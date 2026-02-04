迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
農曆新年將至，又是換新鈔準備封利是！金管局及3間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀）由即日起提供新鈔及「迎新鈔」（雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用）供市民兌換。如果錯過網上預約換領時段，除了親自前往分行，滙豐銀行及恒生銀行的理財易中心、流動銀行及櫃員機設有「迎新鈔」提款機，今年更首設港鐵站自助櫃員機提取「迎新鈔」服務，市民直接前往撳錢換新鈔更方便！
滙豐銀行迎新鈔櫃員機位置+營業時間
由即日起至2月9日，滙豐銀行分別於旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心，以及3部流動銀行指定自動櫃員機，提供面值港幣20元或50元「迎新鈔」供客戶提取，每次最多只能提取40張鈔票。其中，流動銀行自動櫃員機僅提供港幣20元的「迎新鈔」。
與此同時，以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，上述期間會首次提供港幣3,000元新鈔套裝，包括100張港幣20元新鈔及20張港幣50元新鈔，限滙豐戶口持有人從戶口提取。服務時間為2026年2月3日至9日早上9時至下午1時，先到先得（期間流動銀行不辦理其他現金交易）。
滙豐銀行「迎新鈔」自動櫃員機服務點：
旺角理財易中心
- 地址：旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈低層地下
- 營業時間：上午6時至凌晨12時
觀塘理財易中心
- 地址：觀塘開源道71號皇子大廈地下
- 營業時間：24小時
屯門市廣場理財易中心
- 地址：屯門市廣場第二期高層地下1號舖
- 營業時間：24小時
滙豐銀行流動銀行
- 服務地點：
- 2月4日（星期三）
- 黃大仙美東邨（近美仁樓）
- 沙田欣安邨（近欣悅樓）
- 香港仔石排灣邨（近中央廣場）
- 2月5日（星期五）
- 黃大仙美東邨（近藍泰樓）
- 新田圍邨（近欣圍樓）
- 柴灣興華二邨（近安興樓）
- 2月6日（星期五）
- 觀塘鯉魚門邨（近鯉興樓）
- 上水清河邨（近清譽樓）
- 深水埗海麗邨（近海健樓）
- 2月7日（星期六）
- 黃大仙東匯邨（近匯仁樓）
- 荃灣象山邨（近秀山樓）
- 葵涌麗瑤邨（近富瑤樓）
- 2月9日（星期一）
- 黃大仙沙田坳邨（近順田樓）
- 元朗攸壆路南區簡約公屋
- 深水埗榮昌邨（近榮俊樓）
- 2月4日（星期三）
- 營業時間：星期一至五上午9時至下午5時；星期六上午9時至下午1時
恒生銀行首設港鐵站ATM撳迎新鈔！旺角/中環/灣仔/尖沙咀
恒生銀行今年亦首設港鐵站自助櫃員機提取「迎新鈔」服務，由即日起至2月9日，港鐵旺角站、中環站、灣仔站及尖沙咀站自助櫃員機提供面值港幣20元或50元「迎新鈔」，每次交易最多可提取40張鈔票。
恒生銀行港鐵站自助櫃員機「迎新鈔」服務點：
- 港鐵旺角站（近D出口）
- 港鐵中環站（近B出口）
- 港鐵灣仔站（站內大堂）
- 港鐵尖沙咀站（近D出口）
