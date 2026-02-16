Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清

生活百科
更新時間：10:43 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:43 2026-02-16 HKT

消委會直立式吸塵機測試︱無線直立式吸塵機因其操作靈活、存放方便而日益普及，成為許多家庭的清潔好幫手。香港消費者委員會（消委會）今日(2月16日)刊出了一份由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌測試的報告，測試了16款在本港有售的無線直立式吸塵機，包括Miele、Dyson、Bosch、小米 Xiaomi等，發現各樣本的吸淨能力、續航力及防漏塵表現等差異極大，最貴一款高達$7,490，而且產品售價與整體表現未必成正比，消費者宜按實際需要選擇。

消委會評測無線直立式吸塵機︱16款型號評分 Dyson/Miele/Bosch/小米上榜

消委會評測無線直立式吸塵機
消委會評測無線直立式吸塵機

消委會刊出的無線直立式吸塵機測試報告，是由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本於歐洲購買，並於當地實驗室進行評測，主要參考歐洲標準EN 60312-1進行，涵蓋吸淨能力、省電、防漏塵、寧靜程度及使用方便程度。16款樣本的售價由$599至$7,490不等，價格差異極大。測試發現，產品售價除了與品牌有關，亦受其功能、設計、用料及附送配件影響。

吸淨能力：無線直立式吸塵機在地板與地氈表現懸殊

在吸淨能力方面，大部分樣本於地板上的表現不俗，其中「Miele」Triflex HX2、「Dyson」V15 Detect Fluffy 及 V12 Origin等型號表現出色。然而，樣本在地氈上的表現則十分參差，例如「Dyson」及「飛利浦 Philips」的部分型號在地氈上吸取塵埃及纖維的能力僅獲1.5至2分（5分滿分），表現較為遜色。

消委會：續航力高低模式差異極大

電池續航力是消費者選購無線吸塵機的重要考量。在最低吸力模式下，各樣本可使用時間由約24分鐘至超過87分鐘不等，當中以「Dyson」V15 Detect Fluffy 的續航力最長，達87分50秒；而「Miele」Triflex HX2 則最短，僅24分7秒。在最高吸力模式下，「Bosch」Flexxo Gen 2 可使用超過26分鐘，但有數款型號如「小米 Xiaomi」G20、「三星 Samsung」Bespoke Jet Lite Multi 等的續航時間不足10分鐘。部分型號如「Bosch」及「特福 Tefal」則附有額外電池，方便更換。

防漏塵表現：部分型號塵埃釋出量高

對於易過敏人士而言，吸塵機的過濾能力尤其重要。測試發現「飛利浦 Philips」XC2011/61 的防漏塵表現最差，其釋出的塵埃總量及微塵量均超過2%，表現令人失望。另外，「小米 Xiaomi」G20 LITE 及「特福 Tefal」X-PERT 7.60 等型號的微塵釋出量亦較高，或會引致二次空氣污染。

使用方便程度：設計影響操作體驗

報告亦評估了各樣本的使用方便程度，包括機身重量、噪音水平、配件安裝及清理等。「Miele」Triflex HX2 重3.7公斤，屬樣本中最重，但其噪音水平亦是最低。最輕的樣本為「Dyson」V12 Origin（2.1公斤）。噪音方面，「Dyson」、「特福 Tefal」及「Honiture」等旗下部分型號的表現則較遜色，操作時較嘈吵。
 

1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition

1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition
1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition

消委會引述報告指，這款售價$4,288的Miele Triflex HX2直立式吸塵機，優點是地板吸力強、吸頭覆蓋範圍寬，而且操作時非常寧靜，清潔效率高又舒適。
然而，它最大的缺點是續航力不足，在最低吸力模式下只能用約24分鐘，是同類產品中最短的，對於較大空間的清潔可能需要中途充電。

售價︰$4,288

聲稱原產地︰德國

  • ICRT 總評︰ 4/5
  • 吸淨能力︰4/5
  • 地板︰4.5/5
  • 地氈︰3/5
  • 吸頭效率︰4.5/5
  • 省電表現︰4.5/5
  • 防漏塵表現︰5/5
  • 寧靜程度︰3.5/5
  • 使用方便程度︰3/5

