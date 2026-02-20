Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便

生活百科
更新時間：13:24 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:24 2026-02-20 HKT

農曆新年利是存款｜農曆新年拆完利是後收到大量$20、$50紙幣不知如何處理？想將這些利是錢存入銀行作定期存款或投資，本文整理6個最簡單實用的方法，其中匯豐銀行今年更特別推出指定存鈔機接受$20及$50紙幣，另設馬會投注站存款、八達通增值、電子錢包等攻略，讓小額紙幣快速變成銀行存款！

新年利是錢6招存入銀行！匯豐存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得

目錄：

1. 銀行分行櫃台存款

農曆新年期間，拆收是後收獲大量$20、$50，最傳統方法就是直接到銀行櫃台存款。
農曆新年期間，拆收是後收獲大量$20、$50，最傳統方法就是直接到銀行櫃台存款。

最傳統方法就是直接到銀行櫃台存款，而且職員會使用數鈔機輔助計算，確保準確及安全，較有保障。不過，農曆新年後相信多間銀行分行人潮洶湧，需排長龍；加上需於營業時間內辦理，而各間銀行的單次存款張數或金額或設上限，存款前記得留意！

返回目錄

2. 銀行存鈔機存款

匯豐銀行指定存鈔機接受$20及$50小額紙幣存款（示意圖）
匯豐銀行指定存鈔機接受$20及$50小額紙幣存款（示意圖）

匯豐銀行宣布將於農曆新年後特別開放部分指定存鈔機，除原有$100、$500、$1,000紙幣，同時接受$20及$50紙幣存款，讓市民無需親身到分行櫃台排隊，即可將小額紙幣直接存入戶口，方便處理大量小額利是。

適用日期：2025年2月22日至3月20日

存鈔機地點：

  • 銅鑼灣理財易中心：銅鑼灣廣場二期地下G08鋪
  • 旺角理財易中心：旺角彌敦道673號LG樓
  • 尖沙咀理財易中心：尖沙咀彌敦道82-84號地下
  • 觀塘理財易中心：觀塘開源道71號王子大廈地下
  • 屯門市廣場理財易中心：屯門市廣場第二期地下1號舖
  • 元朗理財易中心：元朗青山道150-160號匯豐大廈地下
  • 葵芳理財易中心：葵芳新都會廣場1樓153-160號舖
  • 荃灣理財易中心：荃灣青山道210號福華中心1樓4A、4B(A)-4B(C)、5及6號舖位

此外，恒生銀行於各分行設立的智能櫃位亦可即時處理現金存款交易，包括$20及$50鈔票。

恒生銀行智能櫃位地點：

  • 銅鑼灣分行
  • 中區分行
  • 城市大學分行
  • 總行
  • 九龍總行
  • 旺角分行
  • 北角分行
  • 新蒲崗分行
  • 沙田分行
  • 大河道分行
  • 太古城分行
  • 尖沙咀分行
  • 油麻地分行
  • 元朗 (教育路) 分行
  • 新港城中心分行自助理財中心
  • 屯門市廣場自助理財中心

返回目錄

3. 香港賽馬會投注站存款

香港賽馬會投注站存款（示意圖）
香港賽馬會投注站存款（示意圖）

如果是香港賽馬會會員並有安裝馬會App，可以將利是錢存入香港賽馬會會員戶口，投注站職員即時數錢，然後透過App或網上銀行轉賬至個人銀行戶口，安全可靠但繁忙時段（如賽馬日）人流多，建議避開高峰期才前往櫃台處理。另外，存款後需等待約3小時才能夠轉帳至銀行。

返回目錄

4. 八達通便利店增值轉銀行

便利店遍布全港，拆利是後可以將$20、$50紙幣在便利店為個人八達通增值，最低增值金額為$100，再經八達通App的電子錢包功能轉賬至綁定銀行戶口。增值前，要先安裝八達通App並綁定個人八達通帳戶；每月轉賬上限為基本$3,000（視帳戶類型而定）。

返回目錄

5. 電子錢包便利店增值轉銀行

除了八達通，近年不少人都會用到電子錢包，用戶亦可選擇在便利店以$20、$50紙幣等，為AlipayHKWeChat Pay HKPayMe等電子錢包增值，之後再透過App轉賬至銀行戶口，惟同樣要留意相關電子錢包帳戶需完成驗證程序並連結至銀行戶口；各錢包設有轉賬上限（視乎用戶及錢包類型而異）。

返回目錄

6. 相熟店舖找換$100紙幣

如以上各種方法均不適用，由於一般零售商或需要零錢找續，因此可嘗試在相熟街坊店舖購物或消費時，用$20、$50紙幣請店主找換成$100紙幣，之後再經存鈔機或櫃台直接存入銀行。此方法需視乎店舖做法及金額，不一定每次成功。

返回目錄

文：LW

同場加映：外賣員年初一送外賣收$3,000大利是！？網民憑一細節質疑：自編自導

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
21小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
5小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
18小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
20小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
23小時前
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
6小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
15小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
3小時前