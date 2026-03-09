Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

米芝蓮粵菜食府服務質素引議？港人力數3大失望位 埋單失誤險致大損失 網民震驚：睇少眼都唔得

生活百科
更新時間：18:12 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:12 2026-03-09 HKT

近年，本地餐飲業的服務不時成為網民討論的話題。早前，有港人在農曆新年後的工作日與同事吃「開年飯」，並前往一間獲米芝蓮星級推薦的粵菜食府，打算「食餐好嘅」。當日，一行7人惠顧價值$1200/位的套餐，事主直言菜餚質素正常，但服務方面卻令人失望，尤其是結帳時發生一個失誤險致損失金錢，引來網民大感震驚：「睇少眼都唔得！」

米芝蓮粵菜食府服務質素引議？港人力數3大失望位

米芝蓮餐廳以星級、必比登推介等為核心，當中獲得三星評級為最高榮譽，料理有如藝術品般，可說是最高的肯定。早前，有港人與同事前往一間獲米芝蓮星級推介的粵菜食府，並打算「食餐好嘅」作為開年飯。當日，一行7人惠顧每位$1,200的套餐，事主評價點心、例湯、鮑魚等菜餚味道正常，惟服務質素卻與他預期之中有落差，並力數3大失望位。

首先，侍應未能回答當日例湯的款式，「我循例問今日係咩湯？個侍應係唔知，其實我覺得你上菜之前或者我落單都可以同客人講聲，今日係乜嘢例湯」。其次，至用餐尾聲，事主認為侍應未有預先詢問客人選擇哪款甜品，直接送上3碗紅豆沙及4碗蛋白杏仁茶，「禮貌上都可以問吓大家喜歡食邊款甜品？如果你賣晒紅豆沙，其實都可以交代一聲，冇理由要客人自己交換」。

最後，由於事主選擇的是每位$1200的套餐，因此一行7人連加一及雜費等，結帳金額約為$9,000多。然而，當他看到信用卡簽賬單據竟顯示$99,823，隨即大感震驚，「張單嚟到係9萬幾啊，我問過阿姐，佢都打咗個突，話好彩我睇到，如果唔係又要走多一轉」。

網民嘆：睇少眼都唔得……

對於事主的用餐體驗，有網民認為不論哪種級別的餐廳，作為客人也要多加留神，「睇少眼都唔得」。有網友認為侍應需要了解當日供應的菜式，「咩例湯都唔知，茶餐廳侍應都不如」、「茶記啲阿姐都答到你今日例水係乜」；網民笑指本以為是一名麻煩客人的故事，「睇落去，餐廳係抵X嘅，連基本都做唔到」。

有網友提到，米芝蓮摘星只與食物質素有關，「服務係唔會計入任何評分入面」。翻查米芝蓮網頁顯示，餐廳評級制度根據5大標準，包括食材品質、廚師對味道及烹調技巧的駕馭能力、料理中呈現的個性、是否物有所值及餐飲水準的一致性。

文:RY

資料及圖片來源:Threads米芝蓮

延伸閱讀：東京拉麵名店疑嘲笑遊客衣著談吐？港人目擊當地人都「中槍」？怒斥：食物唔錯但咁講嘢食唔落口

 

 

 

