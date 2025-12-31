Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

免費踩LocoBike單車！一連2星期每日免費解鎖300架單車 港九新界都有！附日期+指定地區

好去處
更新時間：16:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-31 HKT

免費踩單車！香港共享單車平台LocoBike由2026年1月1日起，連續兩星期每日免費提供300架單車解鎖使用，讓市民零成本體驗踩單車樂趣，港九新界各區都有，當中最新於港島區引入共享單車服務，即看下文了解免費踩單車詳情！

一連2星期免費踩單車！LocoBike每日免費解鎖300架單車

為響應「全民運動」，本地共享單車品牌LocoBike推出「踩動全城」新年企劃，由2026年1月1日起，連續兩星期每日在指定地區，投放300架單車供用戶免費解鎖使用。範圍除了有新界和九龍外，近日更於港島區引入共享單車服務， LocoBike於北角碼頭東岸板道及香港仔漁人碼頭設立全新租借單車點，方便港島區街坊。

日期及指定地區如下：

  • 2026年1月2日：沙田
  • 2026年1月3日：將軍澳
  • 2026年1月4日：Harbour Go 單車（北角碼頭、香港仔漁人碼頭)
  • 2026年1月5日：荃灣
  • 2026年1月6日：屯門
  • 2026年1月7日：北區
  • 2026年1月8日：元朗
  • 2026年1月9日：天水圍
  • 2026年1月10日：大埔
  • 2026年1月11日：將軍澳
  • 2026年1月12日：馬鞍山
  • 2026年1月13日：東涌
  • 2026年1月14日：沙田

免費租用LocoBike單車方法

  1. 打開LocoBike 應用程式，打開「單車」頁面
  2. 於LocoBike/ Harbour Go 地圖中，選擇有大埔人大埔貓 / LocoBike標誌的單車
  3. 確定用戶面前單車編號與應用程式內大埔人大埔貓 / LocoBike標誌單車編號相同，可掃描單車上二維碼解鎖，解鎖成功後，用戶可以免費踩該架單車
  4. 用戶戶口內必須有踩車券、踩車餘額或踩車計劃方可開鎖單車
  5. 所有用戶於活動當日免費開鎖該架 LocoBike 贊助單車，並享有不限次數的免費騎行優惠

LocoBike《2026 踩動全城》活動詳情：

  • 活動日期：2026年1月1日至1月14日

來源：LocoBike

延伸閱讀：城巴新年優惠 一連10個假日免費搭指定巴士線 這1類人專享...

 

 

