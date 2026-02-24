連鎖食品店硬撼街市！推$9包韓國梨/蘿蔔+金菇/紫番薯 平過街市買

專門提供各種韓國食品而廣受歡迎的連鎖店「韓印紅」，向來是搜羅優質韓國食材的好去處。最近，該店推出了一項極具吸引力的推廣活動，每日提供多款僅售9港元的鮮菜包，當中更不乏由韓國直送的優質蔬菜，價格比街市或一般超市更為實惠，絕對是精明消費者的一大福音。

韓印紅震撼價優惠 $9搶購每日新鮮蔬菜/水果/食品

韓印紅推出了一項極具吸引力的推廣活動。

在物價持續上漲的今日，要以個位數的價錢購買新鮮蔬菜可說是相當困難。韓印紅推出的「$9鮮菜包」優惠，無疑為市場帶來一番新景象。此舉不僅打破了傳統街市和超市的定價格局，更讓消費者能以極低門檻，輕鬆品嚐到來自韓國的田園風味。這些鮮菜包的配搭每日更新，確保顧客每次到訪都有新鮮感。

在眾多優惠中，最引人注目的莫過於逢星期三的限定組合「韓國蘿蔔+韓國金菇」。這兩款食材本身已是極受歡迎的韓國家常菜主角，現在以$9的破天荒價錢綑綁發售，性價比極高。韓國蘿蔔以其清甜、水潤飽滿的特質聞名，而韓國金菇則以其獨特的香氣與滑順口感，為菜式增添層次。這個組合讓您能輕鬆在家炮製出如韓式大醬湯、部隊鍋等正宗韓國料理，絕對是不容錯過的必買之選。

韓印紅優惠詳情