第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法

生活百科
更新時間：19:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：19:15 2026-02-23 HKT

八達通作為港人不可或缺的電子錢包，應用範圍全面覆蓋交通、零售及餐飲等領域，成為日常生活中最便捷的支付夥伴。近日，八達通公司提醒市民，若在拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」的特別提示聲，即代表該八達通屬於第28批即將失效的批次，應盡快安排免費更換。

由2020年開始，八達通會恆常分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少三個月的通知期。如果用戶在使用八達通卡交易時，聽到三下「嘟～嘟嘟」的提示聲，這並非故障，而是代表該八達通卡屬於即將到期的批次。

用戶亦可直接檢查卡上或八達通App內的號碼，介乎「41340001」至「42038000」之間的八達通，將於2026年5月23日起正式失效，屆時卡內餘額及所有服務將被凍結，並需繳付逾期更換行政費，因此持卡人必須在失效日期前的三個月通知期內完成換卡手續，以確保日常使用不受影響。

2大免費更換方法 轉移至手機八達通/港鐵八達通服務站

為了方便用戶，八達通提供了兩種簡單快捷的免費換卡途徑，用戶可以根據個人習慣選擇最適合自己的方式。

第一種是將實體卡轉移至手機八達通。用戶只需透過八達通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或華為錢包，按照簡單步驟即可將現有實體卡的資料，包括餘額、按金、會籍獎賞等，全部轉移至智能手機。升級後，用戶不僅可以擺脫實體卡的束縛，還能享受隨時隨地透過轉數快（FPS）或銀行賬戶增值的便利，查閱消費紀錄亦一目了然，讓支付體驗更加智能化。

第二種選擇是親身前往各個港鐵站內設立的「八達通服務站」。用戶只需攜帶需要更換的舊八達通卡，到服務站的藍色換卡機或黃色客務資訊站，按照螢幕指示操作，即可即時領取一張全新的實體八達通卡，整個過程無需任何費用，舊卡的資料也會自動轉移至新卡，簡單快捷。

第28批八達通換卡詳情

  • 卡號範圍： 41340001 – 42038000
  • 失效日期： 2026年5月23日
  • 提示聲音： 交易時發出「嘟～嘟嘟」聲響
  • 換卡方法：
    • 手機八達通： 透過官方App或手機內置錢包進行自助轉移。
    • 實體卡更換： 前往任何「八達通服務站」辦理。
  • 條款細則：
    • 換卡服務完全免費。
    • 舊卡內的按金、餘額及大部分服務（如門禁系統、會員積分等）將自動轉移至新卡或手機八達通。
    • 建議用戶在失效日期前盡早完成更換，以免卡片失效後帶來不便。

 

資料來源：八達通 Octopus

 

同場加映：港女推介神招賺八達通回贈？！成功「抽幾次獎」 網民讚出色︰完全冇諗過咁樣用

