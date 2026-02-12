Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年免費踩LocoBike！一連5日無限次解鎖1000架單車 1招即查邊度有

生活百科
2026-02-12
2026-02-12

本地共享單車龍頭品牌LocoBike，自2017年成立以來，一直致力於推廣「城市單車，綠色出行」的理念。為迎接馬年新歲，並慶祝品牌服務升級，LocoBike特別推出大型回饋活動，由2月15日起，一連五日，全港每日將有1000架單車供市民免費解鎖，暢遊港九新界，發掘香港絕美景致。

免費踩LocoBike！農曆新年一連5日 無限次解鎖1000架單車

LocoBike「新春免費踩」 1000架免費單車無限次解鎖

為響應廣大用戶多年來的支持，並迎接5,000架全新單車投入服務，LocoBike推出「送舊迎新·新春免費踩」活動。在2026年2月15日至19日（農曆年廿八至年初三）期間，用戶將有機會免費騎乘指定的LocoBike及Harbour Go型號單車。

簡單步驟即可解鎖LocoBike免費單車

可免費解鎖的單車遍佈新界、九龍及港島區，參與活動的方法亦十分簡單。用戶只需打開LocoBike的手機應用程式，在地圖上尋找帶有「LocoBike」標誌的特定贊助單車，當找到該單車實物後，確認車身編號與應用程式顯示的編號一致，即可掃描車上的二維碼（QR Code）解鎖。

成功解鎖後，用戶便可以立即開始免費騎行旅程，更吸引的是，在活動當天，用戶可以無限次數免費解鎖同一架贊助單車。不妨趁此機會，與家人朋友相約，一同前往風景如畫的單車熱點，例如到「將軍澳海濱長廊」感受海風吹拂的寫意，或在「東岸公園主題區」欣賞維港的壯麗景色，以不一樣的視角，體驗香港的城市魅力與自然風光。

LocoBike「送舊迎新·新春免費踩」活動詳情

  • 活動日期： 2026年2月15日至2月19日（農曆年廿八至年初三）
  • 優惠內容： 全港每日隨機提供1000架LocoBike及Harbour Go贊助單車。
  • 參與方法：
    • 打開 LocoBike 應用程式。
    • 在地圖頁面尋找並選擇帶有「LocoBike」標誌的單車。
    • 掃描車身二維碼即可解鎖，開始免費旅程。
  • 覆蓋地區： 全港，包括新界、九龍及港島區的指定單車。
  • 條款及細則：
    • 用戶的帳戶內必須持有有效的踩車券、踩車餘額或踩車計劃方可參與。
    • 每位用戶在同一時間內僅可使用一架免費贊助單車。
    • 優惠以先到先得形式提供，不設預留。

 

資料來源：LocoBike樂區踩

 

同場加映：城巴新春優惠！14條機場巴士路線 小童免費搭  農曆新年起為期16日  

