抽濕機愈抽愈濕？驚人真相藏濾網 開機前必做5步檢查+清潔 2招提升抽濕效能

抽濕機清潔｜洗機｜香港天氣潮濕，天文台預計未來數天相對濕度更高達95%，抽濕機絕對是每個家庭的必備「救星」。但為何有時即使開了整天，家中牆壁依然「流汗」，濕氣絲毫沒有減退？問題可能並非抽濕機壞了，而是因為它「太污糟」！即睇抽濕機清潔方法及詳細教學，急救潮濕家居。

抽濕機為何愈抽愈濕？原來因為太污糟！

有台灣網民曾在論壇分享，用牙線棒清理抽濕機的溝槽，竟挖出宛如小山一樣的「灰塵條」。(網上圖片)

不少人知道要定期清潔冷氣機和空氣清新機，卻往往忽略了每日辛勤工作的抽濕機。有台灣網民曾在論壇分享，用牙線棒清理抽濕機的溝槽，竟挖出宛如小山一樣的「灰塵條」，驚嘆「原來這些灰塵陪伴了我這麼久！」

抽濕機的濾網若積塵過厚，會嚴重阻塞入風口，導致進風量不足。這不僅會大幅降低抽濕效率，更會讓內部零件在持續高溫下運轉，增加電器故障甚至發生火警的風險。定期清潔不但能慳電、提升效能，更能延長抽濕機的壽命。

換季使用抽濕機：開機前5步安全檢查

抽濕機是回南天時每個家庭的必備「救星」。 (資料圖片)

抽濕機多集中在回南天潮濕季節使用，存放近一年後，重新啟用前必須進行安全檢查和基本清潔。

檢查步驟 說明 1. 檢查電掣 檢查插頭金屬片位置有否變黑或生鏽。 2. 檢查電線 檢查電線外層膠皮有否破損或老化。 3. 檢查機殼 觀察機身外殼有沒有明顯的破損或裂痕。 4. 檢查出入風口 確保沒有雜物或厚重灰塵堵塞。 5. 開啟送風模式 如無以上問題，先開啟送風（非抽濕）模式約1小時，讓機內積存的塵垢吹出。

抽濕機三大核心組件清潔指南：隔塵網/儲水箱/出入風口

建議在潮濕季節頻繁使用期間，至少每月清潔一次。若發現運作聲音異常變大，也通常是濾網積塵過多的警號。

清潔抽濕機第一部分：隔塵網

隔塵網是保護內部零件、過濾空氣雜質的第一道防線。清潔前，請先查閱說明書，確認濾網種類。

HEPA濾網（不可水洗）：

部分具備空氣清新功能的抽濕機使用HEPA濾網。此類高密度濾網用水清洗會破壞其纖維結構，影響過濾能力。清潔時只需用軟刷輕輕刷走表面塵埃，或輕輕拍打，當達到飽和狀態時便需更換。

一般濾網（可水洗）： 乾清： 先用吸塵機吸走表面的灰塵，或輕輕拍打，讓大部分塵垢脫落。 濕洗： 用 冷水 沖洗。切勿使用熱水，以免濾網變形；亦應避免用刷子大力刷洗，否則會將污物更深地推進纖維縫隙中。 深層清潔（可選）： 將溫和的中性清潔劑稀釋後，浸泡濾網約10分鐘，幫助溶解頑固污垢，然後用清水徹底沖淨。 風乾： 將濾網放置在 陰涼通風處 完全風乾。切勿在太陽下曝曬，高溫會使其脆化或變形。必須確保濾網完全乾透後，才可放回機內。



洗機第二部分：儲水箱

水箱溫暖又潮濕，是細菌和霉菌的理想溫床。即使每天倒水，久了仍會產生黏滑的生物膜。

每次倒水： 每次倒清積水後，最好立即用清水沖洗一遍。 定期刷洗： 定期用軟刷清潔水箱內部。若出現頑固污漬或霉點，可用1:99稀釋漂白水浸泡後刷洗。 保持乾爽： 清洗後同樣要晾乾才放回抽濕機。

重要提示：抽濕機抽出的水可以重用嗎？

絕對不可！抽濕機內部零件（如冷凝裝置）長期濕潤，容易滋生細菌。抽出的水其實充滿了空氣中的細菌和污染物，絕不應用作洗碗、抹地、淋花或循環作任何清潔用途。

抽濕機清潔第三部分：機身與出入風口

機身外殼： 用微濕的軟布擦拭即可。切勿使用過濕的抹布，以免水分滲入機件內部，引致短路。 出入風口： 用乾布或軟刷清除積塵，保持氣流暢通。

提升抽濕效率！2招使用抽濕機秘技

若清潔後抽濕效果依然未如理想，可以嘗試以下方法：

檢查空間大小： 確認抽濕機的適用面積是否與房間大小匹配。 終極秘技 — 開啟暖氣： 同時開啟暖氣和抽濕機，便能利用溫差製造「露點」，讓空氣中的水氣更快凝結，大幅提升抽濕效率。

養成定期清潔抽濕機的習慣，不僅能省電、提升效能，更能確保吹出來的空氣乾淨健康。立即動手檢查家中的抽濕機，告別潮濕黏膩的感覺吧！