2. Dyson V15 Detect Fluffy

2. Dyson V15 Detect Fluffy
2. Dyson V15 Detect Fluffy

這款售價$5,990的Dyson V15 Detect Fluffy直立式吸塵機，在地板上的表現很出色，不僅吸力強勁，移動起來也相當流暢。它最突出的優點是續航力，在最低吸力設定下能使用超過87分鐘，是同類產品中最強的。

不過，它的缺點也同樣明顯。首先是寧靜程度不太理想，操作時噪音較大。另外，如果你家中有地氈，需要注意它在吸除纖維方面的表現會比較遜色。

售價︰$5,990

聲稱原產地: 中國

  • ICRT 總評: 4/5
  • 吸淨能力: 4/5
  • 地板: 5/5
  • 地氈: 1.5/5
  • 吸頭效率: 4/5
  • 省電表現: 4.5/5
  • 防漏塵表現: 5/5
  • 寧靜程度: 1/5
  • 使用方便程度: 3.5/5

3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9

3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9
3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9

Bosch這款售價$5,980的Unlimited 9直立式吸塵機，無論在地板還是地氈上都有理想的吸淨能力，而且在地板上移動流暢。它的一大優勢是充電速度快，僅需約一個半小時就能充滿，相當方便。

至於續航力，它在最高吸力模式下雖然只能用不到10分鐘，但因為附送了額外一塊可拆式充電池，可以隨時替換，彌補了單次使用時間較短的問題。

售價︰$5,980

聲稱原產地︰波蘭

  • ICRT 總評: 4/5
  • 吸淨能力: 4/5
  • 地板: 4/5
  • 地氈: 4/5
  • 吸頭效率: 3.5/5
  • 省電表現: 4/5
  • 防漏塵表現: 5/5
  • 寧靜程度: 2.5/5
  • 使用方便程度: 3.5/5

4. Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal
Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal 在多個方面都展現了其作為高階吸塵機的強勁實力。它在地板上的清潔表現非常出色，能有效吸走灰塵與污垢。最令人驚豔的是它的續航能力，在最低吸力模式下，可以使用超過73分鐘，對於大面積的家居來說綽綽有餘，無需擔心清潔到一半需要充電。此外，它擁有頂級的防漏塵表現，能緊緊鎖住吸入的微塵，確保排出的空氣潔淨，對注重空氣質素的家庭尤其重要。

不過，它也有些需要注意的地方。首先是它在處理地氈時的一個特性：由於吸扒的特別設計，當你直線在地氈上拖動後，可能會留下一條未被清潔到的「塵線」，需要調整吸塵的角度或路徑來解決。另外，和許多強力吸塵機一樣，它在運作時的噪音相當明顯，寧靜程度的評分很低。當然，它的售價也遠高於市面上大部分型號，是選購時需要考慮的重要因素。

售價: $7,490

聲稱原產地: 中國

  • ICRT 總評: 4/5
  • 吸淨能力: 4/5
  • 地板: 4/5
  • 地氈: 3/5
  • 吸頭效率: 4/5
  • 省電表現: 4.5/5
  • 防漏塵表現: 5/5
  • 寧靜程度: 1.5/5
  • 使用方便程度: 3/5

5. Dyson V12 Origin

Dyson V12 Origin
Dyson V12 Origin

Dyson這款售價$4,690的V12 Origin，主要優點是機身極為輕巧，在所有樣本中僅重約2.1千克，使用時非常輕鬆。同時，它在地板上的吸淨能力也相當出眾。

然而，它的缺點與同品牌部分型號相似，就是寧靜程度較差，操作時比較嘈吵。此外，它處理地氈上的纖維時表現亦較為遜色。

售價︰$4,690

聲稱原產地︰馬來西亞

  • ICRT 總評: 4/5
  • 吸淨能力: 3.5/5
  • 地板: 5/5
  • 地氈: 1.5/5
  • 吸頭效率: 3.5/5
  • 省電表現: 4.5/5
  • 防漏塵表現: 5/5
  • 寧靜程度: 1.5/5
  • 使用方便程度: 3.5/5

