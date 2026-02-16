消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清

消委會直立式吸塵機測試︱無線直立式吸塵機因其操作靈活、存放方便而日益普及，成為許多家庭的清潔好幫手。香港消費者委員會（消委會）今日(2月16日)刊出了一份由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌測試的報告，測試了16款在本港有售的無線直立式吸塵機，包括Miele、Dyson、Bosch、小米 Xiaomi等，發現各樣本的吸淨能力、續航力及防漏塵表現等差異極大，最貴一款高達$7,490，而且產品售價與整體表現未必成正比，消費者宜按實際需要選擇。

消委會評測無線直立式吸塵機︱16款型號評分 Dyson/Miele/Bosch/小米上榜

消委會評測無線直立式吸塵機

消委會刊出的無線直立式吸塵機測試報告，是由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本於歐洲購買，並於當地實驗室進行評測，主要參考歐洲標準EN 60312-1進行，涵蓋吸淨能力、省電、防漏塵、寧靜程度及使用方便程度。16款樣本的售價由$599至$7,490不等，價格差異極大。測試發現，產品售價除了與品牌有關，亦受其功能、設計、用料及附送配件影響。

吸淨能力：無線直立式吸塵機在地板與地氈表現懸殊

在吸淨能力方面，大部分樣本於地板上的表現不俗，其中「Miele」Triflex HX2、「Dyson」V15 Detect Fluffy 及 V12 Origin等型號表現出色。然而，樣本在地氈上的表現則十分參差，例如「Dyson」及「飛利浦 Philips」的部分型號在地氈上吸取塵埃及纖維的能力僅獲1.5至2分（5分滿分），表現較為遜色。

消委會：續航力高低模式差異極大

電池續航力是消費者選購無線吸塵機的重要考量。在最低吸力模式下，各樣本可使用時間由約24分鐘至超過87分鐘不等，當中以「Dyson」V15 Detect Fluffy 的續航力最長，達87分50秒；而「Miele」Triflex HX2 則最短，僅24分7秒。在最高吸力模式下，「Bosch」Flexxo Gen 2 可使用超過26分鐘，但有數款型號如「小米 Xiaomi」G20、「三星 Samsung」Bespoke Jet Lite Multi 等的續航時間不足10分鐘。部分型號如「Bosch」及「特福 Tefal」則附有額外電池，方便更換。

防漏塵表現：部分型號塵埃釋出量高

對於易過敏人士而言，吸塵機的過濾能力尤其重要。測試發現「飛利浦 Philips」XC2011/61 的防漏塵表現最差，其釋出的塵埃總量及微塵量均超過2%，表現令人失望。另外，「小米 Xiaomi」G20 LITE 及「特福 Tefal」X-PERT 7.60 等型號的微塵釋出量亦較高，或會引致二次空氣污染。

使用方便程度：設計影響操作體驗

報告亦評估了各樣本的使用方便程度，包括機身重量、噪音水平、配件安裝及清理等。「Miele」Triflex HX2 重3.7公斤，屬樣本中最重，但其噪音水平亦是最低。最輕的樣本為「Dyson」V12 Origin（2.1公斤）。噪音方面，「Dyson」、「特福 Tefal」及「Honiture」等旗下部分型號的表現則較遜色，操作時較嘈吵。



1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition

1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition

消委會引述報告指，這款售價$4,288的Miele Triflex HX2直立式吸塵機，優點是地板吸力強、吸頭覆蓋範圍寬，而且操作時非常寧靜，清潔效率高又舒適。

然而，它最大的缺點是續航力不足，在最低吸力模式下只能用約24分鐘，是同類產品中最短的，對於較大空間的清潔可能需要中途充電。

售價︰$4,288

聲稱原產地︰德國

ICRT 總評︰ 4/5

吸淨能力︰4/5

地板︰4.5/5

地氈︰3/5

吸頭效率︰4.5/5

省電表現︰4.5/5

防漏塵表現︰5/5

寧靜程度︰3.5/5

使用方便程度︰3/5

2. Dyson V15 Detect Fluffy

2. Dyson V15 Detect Fluffy

這款售價$5,990的Dyson V15 Detect Fluffy直立式吸塵機，在地板上的表現很出色，不僅吸力強勁，移動起來也相當流暢。它最突出的優點是續航力，在最低吸力設定下能使用超過87分鐘，是同類產品中最強的。

