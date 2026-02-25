佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折

深受香港家庭喜愛的佳宝超市，以親民價格和齊全貨品選擇，成為了許多人日常採購的首選。為回饋顧客，佳宝超市將舉行為期10日的「8折狂歡」優惠活動，從新鮮食品到糧油雜貨，應有盡有，絕對是精明消費者不容錯過的掃貨良機。

佳宝超市全線分店8折 油鹽米/急凍食品/飲品一連10日大劈價

佳宝一連10日全場8折

明日起至3月7日，只要到訪佳宝超市全線分店（海濱花園分店除外）購買任何產品，即享有8折優惠。顧客可以更實惠的價格，選購到各式各樣的時令蔬果和優質肉類海鮮，無論是想為家人煲一鍋滋潤的老火湯，還是準備一頓豐盛的海鮮大餐，佳宝超市都能滿足你的需求。

除了新鮮食品，佳宝超市的糧油雜貨區同樣是這次優惠的主戰場。日常生活不可或缺的米、油、麵食、罐頭，乃至各式醬料調味品，都享有折扣。這正是為家中「糧倉」補貨的最佳時機。此外，一系列的包裝飲品、派對小食和進口零食也同樣在優惠之列，讓顧客能一次過為家中的儲物櫃補足存貨，享受一站式購物的便利。

佳宝超市「8折」狂歡優惠

優惠期限: 2026年2月26日至3月7日

適用分店: 全線佳宝分店（海濱花園分店除外）

條款細則: 貨品數量有限，售完即止。

資料來源：佳宝食品超級市場 Kai Bo Food Supermarket