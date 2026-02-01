居港英國人大讚香港國際機場效率高！實測行李托運/離境安檢/過海關只需X分鐘 網民驕傲：香港機場是最好的！

香港人不論工作或步速均以效率見稱，務求用最短時間完成工作。最近，一位居港英國人由香港國際機場出發外遊，驚歎香港國際機場的服務極具效率，更拍片實測由行李托運、離境安檢及通關手續，全程竟然10分鐘內完成，笑指這可能達成另類的世界紀錄！

香港人辦事效率數一數二，如人氣食店澳洲牛奶公司就以極速落單、上菜而聞名，令其茶餐素有「光速餐」的稱號，曾有網民實測澳牛「光速餐」上菜約8分鐘，相當驚人。最近，居港英國人兼內容創作者Pete Laverick一直希望找到世界上效率最高的機場，他今次由香港國際機場出發，拍片測試由行李托運、離境安檢至通關的全程所需時間。

他由排隊辦理自助登機開始計時，在自助登機櫃位順利列印出行李帶，並成功自助托運行李，對可以極速托運行李表示驚訝。隨後，他到離境大堂進行安全檢查，以及利用旅遊證件過海關，過程相當順利。直到他步出海關後按停計時器，全程只需7分41秒，比起「澳牛」從落單到上齊通粉、炒蛋及餐茶的8分鐘更快，笑指這個時間可能達成另類的世界紀錄，「現在我需要等候1.5小時才能登機，但這真的是非常有效率！」

網民驕傲：香港機場是最好的！

影片上載後隨即引起網民熱議，不少人大讚香港國際機場的效率，「香港機場是最好！」、「我為香港機場感到驕傲」；也有網民表示香港的效率是毋庸置疑，對此大感佩服。有網友則Pete Laverick「推介」一試由海外乘搭國泰航空的航班並經香港轉機，「你應該試試乘坐國泰到香港轉機，從降落、跑去安檢直到登機門都非常快速」；有網民分享新加坡樟宜機場是另一個極具效率的機場，指從飛機降落到提取行李離開約20分鐘，同樣效率驚人。