不過，它的缺點也同樣明顯。首先是寧靜程度不太理想，操作時噪音較大。另外，如果你家中有地氈，需要注意它在吸除纖維方面的表現會比較遜色。

售價︰$5,990

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 4/5

吸淨能力: 4/5

地板: 5/5

地氈: 1.5/5

吸頭效率: 4/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 5/5

寧靜程度: 1/5

使用方便程度: 3.5/5

3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9

3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9

Bosch這款售價$5,980的Unlimited 9直立式吸塵機，無論在地板還是地氈上都有理想的吸淨能力，而且在地板上移動流暢。它的一大優勢是充電速度快，僅需約一個半小時就能充滿，相當方便。

至於續航力，它在最高吸力模式下雖然只能用不到10分鐘，但因為附送了額外一塊可拆式充電池，可以隨時替換，彌補了單次使用時間較短的問題。

售價︰$5,980

聲稱原產地︰波蘭

ICRT 總評: 4/5

吸淨能力: 4/5

地板: 4/5

地氈: 4/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 4/5

防漏塵表現: 5/5

寧靜程度: 2.5/5

使用方便程度: 3.5/5

4. Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal 在多個方面都展現了其作為高階吸塵機的強勁實力。它在地板上的清潔表現非常出色，能有效吸走灰塵與污垢。最令人驚豔的是它的續航能力，在最低吸力模式下，可以使用超過73分鐘，對於大面積的家居來說綽綽有餘，無需擔心清潔到一半需要充電。此外，它擁有頂級的防漏塵表現，能緊緊鎖住吸入的微塵，確保排出的空氣潔淨，對注重空氣質素的家庭尤其重要。

不過，它也有些需要注意的地方。首先是它在處理地氈時的一個特性：由於吸扒的特別設計，當你直線在地氈上拖動後，可能會留下一條未被清潔到的「塵線」，需要調整吸塵的角度或路徑來解決。另外，和許多強力吸塵機一樣，它在運作時的噪音相當明顯，寧靜程度的評分很低。當然，它的售價也遠高於市面上大部分型號，是選購時需要考慮的重要因素。

售價: $7,490

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 4/5

吸淨能力: 4/5

地板: 4/5

地氈: 3/5

吸頭效率: 4/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 5/5

寧靜程度: 1.5/5

使用方便程度: 3/5

5. Dyson V12 Origin

Dyson V12 Origin

Dyson這款售價$4,690的V12 Origin，主要優點是機身極為輕巧，在所有樣本中僅重約2.1千克，使用時非常輕鬆。同時，它在地板上的吸淨能力也相當出眾。

然而，它的缺點與同品牌部分型號相似，就是寧靜程度較差，操作時比較嘈吵。此外，它處理地氈上的纖維時表現亦較為遜色。

售價︰$4,690

聲稱原產地︰馬來西亞

ICRT 總評: 4/5

吸淨能力: 3.5/5

地板: 5/5

地氈: 1.5/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 5/5

寧靜程度: 1.5/5

使用方便程度: 3.5/5

6. 小米 Xiaomi G20

6. 小米 Xiaomi G20

小米這款G20吸塵機，售價僅$1,049，相當親民。它的優點是在地板上的吸淨能力出色，而且移動順暢，應付日常基本清潔不成問題。

不過，它的電池是其主要弱點。在最高吸力模式下，續航力只有約7分鐘，是樣本中最短的。此外，其內置式電池需要用工具才能拆下，更換起來也比較麻煩。

售價: $1,049

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3.5/5

吸淨能力: 4/5

地板: 4.5/5

地氈: 2.5/5

吸頭效率: 4/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 4.5/5

寧靜程度: 2.5/5

使用方便程度: 2.5/5

7. 三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

三星這款售價$3,990的Bespoke Jet Lite Multi直立式吸塵機，其最大優點是在地板上的吸淨能力非常出眾，清潔效果理想。然而，它有兩個需要注意的缺點。首先，在最高吸力模式下，它的續航時間不足10分鐘。另外，它在待機時的耗電量是所有樣本中最高的，可能會輕微增加電費開支。

售價: $3,990

聲稱原產地: 越南

ICRT 總評: 3.5/5

吸淨能力: 4/5

地板: 5/5

地氈: 2/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 1.5/5

防漏塵表現: 5/5

寧靜程度: 2.5/5

使用方便程度: 3/5

8. 特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1

特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1

如果你非常注重電器的能源效益，這款特福吸塵機的表現會讓你眼前一亮。無論是待機還是充電，它的耗電量都非常低，在省電方面獲得了滿分評價，長期使用下來能為你節省不少電費，是一款相當環保的選擇。

