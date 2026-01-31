農曆新年煙花匯演2026｜2.18年初二維港上演！10+最佳觀賞地點：餐廳/酒店/遊船河睇煙花

農曆新年煙花匯演2026｜2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月18日）於維港夜空上演，預計於晚上8時開始，與大家一起迎新春，下文整合農曆新年煙花2026七大免費最佳觀賞地點，另外亦可選擇其他需購票的景點，包括餐廳、酒店、維港船河，全部坐擁煙花靚景，適合與大班親友一邊欣賞煙花盛況一邊享受美食！

農曆新年煙花匯演2026｜2.18年初二維港上演！融入駿馬元素

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月18日）於維港夜空上演，今年煙花匯演融入駿馬元素，以「馬到功成耀香江」為題，合演共8幕的煙花，歷時23分鐘，發放31,888枚煙花，屆時會展及海邊均有燈光配合上演。要欣賞到盛大煙花匯演，全港有7大免費可觀賞到煙花的好去處，當日更有封路及交通安排，出發前要注意！

7大免費最佳觀賞地點：

交通：港鐵灣仔站A5出口，經柯布連道人行天橋，再入入境事務大樓及中環廣場前往

交通：港鐵灣仔站A1出口

交通：港鐵金鐘站A出口

交通：港鐵金鐘站A出口；港鐵中環站A出口或香港站A2出口

5.中環摩天輪及9號10號碼頭一帶

交通：港鐵中環站A出口或香港站A2出口

交通：港鐵尖東站J出口

交通：九龍站E4或E5出口；沿雅翔道步行至博物館道

觀賞景點/餐廳/酒店推介：

1.洋紫荊維港遊

市民除了在維港兩岸欣賞煙花之外，亦可以於船上一邊享受美酒佳餚，一邊近距離觀賞煙花的細節，震撼感滿分，一同與家人添喜添慶！洋紫荊維港遊於船上供應豐富的自助晚餐，包括各式頭盤冷盤、海鮮山、日式美食、鐵板燒、燴牛尾、芒果拿破崙等美食，搭配現場樂場演奏賀年歌曲，洋溢新春歡樂氣氛！年初二煙花匯演當晚將安排「龍馬精神」及「金馬迎春」航班，分別於晚上6:00及6:30出發，靜待煙花綻放一刻！

洋紫荊維港遊詳情＞＞按此預訂＜＜

2.煙花遊艇觀光之旅

煙花遊艇觀光之旅除了可以近距離欣賞璀璨煙花之外，船上供應零食、到會自助餐，客人可無限暢飲香檳、啤酒、汽水，自助餐包括鮮蝦帶子龍蝦汁螺絲粉、美國豬仔骨、原隻豬手配第製汁、泰式豬頸肉等美食。此外，客人可乘坐開篷巴士暢遊維港，海陸觀賞香港美麗景色！

煙花遊艇觀光之旅＞＞按此預訂＜＜

3.會展中心賀歲煙花夜餐飲

灣仔會展中心位於維港兩岸邊，年初二晚煙花匯演當日凡惠顧「中庭」或「薈景」的客人，可以享受遠離人潮觀賞煙花的體驗！中庭呈獻「賀歲煙花夜套餐」，匠心菜式包括松露香煎帶子皇及豉油皇脆虎蝦等。薈景提供賀歲煙花匯演自助晚餐，客人於2月13日或之前預訂薈景年初二自助晚餐可享9折優惠。屆時客人將由專人帶領下前往鄰近金紫荊廣場的專屬煙花觀賞區內，近距離觀賞璀璨煙花。

薈景賀歲煙花匯演自助晚餐

日期：2月18日

時間：下午5:00至晚上7:30（首輪）、晚上8:30至11:00（次輪）

地點：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

收費：$698/小童、$1,088/成人

聯絡電話：2582 7250

預訂：＞＞按此預訂＜＜

*2月13日前預訂可享9折優惠

中庭賀歲煙花夜套餐

日期：2月18日

地點：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

收費：$988/位（兩位起）

聯絡電話：2582 7332

預訂方式：＞＞按此預訂＜＜

4.港島海逸君綽酒店

君綽軒「新春煙花中式套餐」

每逢大年初二除了是開年日子之外，亦是一年一度新春煙花匯演，港島海逸君綽酒店的君綽軒帶來「新春煙花中式套餐」，以精緻的中式套餐，包括乳豬、紅燒海參翅、帶子蝦球、六頭鮑魚扣花膠等，讓客人新一年有魚有肉有菜，以豐富一餐迎接新春！屆時晚餐客人將受邀前往42樓海天閣欣賞煙花，共迎新歲。

君綽軒「新春煙花中式套餐」＞＞按此預訂＜＜

日期：2月18日

時間：晚上6:30 至 10:30

地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓

收費：$688/位（兩位起）

聯絡電話：2121 2688

預訂方式：＞＞按此預訂＜＜

5.香港柏寧酒店空中花園

香港柏寧酒店空中花園

位於銅鑼灣的柏寧酒店空中花飽覽180度全景天際線，能夠讓客人於大年初二遠離人潮，與三五知己一同欣賞維港標誌的璀璨煙花。客人觀賞煙花同時可盡情享用美味小食，並於1月小時內無限量享用汽水、啤酒汽泡酒葡萄酒，客人於2月6日或之前預訂可享早鳥優惠價。

香港柏寧酒店空中花園＞＞按此預訂＜＜

日期：2月18日

時間：晚上7:30 至 8:30

地點：香港柏寧酒店28樓維港及溫莎廳及露天空中花園

座位：僅限站立

klook早鳥價：2月6日或之前預訂$500/位（原價$550/位）

預訂方式：＞＞按此預訂＜＜

