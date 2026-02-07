Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-馬年星象啟示 誰是馬年大贏家｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-02-07 HKT
發佈時間：00:05 2026-02-07 HKT

誰可以在2026年成為大贏家呢？特朗普會不會是大贏家？「侵侵」侵完一個地方又侵另一個地方，所以，《粵劇特朗普》馬杜羅一出場，就說「特朗普」是「特別狼胎又離曬大譜」，而「馬杜羅」就是「馬年倒瀉籮蟹」！《粵劇特朗普4.0》賀歲粵劇，年初六開鑼，希望帶給大家一個歡笑的馬年！

從飛星上看，美國位於東方，去年食到九紫成霸主，而今年東方退運到八白，所以，美國的確在今年2月4日之後就不是霸主。這是從玄學角度看到的契機。

年初和年終是震動期

去年七星逆轉，相應地球正式進入九運，全世界經濟及秩序重新洗牌，重新出發。進入2026年，這一年的星象帶來甚麼新啟示？從星象來看，今年震動期主要在年初和年終。在2月14日前，土星、天王星和海王星逆行，加上火星帶來阻力，年初世界政壇出現大動盪，多位政治人物突然被炒落馬，都是因土星逆轉所造成。土星是一個非常不好的星，火星、土星逆轉都是非常之嚴重的。所以，大家處事需加倍謹慎。年終10月26日後，金星出現逆轉，將引發新一波經濟動盪，投資者須謹慎。縱觀全年，變化多端的世運已成常態，面對變幻無常，人人都要追求安穩，包括心靈安穩、生活安穩！

己土大利飲食業

誰是2026年大贏家？1991「辛未」年出世是大贏家，今年35歲。「丙午」和「辛未」上下皆合局，如生於「亥子丑」月的人大科發。

丙午年是很多己土，己土代表胃和飲食。我相信2026年都會興起全球性的飲食文化熱潮。如果你是從事飲食業，今年會是大贏家！

《尋秦記》上映以來氣勢如虹，近日在新光黃埔舉行謝票場 ，全院滿座，現場氣氛澎湃。新光黃埔答謝觀眾，憑門票可換領「秦俑限量版」公仔或財神匙扣，福利多多！
《尋秦記》上映以來氣勢如虹，近日在新光黃埔舉行謝票場 ，全院滿座，現場氣氛澎湃。新光黃埔答謝觀眾，憑門票可換領「秦俑限量版」公仔或財神匙扣，福利多多！
這是今年放在東方催旺八白大財星的「鯨吞萬里財」，吸財能力驚人。
這是今年放在東方催旺八白大財星的「鯨吞萬里財」，吸財能力驚人。

兩大高危出生年份

在2026年，能「平安渡過」的人就是贏家。有兩個年份出生的人需格外小心。有讀者問他是1966丙午年出生，今年是六十甲子犯伏吟，因為馬杜羅亦是1966年，會不會「馬杜羅效應」影響着他也會有災難呢？

相學上60歲行嘴巴運。首先忌「騰蛇入口」，即「馬杜羅式」的鬍鬚插入嘴巴，建議要馬上修剪乾淨。第二是忌「法令入口」，留意法令紋是否沖入嘴角。第三，行至嘴巴，聲音很重要，千萬不可有破鑼之聲。第四，如有耳珠，相學叫做「雙珠朝海口」可補嘴巴運，六十歲可逢凶化吉，若是雞嘴耳，運勢則較差。

六歲小孩沖太歲防跌倒

此外，家中有六歲小朋友的家長要注意了。2020庚子年出生，丙沖金為七煞，又「子午相沖」，應在年柱，不僅代表家中的長輩容易出事，小孩本人也容易跌倒受傷。家長應避免讓孩子攀爬高處，玩滑板、單車等運動時需倍加小心。

進入2月4日立春，代表正式進入丙午年，你家中布好化煞催財陣了嗎？正南五黃煞和西北二黑病符首要化洩！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
7小時前
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
飲食
7小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
12小時前
李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家
02:30
李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家
影視圈
4小時前
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
影視圈
9小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
13小時前
常吃番茄可防癌抗氧化 煮食時做漏2步恐功效全失 醫生推薦3道實用番茄菜式
常吃番茄可防癌抗氧化 煮食時做漏2步恐功效全失 醫生推薦3道實用番茄菜式
保健養生
9小時前
打工仔行開食煙＝每年多放14日假？ 網民教非煙民睇齊 傳授奉旨蛇王3招｜Juicy叮
打工仔行開食煙＝每年多放14日假？ 網民教非煙民睇齊 傳授奉旨蛇王3招｜Juicy叮
時事熱話
9小時前