然而，在核心的清潔功能上，它就顯得有些力不從心。它的吸力維持得不太理想，這直接影響了整體的吸塵效果。更令人擔憂的是其防漏塵表現，使用時可能會釋出微塵，影響室內空氣質素。此外，它運作時的噪音也比較大，而且初次使用時，你可能會覺得安裝配件不太順手，因為說明書相對簡潔，需要花些時間摸索。

售價: $4,498

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3.5/5

吸淨能力: 3.5/5

地板: 3.5/5

地氈: 3/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 5/5

寧靜程度: 1.5/5

使用方便程度: 3.5/5

9. Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua

Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua

這款德國製的 Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua直立式吸塵機在設計上考慮得相當周到。它最 clever 的地方是那根可以屈曲的喉管，清理沙發底、床下底等狹窄空間變得毫不費力，加上它在地板上移動順暢，打掃起來就更得心應手了。此外，它的省電和防漏塵表現都近乎完美，既環保又能確保排出的空氣乾淨，值得一讚。

不過，它也有明顯的短板。在最強吸力模式下，它的續航時間不足10分鐘，對於大掃除來說確實有點短。幸好它附送了一枚額外的可更換電池，算是彌補了這個缺點。另外，你必須要忍受它操作時發出的巨大噪音，其寧靜程度在同類產品中表現相當遜色，如果對聲音比較敏感，可能就要三思了。

售價: $5,298

聲稱原產地: 德國

ICRT 總評: 3.5/5

吸淨能力: 3.5/5

地板: 3.5/5

地氈: 3.5/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 5/5

防漏塵表現: 4.5/5

寧靜程度: 1.5/5

使用方便程度: 3.5/5

10. 伊萊克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515

伊萊克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515

伊萊克斯直立式吸塵機最大的賣點就是其輕巧的設計，機身僅重約2.2千克，在同類產品中名列前茅，長時間使用也不會覺得累。它在地板上移動順暢，加上省電和防漏塵表現都非常出色，對於追求輕鬆打掃和潔淨空氣的用家來說，是個很吸引的優點。

不過，在一些人性化設計上它就稍有不足。它的圖像說明書過於簡潔，可能會讓初次使用的用家感到困惑，而且安裝配件的過程也不太方便，欠缺了一點順暢感。考慮到其接近五千元的售價，這些使用體驗上的小瑕疵就顯得比較可惜了。

售價: $4,998

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3.5/5

吸淨能力: 3.5/5

地板: 3.5/5

地氈: 3/5

吸頭效率: 3/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 4.5/5

寧靜程度: 2/5

使用方便程度: 3/5

11. Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB

Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB

Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB吸塵機在節能和續航方面表現相當出色。它待機時耗電量低，而且在最強吸力模式下竟然能連續使用超過26分鐘，續航力在同類產品中稱得上是冠軍，加上防漏塵效果很好，非常適合長時間大範圍的清潔工作。

不過，它在一些關鍵效能上就顯得有點力不從心。例如，它的邊緣清潔能力不足，牆邊角落很難吸乾淨。吸淨能力和吸頭效率只屬一般，尤其在地氈上的表現未如理想。而且，它需要超過5小時才能完全充滿電，是市面上充電時間最長的型號之一，加上更換內置電池也比較麻煩，對於講求效率和深層清潔的用家來說，可能要考慮一下了。

售價: $3,798

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3.5/5

吸淨能力: 3/5

地板: 3.5/5

地氈: 3/5

吸頭效率: 2/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 4.5/5

寧靜程度: 2.5/5

使用方便程度: 3/5

12. 飛利浦 Philips XC3031/61

飛利浦 Philips XC3031/61



如果你家裡主要是地板，那這款飛利浦 XC3031/61吸塵機絕對是個不錯的選擇。它在地板上的吸淨能力非常出色，而且操作起來很流暢，能輕鬆處理硬質表面的灰塵。考慮到它的價格，對於以地板為主的家居環境來說，性價比相當高。

然而，它的缺點也同樣明顯。首先，它幾乎不適用於地氈，吸淨表現非常差。更值得注意的是它的防漏塵能力，在所有樣本中表現幾乎墊底，會釋放出大量的塵埃及微塵。如果你或家人對灰塵比較敏感，這款產品可能就不太適合了。

