Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」

生活百科
更新時間：17:07 2026-02-21 HKT
發佈時間：17:07 2026-02-21 HKT

居住環境與生活品質息息相關，選擇一個理想的居所是許多市民的願望。近日，有網民在社交平台發文評價心目中的「最佳公屋邨」，點名讚揚黃大仙及樂富等多個屋邨，其詳盡分析引發了廣泛的網上討論，各區居民紛紛加入，分享自己對「最佳」的定義。

網民評「最佳公屋邨」 黃大仙上下邨/樂富/橫頭磡邨上榜？

網民熱議「全港最佳公屋邨」，當中包括樂富邨。
網民熱議「全港最佳公屋邨」，當中包括樂富邨。

有網民在 Facebook 的「公屋討論區」群組中發表長文，提出「經常有人講最佳公屋邨，所以有感而發」，並列舉了數個他心目中「一定沒有人反駁」的屋邨，包括「樂富邨、橫頭磡邨、黃大仙上下邨」。

該網民從多個角度分析，認為這幾條屋邨位處「香港地圖既中心點」，擁有「非架空地鐵站」，在惡劣天氣下交通不受影響，同時鄰近多條主要幹道，交通「貫穿港九新界」。生活配套方面，他指出該區被「多個公園包圍」，亦有多個街市及商場，方便居民購物及進行「廉價嘅康體活動」。

在學額方面，他特別提到該區小學及中學派位有機會入讀「九龍城校網」，對有子女的家庭是個優勢。最後，他總結指，這些「舊屋邨，單位面積會偏大」，而且「會多土生土長既香港人」，與一些新屋邨情況形成對比。

網民意見不一 「沒有最好 只有最適合」

文章發布後「引起大量網民討論」。不少人認同發文者的觀點，更有「樂富村」居民現身說法，讚揚該區「交通便利，購物便利，還有睇病更便利」。

然而，更多網民提出了自己的心水選擇。有人認為「元州村、長沙灣村先最好」，因「地鐵站一搭電梯上去就番到屋企樓下」；亦有大埔居民力推「富善邨」及「大元邨」，指社區康樂設施完善。同時，也有人提出質疑，例如擔心「黃大仙水浸嘅話仲點用個地鐵站」。

討論中，許多網民的意見趨向一致，認為「最佳」的標準因人而異。有留言指出「沒有最好，只有最適合」，認為應考慮個人生活方式、家庭需要及對未來的規劃。整個討論最終的核心回到一個觀點：只要是適合自己居住的地方，那就是最好的家。

 

資料來源：公屋討論區 - 香港facebook群組 

 

同場加映：日製清潔劑點樣分？官方詳解4大去污「神物」 檸檬酸潔廁/重曹除臭 1款最百搭

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
1小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
8小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
8小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
8小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-20 13:27 HKT
荃灣灣景廣場 寬敞大廳富空間感 鄰近荃灣西站
荃灣西3房戶叫價890萬 大廳寬敞富空間感 鄰近荃灣西站海濱長廊｜筍盤
筍盤推介
7小時前
農曆新年｜初四茶餐廳收加二 網民斥飲食界黑暗 黃家和：員工及臨時工時薪較平時高三成
農曆新年｜初四茶餐廳收「加二」網民批「搶錢」 黃家和：員工時薪較平時高三成
社會
2026-02-20 17:53 HKT