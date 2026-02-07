李居明-馬年星象啟示 誰是馬年大贏家｜李居明大師會客室

誰可以在2026年成為大贏家呢？特朗普會不會是大贏家？「侵侵」侵完一個地方又侵另一個地方，所以，《粵劇特朗普》馬杜羅一出場，就說「特朗普」是「特別狼胎又離曬大譜」，而「馬杜羅」就是「馬年倒瀉籮蟹」！《粵劇特朗普4.0》賀歲粵劇，年初六開鑼，希望帶給大家一個歡笑的馬年！

從飛星上看，美國位於東方，去年食到九紫成霸主，而今年東方退運到八白，所以，美國的確在今年2月4日之後就不是霸主。這是從玄學角度看到的契機。

年初和年終是震動期

去年七星逆轉，相應地球正式進入九運，全世界經濟及秩序重新洗牌，重新出發。進入2026年，這一年的星象帶來甚麼新啟示？從星象來看，今年震動期主要在年初和年終。在2月14日前，土星、天王星和海王星逆行，加上火星帶來阻力，年初世界政壇出現大動盪，多位政治人物突然被炒落馬，都是因土星逆轉所造成。土星是一個非常不好的星，火星、土星逆轉都是非常之嚴重的。所以，大家處事需加倍謹慎。年終10月26日後，金星出現逆轉，將引發新一波經濟動盪，投資者須謹慎。縱觀全年，變化多端的世運已成常態，面對變幻無常，人人都要追求安穩，包括心靈安穩、生活安穩！

己土大利飲食業

誰是2026年大贏家？1991「辛未」年出世是大贏家，今年35歲。「丙午」和「辛未」上下皆合局，如生於「亥子丑」月的人大科發。

丙午年是很多己土，己土代表胃和飲食。我相信2026年都會興起全球性的飲食文化熱潮。如果你是從事飲食業，今年會是大贏家！

兩大高危出生年份

在2026年，能「平安渡過」的人就是贏家。有兩個年份出生的人需格外小心。有讀者問他是1966丙午年出生，今年是六十甲子犯伏吟，因為馬杜羅亦是1966年，會不會「馬杜羅效應」影響着他也會有災難呢？

相學上60歲行嘴巴運。首先忌「騰蛇入口」，即「馬杜羅式」的鬍鬚插入嘴巴，建議要馬上修剪乾淨。第二是忌「法令入口」，留意法令紋是否沖入嘴角。第三，行至嘴巴，聲音很重要，千萬不可有破鑼之聲。第四，如有耳珠，相學叫做「雙珠朝海口」可補嘴巴運，六十歲可逢凶化吉，若是雞嘴耳，運勢則較差。

六歲小孩沖太歲防跌倒

此外，家中有六歲小朋友的家長要注意了。2020庚子年出生，丙沖金為七煞，又「子午相沖」，應在年柱，不僅代表家中的長輩容易出事，小孩本人也容易跌倒受傷。家長應避免讓孩子攀爬高處，玩滑板、單車等運動時需倍加小心。

進入2月4日立春，代表正式進入丙午年，你家中布好化煞催財陣了嗎？正南五黃煞和西北二黑病符首要化洩！