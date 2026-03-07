網民嚴選香港最被低估的社區！？油塘擁完美生活配套 交通接駁港九/大型商場超市/旅遊景點

在香港這個寸金尺土的城市，尋找一個生活便利、交通四通八達的居住地是不少市民的夢想。近日，有網民在討論區上發文，盛讚油塘區為香港的「平行宇宙」，指其生活配套極度齊全，不但方便出入港九，更坐擁旅遊景點及大型商場，意外引發網上熱議，讓這個相對低調的社區成為焦點。

網民盛讚油塘擁完美生活配套 交通/商場/旅遊景點兼備

優勢一：交通樞紐 方便出入港九

帖主指油塘站雖與顯徑、大水坑等站一樣，未必是市民大眾會特別留意的地區，但獨特的社區生態卻讓人嘖嘖稱奇。他指出，油塘的地理位置是一大優勢。作為港鐵過海線路的一部分，居民可以快速直達港島區。對於駕車人士而言，該區鄰近東區海底隧道及將軍澳—藍田隧道入口，同時能輕易接駁觀塘繞道，無論是前往九龍核心區還是港島東，交通網絡均相當便捷。

優勢二：配套齊全 大型商場、超市一應俱全

最讓帖主感到滿意的，是油塘區內驚人的商業配套，他指單單在油塘站上蓋及周邊的數個屋邨商場，已匯集了AEON百貨、至少兩家大型超級市場、五間酒樓，以及壽司郎、麥當勞、譚仔、大家樂等數十家連鎖及非連鎖食肆。這種自給自足的超強生活機能，讓網民形容該區彷彿一個「平行宇宙」，與其他日漸式微的舊區商場形成強烈對比。

優勢三：坐擁2大旅遊景點

除了滿足日常生活所需，油塘更鄰近兩大截然不同的旅遊景點。居民和遊客可以輕鬆前往以海鮮聞名的鯉魚門，品嚐地道美食；同時，在假日亦可從區內的碼頭乘船前往東龍島，享受遠足和戶外活動的樂趣，為這個密集的住宅區增添了一份獨有的閒適。

方便背後藏隱憂？網民數油塘2大缺點...

該帖文發布後，迅速引起網民共鳴及討論。有認同的網民表示「油塘而家真心唔差」，認為若在港島或九龍上班，交通非常方便，而且基本餐飲選擇齊全，唯獨缺少娛樂及運動場所。

儘管優點眾多，但亦有留言指出該區的隱憂，例如區內有多個新樓盤正在施工，導致「勁多泥頭車出入」，對有小朋友的家庭構成安全威脅，形容「分分鐘每次落街都玩命」。另有網民指油塘在繁忙時段進出觀塘及隧道交通擠塞，直言「去觀塘塞車，上觀塘繞道又塞車，去東隧又塞車，成個位基本上夾死晒」，認為該區「黐住觀塘一定冇好嘢」。

資料來源：連登討論區