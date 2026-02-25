AEON Mono Mono 麗港城新店逆市開幕！1招享$15優惠券 加推$69限定版購物車/DAISO換公仔

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON旗下的人氣生活百貨專門店「Mono Mono」深受港人喜愛，以其多樣化的日本直送商品及DAISO 專區，成為一站式購物熱點。而近日AEON於逆市下更密密開分店，最新就有位於藍田麗港城商場，於今日（2月25日）正式開業，並推出一系列優惠，包括$69限定版購物車，必定成為區內一大購物熱點，即睇內文詳情。

AEON麗港城Mono Mono新店開幕！推$69限定版購物車+送$15優惠券

為慶祝藍田麗港城Mono Mono新店開幕，AEON特別推出多項迎新優惠，包括推出限定版購物車。由即日起顧客只需在麗港城新店內購物滿$150或以上，即可以$69的優惠價換領一架，購物車設計時尚實用，無論是日常採購或搬運重物都非常方便，是主婦及OL的恩物，數量有限，換完即止。

而由即日起至3月8日，AEON會員凡於麗港城Mono Mono店作任何消費滿$150或以上，即可獲贈一張$15電子優惠券。此外，新店內的DAISO專區同樣有換購活動，即日起於DAISO購物滿$68或以上，即可免費換領可愛公仔一個；而由3月3日起，於DAISO購物滿$48或以上，更可以$1超抵價換購DAISO購物袋，簡約實用，是日常購物的環保之選。

AEON Mono Mono麗港城店

  • 地址：觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地庫一樓B4-B6號舖
  • 營業時間：10am至10pm

資料來源︰AEON Stores Hong Kong

