、中國內地、柬埔寨及日本等地，當中以泰國供米量最高，佔總數逾一半以上，其次為越南，中國內地則排名第3。

如只計算2026年食米進口數字，截至2026年1月，泰國食米進口佔總數54.4%，共第二為越南的20.4%，中國內地比柬埔寨的供米量更少，柬埔寨佔10.9%，中國內地僅為8.8%。

文：TF

資料及圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組@facebook、工業貿易署





