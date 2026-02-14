年廿八洗邋遢｜日本達人教廚房清潔！簡易5步清鋅盤萬年水垢 抽酒煙機去油漬不廢力

年廿八洗邋遢｜2月15日就是年廿八，傳統上是需要大掃除的日子。廚房清潔向來是最令人頭痛的一環，特別是鋅盤（星盆）上難以清除的千年水垢，以及抽油煙機積聚的頑固油污。不想再耗費時間和力氣與污漬搏鬥？以下為您整合了兩大由家事達人推薦的清潔妙法！

告別廚房頑固水垢：日本家事達人簡易鋅盤清潔法

廚房的鋅盤經年累月下，總會積聚難以清除的水垢，影響外觀。其實，要讓鋅盤回復光潔如新，無需使用強力化學清潔劑。日本一個電視節目「DAIGOも台所 ～きょうの献立 何にする？～」早年便介紹了一個省力又有效的方法，讓陳年水垢輕鬆消失。

清鋅盤水垢準備材料：

這個清潔方法所需的工具非常簡單，大部分家庭都常備：

清水

一個噴壺

廚房紙巾

食品級檸檬酸（亦可使用白醋或檸檬汁代替）

清潔步驟：四個步驟讓鋅盤煥然一新

只要跟隨以下指示，就能輕鬆處理水垢問題：

步驟 說明 1. 調製天然清潔劑 首先，將一小匙食品級檸檬酸加入100毫升的清水中，然後倒入噴壺並搖晃均勻，直至檸檬酸完全溶解。 2. 濕潤鋅盤與鋪上紙巾 將調好的檸檬酸水均勻噴灑在鋅盤的整個表面，再鋪上一層廚房紙巾，確保完全覆蓋。 3. 充分滲透 再次用檸檬酸水噴濕廚房紙巾，必須確保紙巾徹底濕透，這樣才能讓檸檬酸發揮分解水垢的作用。 4. 靜置與擦拭 讓濕透的紙巾在鋅盤上靜置約20分鐘。時間到了之後，直接拿起鋅盤上的廚房紙巾擦拭，即可將軟化的水垢輕鬆抹去。

抽油煙機清潔無煩惱 輕鬆四步除油污

在眾多廚房清潔項目中，油漬斑斑的抽油煙機可說是最令人頭痛的一環。台灣一位家事達人「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」最近就分享了一個省時省力的方法，只需簡單四個步驟，便能讓難搞的抽油煙機回復光潔。

省時省力：抽油煙機清潔四部曲

這個方法無需費力刷洗，關鍵在於「浸泡」，讓清潔劑和溫水有足夠時間分解頑固油污。整個過程大約只需30分鐘，非常適合忙碌的都市人。

步驟 說明 1. 準備工具及置入零件 首先，準備一個厚實的膠袋，並將其套在一個盆或容器上。然後，將從抽油煙機拆下來的濾網、集油杯等需要清潔的零件，全部放入膠袋內。 2. 注入溫水 接著，向膠袋內注入溫水，水溫與我們日常洗澡的熱水溫度相若即可。水量必須完全覆蓋所有零件。 3. 加入清潔劑浸泡 在溫水中加入少量廚房清潔劑，然後讓所有零件在袋中靜置浸泡約30分鐘。 4. 輕鬆刷洗完成 浸泡半小時後，油污會被溫水和清潔劑充分軟化。此時只需將零件取出，用清水和刷子輕輕刷洗，就能輕鬆去除污垢，大功告成。

來源：Onnela.tv、陳映如-Sona Queen的生活筆記本