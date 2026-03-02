Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒

生活百科
更新時間：16:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:18 2026-03-02 HKT

在租金高企及內地網購平台興起的衝擊下，本港不少實體時裝店近年相繼結業或縮減規模。近日，有港人途經長沙灣港鐵站的時裝店Lady Story，發現分店因租約期滿，現正進行搬遷清貨大減價，更吸引大批市民在現場選購，好奇「$60一件多人到咁，真係咁抵咩？！」同時引起網民討論品牌屹立多年的原因，「佢點解開到咁多年？」即看下文了解詳情。

長沙灣港鐵站時裝店清貨減價 低至$20/件現搶購人潮

近日，有網民在Threads發文，指長沙灣港鐵站內的時裝店Lady Story因租約期滿即將搬遷，現正進行大清貨優惠，全場貨品低至$20至$60/件，吸引大批人到場選購「掃貨」，店內更一度出現排隊人潮。Lady Story主要售賣女性服裝，包括雪紡恤衫、碎花上衣、闊腳褲及外套等，尺碼偏向寬鬆舒適，適合日常穿着。

港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒

現時Lady Story在全港共有12間分店，多選址於港鐵站或附近商場，包括將軍澳、黃大仙、觀塘、柴灣等。過往就曾有網民發文，好奇品牌如何在競爭激烈的市場中屹立20年不倒，「我成日覺得佢好神奇，已經開咗差唔多20年，唔見特別多人幫襯或討論，但好似又好多分店，仲要開親都係地鐵站/地鐵站上蓋商場……純粹覺得可以在香港屹立20年好似唔簡單。」

對此，有網民分析指全因品牌主攻中高齡女士市場，且材質設計注重實用，售價主要維持在$100至$200之間，對不少人來說是日常穿著的理想選擇，「只係因為佢嘅目標客群唔係你啫，係中老齡女士為主，剪裁都係啱佢哋身形（最愛嘅碎花、闊身、唔會強調腰線），好多女士買衫如果買咗有一間覺得啱嘅就會枕住返去幫襯，咁佢呢啲百幾二百蚊嘅價位，大部份人都可以幫襯得起」、「中老年女士市場。香港中老年人時裝時裝選擇真係好少。」

圖片及資料來源：Threads@freetogo126Threads@kyjessieeFacebook@Lady Story

文：Y

延伸閱讀：港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前