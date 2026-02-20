新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便

農曆新年利是存款｜農曆新年拆完利是後收到大量$20、$50紙幣不知如何處理？想將這些利是錢存入銀行作定期存款或投資，本文整理6個最簡單實用的方法，其中匯豐銀行今年更特別推出指定存鈔機接受$20及$50紙幣，另設馬會投注站存款、八達通增值、電子錢包等攻略，讓小額紙幣快速變成銀行存款！

新年利是錢6招存入銀行！匯豐存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得

農曆新年期間，拆收是後收獲大量$20、$50，最傳統方法就是直接到銀行櫃台存款。

最傳統方法就是直接到銀行櫃台存款，而且職員會使用數鈔機輔助計算，確保準確及安全，較有保障。不過，農曆新年後相信多間銀行分行人潮洶湧，需排長龍；加上需於營業時間內辦理，而各間銀行的單次存款張數或金額或設上限，存款前記得留意！

匯豐銀行指定存鈔機接受$20及$50小額紙幣存款（示意圖）

匯豐銀行宣布將於農曆新年後特別開放部分指定存鈔機，除原有$100、$500、$1,000紙幣，同時接受$20及$50紙幣存款，讓市民無需親身到分行櫃台排隊，即可將小額紙幣直接存入戶口，方便處理大量小額利是。

適用日期：2025年2月22日至3月20日

存鈔機地點：

銅鑼灣理財易中心：銅鑼灣廣場二期地下G08鋪

旺角理財易中心：旺角彌敦道673號LG樓

尖沙咀理財易中心：尖沙咀彌敦道82-84號地下

觀塘理財易中心：觀塘開源道71號王子大廈地下

屯門市廣場理財易中心：屯門市廣場第二期地下1號舖

元朗理財易中心：元朗青山道150-160號匯豐大廈地下

葵芳理財易中心：葵芳新都會廣場1樓153-160號舖

荃灣理財易中心：荃灣青山道210號福華中心1樓4A、4B(A)-4B(C)、5及6號舖位

此外，恒生銀行於各分行設立的智能櫃位亦可即時處理現金存款交易，包括$20及$50鈔票。

恒生銀行智能櫃位地點：

銅鑼灣分行

中區分行

城市大學分行

總行

九龍總行

旺角分行

北角分行

新蒲崗分行

沙田分行

大河道分行

太古城分行

尖沙咀分行

油麻地分行

元朗 (教育路) 分行

新港城中心分行自助理財中心

屯門市廣場自助理財中心

香港賽馬會投注站存款（示意圖）

如果是香港賽馬會會員並有安裝馬會App，可以將利是錢存入香港賽馬會會員戶口，投注站職員即時數錢，然後透過App或網上銀行轉賬至個人銀行戶口，安全可靠。但繁忙時段（如賽馬日）人流多，建議避開高峰期才前往櫃台處理。另外，存款後需等待約3小時才能夠轉帳至銀行。

便利店遍布全港，拆利是後可以將$20、$50紙幣在便利店為個人八達通增值，最低增值金額為$100，再經八達通App的電子錢包功能轉賬至綁定銀行戶口。增值前，要先安裝八達通App並綁定個人八達通帳戶；每月轉賬上限為基本$3,000（視帳戶類型而定）。

除了八達通，近年不少人都會用到電子錢包，用戶亦可選擇在便利店以$20、$50紙幣等，為AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe等電子錢包增值，之後再透過App轉賬至銀行戶口，惟同樣要留意相關電子錢包帳戶需完成驗證程序並連結至銀行戶口；各錢包設有轉賬上限（視乎用戶及錢包類型而異）。

如以上各種方法均不適用，由於一般零售商或需要零錢找續，因此可嘗試在相熟街坊店舖購物或消費時，用$20、$50紙幣請店主找換成$100紙幣，之後再經存鈔機或櫃台直接存入銀行。此方法需視乎店舖做法及金額，不一定每次成功。