售價: $1,798

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3/5

吸淨能力: 3.5/5

地板: 4.5/5

地氈: 1.5/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 1/5

寧靜程度: 2/5

使用方便程度: 3/5

13. 小米 Xiaomi G20 LITE

小米這款G20 LITE吸塵機，售價僅$599，是極為入門的選擇。它最大的優點是機身輕巧，約2.2千克重，與樣本中次輕的型號相當，方便儲存和使用。

然而，它的缺點也十分明顯。首先是防漏塵表現遜色，有機會釋出微塵。此外，其內置電池需要用工具才能拆除，更換起來相當麻煩。

售價: $599

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3/5

吸淨能力: 3.5/5

地板: 3.5/5

地氈: 3/5

吸頭效率: 2.5/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 1.5/5

寧靜程度: 2/5

使用方便程度: 2.5/5

14. 飛利浦 Philips XC2011/61

14. 飛利浦 Philips XC2011/61

如果你的家居環境以地板為主，例如木地板或磁磚，飛利浦 XC2011/61直立式吸塵機會是個不錯的選擇。它在地板上的吸淨能力相當理想，而且推拉起來十分流暢，讓日常清潔工作變得輕鬆省力。

然而，它的缺點也十分明顯。首先，它幾乎不適用於地氈，吸淨表現非常不理想。更值得關注的是其防漏塵能力，在所有測試樣本中表現最差，會釋出大量的塵埃及微塵，嚴重影響室內空氣質素，對於過敏人士或注重空氣潔淨的家庭來說，這是一個需要慎重考慮的重大缺點。

售價: $1,398

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3/5

吸淨能力: 3/5

地板: 4/5

地氈: 1/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 1/5

寧靜程度: 3/5

使用方便程度: 3/5

15. 特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60

特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60

如果你非常注重電器的能源效益，特福 TY6A35 X-PERT 7.60直立式吸塵機的表現會讓你眼前一亮。無論是待機還是充電，它的耗電量都非常低，在省電方面獲得了滿分評價，長期使用下來能為你節省不少電費，是一款相當環保的選擇。

然而，在核心的清潔功能上，它就顯得有些力不從心。它的吸力維持得不太理想，這直接影響了整體的吸塵效果。更令人擔憂的是其防漏塵表現，使用時可能會釋出微塵，影響室內空氣質素。此外，它運作時的噪音也比較大，而且初次使用時，你可能會覺得安裝配件不太順手，因為說明書相對簡潔，需要花些時間摸索。

售價: $1,888

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 3/5

吸淨能力: 2.5/5

地板: 3/5

地氈: 3/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 5/5

防漏塵表現: 1.5/5

寧靜程度: 1.5/5

使用方便程度: 3/5

16. Honiture X7

Honiture X7

Honiture X7直立式吸塵機在使用便利性上做得不錯。它的配件安裝起來相當方便，讓你很快就能開始清潔工作。此外，在最強吸力模式下，它的續航時間可以達到18分鐘，在同類產品中表現突出，這意味著你可以一次性處理更大範圍或更頑固的污漬，而不用頻繁充電。

然而，在關鍵的清潔效能上，它的表現就比較疲弱了。尤其是在地氈上，它的吸淨能力非常不理想。更重要的是，它的吸力維持得不好，會隨著使用而減弱，直接影響了整體的清潔效果。同時，它運作時的噪音非常大，寧靜程度的評分是樣本中最低的之一，可能會讓你感到相當吵耳。

售價: $1,780

聲稱原產地: 中國

ICRT 總評: 2.5/5

吸淨能力: 2/5

地板: 3.5/5

地氈: 1/5

吸頭效率: 3.5/5

省電表現: 4.5/5

防漏塵表現: 3.5/5

寧靜程度: 1/5

使用方便程度: 4/5

消委會直立式吸塵機安全使用貼士

直立式吸塵機是現代家庭不可或缺的清潔工具，但不當使用可能引發安全隱憂。香港機電工程署特別提醒市民，應時刻注意以下幾項安全操作指引，確保家居安全。

消委會直立式吸塵機安全使用貼士

選購注意事項：應避免在網絡商店購買不符合香港本地安全規格的電器，特別是那些存在電壓差異或插頭規格不符的產品，以免構成使用風險。

充電安全：為吸塵機充電時，充電器應放置在視線可及的範圍內。完成充電後，應立即拔掉插頭或關閉電源，避免長時間連接。

正確使用與保養：務必嚴格遵循產品說明書的指示進行操作，並定期對吸塵機及其充電器進行保養。

異常情況處理：若發現吸塵機或充電器發出異常噪音、氣味，或有液體漏出等情況，應立刻停止使用，並安排合資格的技師進行檢查。

避免吸入危險品：切勿讓吸塵機吸入任何高溫或正在燃燒的物件，例如煙灰或煙頭。

注意吸塵機功能限制：除非是特殊型號，一般吸塵機不具備吸水功能，切記避免用其吸水，以防損壞。

資料來源︰2026年第592期《選擇月刊》