九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費

對於頻繁往返香港與深圳的港人而言，便捷的跨境交通至關重要。為應對經香園圍口岸（蓮塘）出入境的高峰客流，九巴（KMB）宣布，自2026年2月1日起，將大幅提升B9路線服務，最密可達10分鐘一班，並設有「搭兩程總有一程免費」的轉乘優惠，為港人提供更省時、經濟的北上交通選擇。

九巴B9路線 來往深圳蓮塘/屯門班次加密 周末平日最快10分鐘一班車

為滿足乘客日益增長的需求，並疏導經香園圍口岸（蓮塘）過境的人流，九巴將於即日起2026年至5月31日（日），加密路線B9往返屯門站及香園圍口岸（蓮塘）的服務。平日繁忙時段的班次將加密至每10至20分鐘一班；即使在週末及公眾假期，大部分時段的班次也將維持在15至20分鐘，不論農曆新年或是復活節長假期，都能輕鬆穿梭深港兩地。

九巴B9 [ 屯門站 ⇋ 香園圍口岸（蓮塘）]最新服務時間

路線 方向 詳情 B9 香園圍口岸（蓮塘） 星期一至五 8:30am-4pm︰加密至每12-20分鐘一班 5pm-5:30pm︰加密至每15分鐘一班

星期六、日及公眾假期 8:30am-4:30pm︰加密至每15/20分鐘一班

屯門站 星期一至五 1:15pm-6:30pm︰加密至每15/20分鐘一班 6:30pm-9:15pm︰加密至每10/15分鐘一班

星期六、日及公眾假期 12:45pm-10:30pm︰加密至每15/20分鐘一班



九巴口岸線「搭兩程一程免費」 半價轉乘至市區

除了班次加密，九巴口岸線的「搭兩程總有一程免費」轉乘優惠亦會繼續推出。乘客使用同一張八達通或電子支付方式，在屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸，車資較低的一程將獲全額減免。例如，從荃灣乘搭68M線再轉乘B9線，總車費僅$17.2，相當於首程免費；從港島乘搭968再轉乘B9線，兩程合共更低至$27，大大降低了跨區前往口岸的交通成本。

資料來源：KMB 九巴專頁