港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒

在租金高企及內地網購平台興起的衝擊下，本港不少實體時裝店近年相繼結業或縮減規模。近日，有港人途經長沙灣港鐵站的時裝店Lady Story，發現分店因租約期滿，現正進行搬遷清貨大減價，更吸引大批市民在現場選購，好奇「$60一件多人到咁，真係咁抵咩？！」同時引起網民討論品牌屹立多年的原因，「佢點解開到咁多年？」即看下文了解詳情。

長沙灣港鐵站時裝店清貨減價 低至$20/件現搶購人潮

近日，有網民在Threads發文，指長沙灣港鐵站內的時裝店Lady Story因租約期滿即將搬遷，現正進行大清貨優惠，全場貨品低至$20至$60/件，吸引大批人到場選購「掃貨」，店內更一度出現排隊人潮。Lady Story主要售賣女性服裝，包括雪紡恤衫、碎花上衣、闊腳褲及外套等，尺碼偏向寬鬆舒適，適合日常穿着。

港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒

現時Lady Story在全港共有12間分店，多選址於港鐵站或附近商場，包括將軍澳、黃大仙、觀塘、柴灣等。過往就曾有網民發文，好奇品牌如何在競爭激烈的市場中屹立20年不倒，「我成日覺得佢好神奇，已經開咗差唔多20年，唔見特別多人幫襯或討論，但好似又好多分店，仲要開親都係地鐵站/地鐵站上蓋商場……純粹覺得可以在香港屹立20年好似唔簡單。」

對此，有網民分析指全因品牌主攻中高齡女士市場，且材質設計注重實用，售價主要維持在$100至$200之間，對不少人來說是日常穿著的理想選擇，「只係因為佢嘅目標客群唔係你啫，係中老齡女士為主，剪裁都係啱佢哋身形（最愛嘅碎花、闊身、唔會強調腰線），好多女士買衫如果買咗有一間覺得啱嘅就會枕住返去幫襯，咁佢呢啲百幾二百蚊嘅價位，大部份人都可以幫襯得起」、「中老年女士市場。香港中老年人時裝時裝選擇真係好少。」

圖片及資料來源：Threads@freetogo126、Threads@kyjessiee、Facebook@Lady Story

文：Y