Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港女推介神招賺八達通回贈？！成功「抽幾次獎」 網民讚出色︰完全冇諗過咁樣用

時尚購物
更新時間：16:47 2026-02-19 HKT
發佈時間：16:47 2026-02-19 HKT

消費優惠五花八門，市民為賺盡回贈各出奇謀。八達通於新年期間推出「一嘟即贏」獎賞，以八達通付款隨時贏取高達$28的回贈。有網民日前於社交平台分享一「神招」，就算當刻未想到購買甚麼亦可有多次抽獎機會，並成功賺取回贈。這方法隨即在網上瘋傳，引起網民對這招「著數」與否的熱烈討論，即睇內文詳情。

網民神招賺八達通回贈？！一方法成功「抽幾次獎」

農曆新年期間，八達通推出限時「一嘟即贏」優惠活動，手機八達通及樂悠咭用戶於指定商戶單次消費滿$100或以上，即有機會抽賞，贏取回贈。而日前就有網民在社交平台發文，分享其賺取回贈的「神招」！她表示，「去百佳買coupon $100一張，分幾張買，可以抽幾次獎！」。

她續指，自己以這方法成功「抽幾次獎」，合共抽到$12的回贈，包括中了兩次$2及一次$8的回贈，笑言「未諗到買咩，買coupon最實際」，是在未有特定購物目標時的最佳「賺回贈」招數。

 

網民大讚出色︰完全冇諗過可以咁樣用

帖文一出，隨即引來網民熱議，但意見反應兩極。不少網民大讚「抵呀」，認為是「最抵玩嘅方法！」，更有人表示「完全冇諗過可以咁樣用」，紛紛表示要仿效；亦有成功「跟風」的網民分享戰果，表示「買咗$260，回贈$28」。

然而，亦有網民提出質疑，認為此舉未必是最划算。有人指出，使用其他信用卡購買百佳現金券可能更著數，例如「平時HSBC卡指定日子買滿 $100都92折」。另外亦有網民理性分析，表示購買現金券後便無法享受超市本身的會員折扣，「買完coupon，如果有會員88折你就享受唔到，最後蝕返」，變相得不償失，亦有留言認為，除非抽中$28高額回贈，否則吸引力不大。

資料來源︰Threads

延伸閱讀︰八達通新年一嘟即贏$28回贈！16大餐廳超市額外折扣 美心MX/太興/大生 長者樂悠咭有份！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
3小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
21小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
8小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
4小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
21小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
13小時前
新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮
新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
11小時前