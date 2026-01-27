元朗豪宅會所招聘洗碗工 包免費食宿 月薪達這個數... 網民：一定爭崩頭啦

在生活成本高昂的環境下，不少求職者除了對薪酬有所期望，公司福利待遇往往也是考慮因素。近日，元朗私人屋苑會所一則招聘洗碗工的廣告在網上流傳，除了基本基本月薪和員工福利外，更附帶免費的住宿及膳食，在網上引發了熱烈討論，不少網民認為條件吸引。

元朗私人屋苑會所招聘洗碗工 月薪$17,500包免費食宿

洗碗工日做9小時 包食宿、醫療及花紅

有網民在Facebook群組分享了一張招聘廣告截圖，內容顯示一位於元朗的私人屋苑會所正招聘洗碗工。廣告列明，該職位每月薪金為$17,500，每天工作9小時，並提供醫療及花紅等福利。

然而，最引人注目的是廣告中特別標註的「免費住宿、膳食」福利。不過，招聘亦設有門檻，應徵者需擁有2年或以上的餐廳工作經驗。

網民：一定爭崩頭啦

這份「豪華洗碗工」包食宿的福利，迅速成為網民討論的重點。大部分留言都認為條件極具吸引力，直言「嘩，免費有得住，吸引喎」，更有人預測「一定爭崩頭啦」。有網民仔細計算後表示，扣除食宿這兩項最大的日常開支後，薪金幾乎可以全數儲起，形容這份工作「有食有住，慳到好多錢」。

亦有網民分析指，這份工作對於「本身冇自己家庭」的求職者來說，是一個非常理想的選擇。與此同時，免費住宿的環境也引起了大家的好奇心，不少人留言詢問「有無住宿環境圖片參考下」。

資料來源：元朗、天水圍、屯門友@Facebook