海洋保育｜減微塑膠 參與藥餘回收 日常小舉動解危機｜專家教精你

微塑膠對本地海洋生態造成嚴重破壞，以往不少潛水員參加「鬼網特攻」，不過其實大眾亦可進行海岸清潔活動、棄用化學性防曬用品進行海上活動、參與藥餘回收等。請來過去積極參與海洋保育人士，講解大眾如何在日常生活中，實踐海洋環保。

文︰Angel 圖︰吳艷玲、被訪者提供

棄用化學性防曬用品

微塑膠及棄置漁具成為氣候與健康的雙重危機，香港知名潛水教練余曉彤（Hidy）是一位環保推廣者及運動愛好者，活躍於海洋保育、潛水教育，她以「環保海洋俠」的形象廣為人知，致力推動海洋垃圾清理與潛水文化。Hidy經常在潛水過程中清理稱為「鬼網」的海洋垃圾，不過提到一般大眾如何透過日常活動幫助海洋保育，她則建議要從源頭減廢，選擇環保包裝產品，支持「升級再造」的生活方式，當然，亦可身體力行，參與沙灘拾垃圾活動。Hidy補充說︰「大家進行海上活動時，要避免搽化學性防曬品，最好穿上防曬衣代替，這就可以保護海洋免受污染。遇到擱淺或受傷的海洋動物如海龜，立即通知相關部門，協助救援。」提到飲食，原來Hidy亦有一套環保理念，「我會盡量選食環保海鮮，例如可食繁殖率較高的海膽，盡量避免選頻臨絶種或量少的海鮮，例如鯊魚、藍鯨吞拿等，都是保護海洋的一部分。」

藥餘回收 減水源污染

岑樂怡（阿妹）是位90後環保女生，她在個人 YouTube 頻道也有暢談環保大小事。 提到她的環保歷程，她說︰「由於媽媽的影響，我自小學四年級開始，已經有實踐膠樽回收的習慣，即使到餐廳用餐，也會自攜餐具，初時有人會問我會否太麻煩，但其實只要它變成一種習慣便不覺麻煩了，反而不少身邊人受我影響，現在都有自攜餐具。但我認為大家看法和習慣不需一致，更不希望做成一種對立。除了自攜餐具，我亦鼓勵大家可以進行藥餘回收，

不當棄置藥物有機會污染環境，假如藥餘流入海洋，或被海洋生物進食，會產生抗藥性。人類食用這些有抗藥性的生物例如魚類時，或容易感染抗藥性細菌及患病。其實保護海洋等於愛護自己。」



她於去年與同樣熱愛海洋的好友余曉彤（Hidy），率領 80 位粉絲前往石澳淨灘。阿妹形容希望用自己小小力量做有意義的事，就算淨灘地點屬於入門級，沙灘、石隙間仍遍布難以執拾的發泡膠粒，那次合共清理逾 20 袋海洋垃圾。阿妹最近自編自導一套香港環保紀錄片，希望可以將環保信息帶給觀眾 。而由Hidy創立的Bling Bling Ocean香港海洋節，今年首度舉行「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」 ， 而阿妹則為活動推介大使，大眾參與則可將運動轉化為力量，出錢出力回饋海洋。

挑戰賽 考驗體 救海洋

「藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽」由香港區Hyrox冠軍得主林以樂為大家量身訂造，充滿體能與耐力的考驗。參賽者需依次完成「鬼網拔河」、「搬運廢油筒100米」、「棄置浮波深蹲投擲」、「翻動廢車呔來回」、「跳越棄置發泡膠箱陣」，以及「為海跑3分里」，所有道具均取材自真實的海洋垃圾，經清理再造，考驗體能、耐力與團隊協作。

藍海奔Fun日——海廢慈善體能挑戰賽

日期：3月8日（星期日）

時間：早上8時 至 下午3時半

地點：灣仔水上運動及康樂主題區

活動收費：個人賽$550/位；隊制賽$1,100/隊

查詢：blingblingocean.org