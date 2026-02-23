人日天氣｜又濕又熱！周三新界多區升穿28°C 濕度高達95% 天文台：部分地區能見度較低

今日（23日）是年初七「人日」，天文台表示，今早天氣潮濕，局部地區能見度頗低，橫瀾島的能見度曾下降至2000米以下，但日間大部分地區的相對濕度已下降至百分之七十以下。預料偏東氣流會在未來一兩日持續影響華南沿岸，該區天氣漸轉較為潮濕。

下周初至中期華南仍有幾陣雨

天文台指，偏東氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，該區日間溫暖。預料一道低壓槽會在本周後期至下周初影響華南，該區間中有驟雨，局部地區有雷暴。而受一股東北季候風影響，下周初至中期華南仍有幾陣雨，氣溫稍為下降。

一連八日相對濕度高達95%

據九天天氣預測，明日（24日）起一連八日相對濕度高達95%，同時，明後兩日溫暖，周三市區氣溫高達26度，屯門、上水、流浮山等新界多區更升穿28度，而部分地區能見度較低。

本港地區下午及今晚天氣預測下午部分時間有陽光，稍後大致多雲，今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。

展望未來兩三日日間溫暖，天氣漸轉較為潮濕。星期五至周末驟雨逐漸增多。