    6. 小米 Xiaomi G20

    6. 小米 Xiaomi G20
    6. 小米 Xiaomi G20

    小米這款G20吸塵機，售價僅$1,049，相當親民。它的優點是在地板上的吸淨能力出色，而且移動順暢，應付日常基本清潔不成問題。
    不過，它的電池是其主要弱點。在最高吸力模式下，續航力只有約7分鐘，是樣本中最短的。此外，其內置式電池需要用工具才能拆下，更換起來也比較麻煩。

    售價: $1,049

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3.5/5
    • 吸淨能力: 4/5
    • 地板: 4.5/5
    • 地氈: 2.5/5
    • 吸頭效率: 4/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 4.5/5
    • 寧靜程度: 2.5/5
    • 使用方便程度: 2.5/5

    7. 三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

    三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH
    三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

    三星這款售價$3,990的Bespoke Jet Lite Multi直立式吸塵機，其最大優點是在地板上的吸淨能力非常出眾，清潔效果理想。然而，它有兩個需要注意的缺點。首先，在最高吸力模式下，它的續航時間不足10分鐘。另外，它在待機時的耗電量是所有樣本中最高的，可能會輕微增加電費開支。

    售價: $3,990

    聲稱原產地: 越南

    • ICRT 總評: 3.5/5
    • 吸淨能力: 4/5
    • 地板: 5/5
    • 地氈: 2/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 1.5/5
    • 防漏塵表現: 5/5
    • 寧靜程度: 2.5/5
    • 使用方便程度: 3/5

    8. 特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1 

    特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1 
    特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1 

    如果你非常注重電器的能源效益，這款特福吸塵機的表現會讓你眼前一亮。無論是待機還是充電，它的耗電量都非常低，在省電方面獲得了滿分評價，長期使用下來能為你節省不少電費，是一款相當環保的選擇。

    然而，在核心的清潔功能上，它就顯得有些力不從心。它的吸力維持得不太理想，這直接影響了整體的吸塵效果。更令人擔憂的是其防漏塵表現，使用時可能會釋出微塵，影響室內空氣質素。此外，它運作時的噪音也比較大，而且初次使用時，你可能會覺得安裝配件不太順手，因為說明書相對簡潔，需要花些時間摸索。

    售價: $4,498

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3.5/5
    • 吸淨能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地氈: 3/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 5/5
    • 寧靜程度: 1.5/5
    • 使用方便程度: 3.5/5

    9. Bosch  BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua

    Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua
    Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua

    這款德國製的 Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua直立式吸塵機在設計上考慮得相當周到。它最 clever 的地方是那根可以屈曲的喉管，清理沙發底、床下底等狹窄空間變得毫不費力，加上它在地板上移動順暢，打掃起來就更得心應手了。此外，它的省電和防漏塵表現都近乎完美，既環保又能確保排出的空氣乾淨，值得一讚。

    不過，它也有明顯的短板。在最強吸力模式下，它的續航時間不足10分鐘，對於大掃除來說確實有點短。幸好它附送了一枚額外的可更換電池，算是彌補了這個缺點。另外，你必須要忍受它操作時發出的巨大噪音，其寧靜程度在同類產品中表現相當遜色，如果對聲音比較敏感，可能就要三思了。

    售價: $5,298

    聲稱原產地: 德國

    • ICRT 總評: 3.5/5
    • 吸淨能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地氈: 3.5/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 5/5
    • 防漏塵表現: 4.5/5
    • 寧靜程度: 1.5/5
    • 使用方便程度: 3.5/5

    10. 伊萊克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515

    伊萊克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515
    伊萊克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515

    伊萊克斯直立式吸塵機最大的賣點就是其輕巧的設計，機身僅重約2.2千克，在同類產品中名列前茅，長時間使用也不會覺得累。它在地板上移動順暢，加上省電和防漏塵表現都非常出色，對於追求輕鬆打掃和潔淨空氣的用家來說，是個很吸引的優點。

    不過，在一些人性化設計上它就稍有不足。它的圖像說明書過於簡潔，可能會讓初次使用的用家感到困惑，而且安裝配件的過程也不太方便，欠缺了一點順暢感。考慮到其接近五千元的售價，這些使用體驗上的小瑕疵就顯得比較可惜了。

