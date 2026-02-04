九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
更新時間：16:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-04 HKT
對於頻繁往返香港與深圳的港人而言，便捷的跨境交通至關重要。為應對經香園圍口岸（蓮塘）出入境的高峰客流，九巴（KMB）宣布，自2026年2月1日起，將大幅提升B9路線服務，最密可達10分鐘一班，並設有「搭兩程總有一程免費」的轉乘優惠，為港人提供更省時、經濟的北上交通選擇。
九巴B9路線 來往深圳蓮塘/屯門班次加密 周末平日最快10分鐘一班車
為滿足乘客日益增長的需求，並疏導經香園圍口岸（蓮塘）過境的人流，九巴將於即日起2026年至5月31日（日），加密路線B9往返屯門站及香園圍口岸（蓮塘）的服務。平日繁忙時段的班次將加密至每10至20分鐘一班；即使在週末及公眾假期，大部分時段的班次也將維持在15至20分鐘，不論農曆新年或是復活節長假期，都能輕鬆穿梭深港兩地。
九巴B9 [ 屯門站 ⇋ 香園圍口岸（蓮塘）]最新服務時間
|路線
|方向
|詳情
|B9
|香園圍口岸（蓮塘）
|
|屯門站
|
九巴口岸線「搭兩程一程免費」 半價轉乘至市區
除了班次加密，九巴口岸線的「搭兩程總有一程免費」轉乘優惠亦會繼續推出。乘客使用同一張八達通或電子支付方式，在屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸，車資較低的一程將獲全額減免。例如，從荃灣乘搭68M線再轉乘B9線，總車費僅$17.2，相當於首程免費；從港島乘搭968再轉乘B9線，兩程合共更低至$27，大大降低了跨區前往口岸的交通成本。
>>按此<<查看八達通及電子支付巴士轉乘計劃。
資料來源：KMB 九巴專頁
同場加映：城巴分段收費增18條路線！「上落拍卡」最多慳$20 將軍澳/觀塘/尖沙咀/通宵巴士都適用
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT