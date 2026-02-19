港女推介神招賺八達通回贈？！成功「抽幾次獎」 網民讚出色︰完全冇諗過咁樣用
更新時間：16:47 2026-02-19 HKT
發佈時間：16:47 2026-02-19 HKT
發佈時間：16:47 2026-02-19 HKT
消費優惠五花八門，市民為賺盡回贈各出奇謀。八達通於新年期間推出「一嘟即贏」獎賞，以八達通付款隨時贏取高達$28的回贈。有網民日前於社交平台分享一「神招」，就算當刻未想到購買甚麼亦可有多次抽獎機會，並成功賺取回贈。這方法隨即在網上瘋傳，引起網民對這招「著數」與否的熱烈討論，即睇內文詳情。
網民神招賺八達通回贈？！一方法成功「抽幾次獎」
農曆新年期間，八達通推出限時「一嘟即贏」優惠活動，手機八達通及樂悠咭用戶於指定商戶單次消費滿$100或以上，即有機會抽賞，贏取回贈。而日前就有網民在社交平台發文，分享其賺取回贈的「神招」！她表示，「去百佳買coupon $100一張，分幾張買，可以抽幾次獎！」。
她續指，自己以這方法成功「抽幾次獎」，合共抽到$12的回贈，包括中了兩次$2及一次$8的回贈，笑言「未諗到買咩，買coupon最實際」，是在未有特定購物目標時的最佳「賺回贈」招數。
網民大讚出色︰完全冇諗過可以咁樣用
帖文一出，隨即引來網民熱議，但意見反應兩極。不少網民大讚「抵呀」，認為是「最抵玩嘅方法！」，更有人表示「完全冇諗過可以咁樣用」，紛紛表示要仿效；亦有成功「跟風」的網民分享戰果，表示「買咗$260，回贈$28」。
然而，亦有網民提出質疑，認為此舉未必是最划算。有人指出，使用其他信用卡購買百佳現金券可能更著數，例如「平時HSBC卡指定日子買滿 $100都92折」。另外亦有網民理性分析，表示購買現金券後便無法享受超市本身的會員折扣，「買完coupon，如果有會員88折你就享受唔到，最後蝕返」，變相得不償失，亦有留言認為，除非抽中$28高額回贈，否則吸引力不大。
資料來源︰Threads
延伸閱讀︰八達通新年一嘟即贏$28回贈！16大餐廳超市額外折扣 美心MX/太興/大生 長者樂悠咭有份！
最Hit
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」 港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
13小時前