    售價: $4,998

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3.5/5
    • 吸淨能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地氈: 3/5
    • 吸頭效率: 3/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 4.5/5
    • 寧靜程度: 2/5
    • 使用方便程度: 3/5

    11. Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB

    Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB
    Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB

    Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB吸塵機在節能和續航方面表現相當出色。它待機時耗電量低，而且在最強吸力模式下竟然能連續使用超過26分鐘，續航力在同類產品中稱得上是冠軍，加上防漏塵效果很好，非常適合長時間大範圍的清潔工作。

    不過，它在一些關鍵效能上就顯得有點力不從心。例如，它的邊緣清潔能力不足，牆邊角落很難吸乾淨。吸淨能力和吸頭效率只屬一般，尤其在地氈上的表現未如理想。而且，它需要超過5小時才能完全充滿電，是市面上充電時間最長的型號之一，加上更換內置電池也比較麻煩，對於講求效率和深層清潔的用家來說，可能要考慮一下了。

    售價: $3,798

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3.5/5
    • 吸淨能力: 3/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地氈: 3/5
    • 吸頭效率: 2/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 4.5/5
    • 寧靜程度: 2.5/5
    • 使用方便程度: 3/5

    12. 飛利浦 Philips  XC3031/61

    飛利浦 Philips XC3031/61
    飛利浦 Philips XC3031/61


    如果你家裡主要是地板，那這款飛利浦 XC3031/61吸塵機絕對是個不錯的選擇。它在地板上的吸淨能力非常出色，而且操作起來很流暢，能輕鬆處理硬質表面的灰塵。考慮到它的價格，對於以地板為主的家居環境來說，性價比相當高。

    然而，它的缺點也同樣明顯。首先，它幾乎不適用於地氈，吸淨表現非常差。更值得注意的是它的防漏塵能力，在所有樣本中表現幾乎墊底，會釋放出大量的塵埃及微塵。如果你或家人對灰塵比較敏感，這款產品可能就不太適合了。

    售價: $1,798

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3/5
    • 吸淨能力: 3.5/5
    • 地板: 4.5/5
    • 地氈: 1.5/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 1/5
    • 寧靜程度: 2/5
    • 使用方便程度: 3/5

    13. 小米 Xiaomi G20 LITE

    小米這款G20 LITE吸塵機，售價僅$599，是極為入門的選擇。它最大的優點是機身輕巧，約2.2千克重，與樣本中次輕的型號相當，方便儲存和使用。

    然而，它的缺點也十分明顯。首先是防漏塵表現遜色，有機會釋出微塵。此外，其內置電池需要用工具才能拆除，更換起來相當麻煩。

    售價: $599

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3/5
    • 吸淨能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地氈: 3/5
    • 吸頭效率: 2.5/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 1.5/5
    • 寧靜程度: 2/5
    • 使用方便程度: 2.5/5

    14. 飛利浦 Philips XC2011/61

    14. 飛利浦 Philips XC2011/61
    14. 飛利浦 Philips XC2011/61

    如果你的家居環境以地板為主，例如木地板或磁磚，飛利浦 XC2011/61直立式吸塵機會是個不錯的選擇。它在地板上的吸淨能力相當理想，而且推拉起來十分流暢，讓日常清潔工作變得輕鬆省力。

    然而，它的缺點也十分明顯。首先，它幾乎不適用於地氈，吸淨表現非常不理想。更值得關注的是其防漏塵能力，在所有測試樣本中表現最差，會釋出大量的塵埃及微塵，嚴重影響室內空氣質素，對於過敏人士或注重空氣潔淨的家庭來說，這是一個需要慎重考慮的重大缺點。

    售價: $1,398

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3/5
    • 吸淨能力: 3/5
    • 地板: 4/5
    • 地氈: 1/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 1/5
    • 寧靜程度: 3/5
    • 使用方便程度: 3/5

    15. 特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60

    特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60
    特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60

    如果你非常注重電器的能源效益，特福 TY6A35 X-PERT 7.60直立式吸塵機的表現會讓你眼前一亮。無論是待機還是充電，它的耗電量都非常低，在省電方面獲得了滿分評價，長期使用下來能為你節省不少電費，是一款相當環保的選擇。

