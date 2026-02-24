抽濕機只倒水隨時出事！會生「粉紅黏液」變細菌溫床？生活達人教3招正確清潔 1款濾網切忌水洗

天文台預測香港即將迎來一股潮濕天氣，又是家中抽濕機出動的時候！不過，近日有台灣生活達人提醒，抽濕機如果只倒水，忽略定期清洗的話，水箱隨時產生「粉紅黏液」變成細菌溫床。達人亦教3招正確清潔水箱方法，即睇內文詳情！

抽濕機水箱只倒水易生「粉紅黏液」？！嚴重影響呼吸道健康

天氣潮濕時，不少香港家庭都會使用抽濕機，以防家中牆壁、衣物會因濕氣出現霉菌。不過日前台灣生活育兒專家「豆豆媽咪」於社交平台發文，分享有關清潔抽濕機的貼士及冷知識。她表示，許多家庭主婦只會將抽濕機水箱內的水倒走，而不會洗刷水箱，隨時會出事，可以會變成細菌溫床，嚴重更可能會影響呼吸道健康。

生活達人教正確清潔方法 加1物刷洗

這位生活達人「豆豆媽咪」解釋，抽濕機水箱內不時會出現一層滑滑的「粉紅黏液」，其實是黏質沙雷氏菌（Serratia marcescens）及其分泌的生物膜。這層生物膜猶如細菌堅固的保護堡壘，無法單用清水沖走，甚至可抵抗一般清潔劑。

如果只是將水箱面的髒水沖走，生物膜依然黏附在水箱上。當抽濕機運作時，便會將這些細菌或微生物霧化再噴回室內，長期吸入這些受污染的空氣，可能會引發名為「加濕器肺」的過敏性肺炎，包括持續咳嗽、胸悶、不明原因發燒、氣喘症狀加劇及皮膚過敏發癢等症狀。

清洗水箱3大步驟

為防止用家「越除濕，越過敏」，生活達人教大家3個正確清潔水箱步驟：

1. 刷洗︰

將水箱的水排清後，使用軟毛刷或海綿，滴入適量中性洗潔精徹底刷洗。因洗潔精的界面活性劑可以乳化細菌的細胞壁，配合刷子摩擦，直接將滑滑的生物膜刮走。

刷洗時需重點清潔水箱的直角轉角、手柄凹槽及浮球連桿下方的「死水區」，因這些位置的生物膜最厚。

2. 殺菌︰

若有嚴重白色水垢或陳年霉斑，可使用1:10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡約20分鐘。酸性環境可有效溶解水垢，並破壞微生物的細胞膜，達至殺菌。

3. 乾燥︰

清洗完畢後，將水箱倒轉，放置在通風處並徹底晾乾。由於大多數細菌都無法在乾燥表面存活，因此是切斷細菌命脈的最後防線。

濾網清洗3大重點 1款濾網忌用水洗

另外，生活達人亦提醒，除了水箱外，還需要清潔抽濕機的進氣濾網。不過如抽濕機配有HEPA濾網，則絕對不能用水洗，否則會報銷，因為水會破壞濾網的纖維結構及靜電層。HEPA濾網只可使用吸塵器吸走灰塵，或是定期更換新一塊。

而清洗一般濾網則有3大要點，包括︰

先吸塵後清洗：直接用水沖洗會讓灰塵變成一團，卡在濾網孔中，所以應在濕水前先用吸塵器吸走表面塵埃。 使用溫水清洗：清洗時應使用冷水或低於40°C的溫水，因為高溫會導致尼龍質地的濾網變形及脆化。 嚴禁曝曬：清洗完成後，將濾網放置於陰涼處晾乾即可，切勿曝曬，否則紫外線會切斷塑膠聚合物，讓濾網一捏就碎。

資料來源︰豆豆媽咪健康生活家