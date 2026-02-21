網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」

居住環境與生活品質息息相關，選擇一個理想的居所是許多市民的願望。近日，有網民在社交平台發文評價心目中的「最佳公屋邨」，點名讚揚黃大仙及樂富等多個屋邨，其詳盡分析引發了廣泛的網上討論，各區居民紛紛加入，分享自己對「最佳」的定義。

網民評「最佳公屋邨」 黃大仙上下邨/樂富/橫頭磡邨上榜？

網民熱議「全港最佳公屋邨」，當中包括樂富邨。

有網民在 Facebook 的「公屋討論區」群組中發表長文，提出「經常有人講最佳公屋邨，所以有感而發」，並列舉了數個他心目中「一定沒有人反駁」的屋邨，包括「樂富邨、橫頭磡邨、黃大仙上下邨」。

該網民從多個角度分析，認為這幾條屋邨位處「香港地圖既中心點」，擁有「非架空地鐵站」，在惡劣天氣下交通不受影響，同時鄰近多條主要幹道，交通「貫穿港九新界」。生活配套方面，他指出該區被「多個公園包圍」，亦有多個街市及商場，方便居民購物及進行「廉價嘅康體活動」。

在學額方面，他特別提到該區小學及中學派位有機會入讀「九龍城校網」，對有子女的家庭是個優勢。最後，他總結指，這些「舊屋邨，單位面積會偏大」，而且「會多土生土長既香港人」，與一些新屋邨情況形成對比。

網民意見不一 「沒有最好 只有最適合」

文章發布後「引起大量網民討論」。不少人認同發文者的觀點，更有「樂富村」居民現身說法，讚揚該區「交通便利，購物便利，還有睇病更便利」。

然而，更多網民提出了自己的心水選擇。有人認為「元州村、長沙灣村先最好」，因「地鐵站一搭電梯上去就番到屋企樓下」；亦有大埔居民力推「富善邨」及「大元邨」，指社區康樂設施完善。同時，也有人提出質疑，例如擔心「黃大仙水浸嘅話仲點用個地鐵站」。

討論中，許多網民的意見趨向一致，認為「最佳」的標準因人而異。有留言指出「沒有最好，只有最適合」，認為應考慮個人生活方式、家庭需要及對未來的規劃。整個討論最終的核心回到一個觀點：只要是適合自己居住的地方，那就是最好的家。