    然而，在核心的清潔功能上，它就顯得有些力不從心。它的吸力維持得不太理想，這直接影響了整體的吸塵效果。更令人擔憂的是其防漏塵表現，使用時可能會釋出微塵，影響室內空氣質素。此外，它運作時的噪音也比較大，而且初次使用時，你可能會覺得安裝配件不太順手，因為說明書相對簡潔，需要花些時間摸索。

    售價: $1,888

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 3/5
    • 吸淨能力: 2.5/5
    • 地板: 3/5
    • 地氈: 3/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 5/5
    • 防漏塵表現: 1.5/5
    • 寧靜程度: 1.5/5
    • 使用方便程度: 3/5

    16. Honiture X7

     Honiture X7
     Honiture X7

    Honiture X7直立式吸塵機在使用便利性上做得不錯。它的配件安裝起來相當方便，讓你很快就能開始清潔工作。此外，在最強吸力模式下，它的續航時間可以達到18分鐘，在同類產品中表現突出，這意味著你可以一次性處理更大範圍或更頑固的污漬，而不用頻繁充電。

    然而，在關鍵的清潔效能上，它的表現就比較疲弱了。尤其是在地氈上，它的吸淨能力非常不理想。更重要的是，它的吸力維持得不好，會隨著使用而減弱，直接影響了整體的清潔效果。同時，它運作時的噪音非常大，寧靜程度的評分是樣本中最低的之一，可能會讓你感到相當吵耳。

    售價: $1,780

    聲稱原產地: 中國

    • ICRT 總評: 2.5/5
    • 吸淨能力: 2/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地氈: 1/5
    • 吸頭效率: 3.5/5
    • 省電表現: 4.5/5
    • 防漏塵表現: 3.5/5
    • 寧靜程度: 1/5
    • 使用方便程度: 4/5

    消委會直立式吸塵機安全使用貼士

    直立式吸塵機是現代家庭不可或缺的清潔工具，但不當使用可能引發安全隱憂。香港機電工程署特別提醒市民，應時刻注意以下幾項安全操作指引，確保家居安全。

    消委會直立式吸塵機安全使用貼士
    消委會直立式吸塵機安全使用貼士
    • 選購注意事項：應避免在網絡商店購買不符合香港本地安全規格的電器，特別是那些存在電壓差異或插頭規格不符的產品，以免構成使用風險。
    • 充電安全：為吸塵機充電時，充電器應放置在視線可及的範圍內。完成充電後，應立即拔掉插頭或關閉電源，避免長時間連接。
    • 正確使用與保養：務必嚴格遵循產品說明書的指示進行操作，並定期對吸塵機及其充電器進行保養。
    • 異常情況處理：若發現吸塵機或充電器發出異常噪音、氣味，或有液體漏出等情況，應立刻停止使用，並安排合資格的技師進行檢查。
    • 避免吸入危險品：切勿讓吸塵機吸入任何高溫或正在燃燒的物件，例如煙灰或煙頭。
    • 注意吸塵機功能限制：除非是特殊型號，一般吸塵機不具備吸水功能，切記避免用其吸水，以防損壞。

    資料來源︰2026年第592期《選擇月刊》

    延伸閱讀：年廿八洗邋遢｜日本達人教廚房清潔！簡易5步清鋅盤萬年水垢 抽油煙機去油漬不費力？

    ↓立即下載星島頭條App↓

    ↓立即下載星島頭條App↓

    最Hit
    租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
    公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
    社會
    2026-02-14 15:10 HKT
    中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
    中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
    影視圈
    13小時前
    農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
    農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
    社會
    2026-02-14 22:58 HKT
    快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
    快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
    飲食
    23小時前
    中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
    中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
    影視圈
    13小時前
    fb香港突發事故報料區影片截圖
    00:21
    機場離境大堂外籍漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
    突發
    10分鐘前
    六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
    六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
    社會
    13小時前
    東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
    東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
    影視圈
    12小時前
    前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
    前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
    影視圈
    16小時前
    佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
    佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
    影視圈
    2小時前