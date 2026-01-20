Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗大寶冰室火速開分店！？爆紅肉餅飯進駐甲級商廈地舖 網民一原因唔睇好：熱潮產生錯覺

飲食
更新時間：17:02 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:02 2026-01-20 HKT

網絡熱潮的威力，足以令一間寂寂無聞的食肆一夜爆紅。近月，元朗大寶冰室因一篇「肉餅飯」潮文在社交平台上意外瘋傳，吸引大批食客慕名而來。然而，熱潮之下，冰室火速開設分店的消息，卻引來網民熱議，不少人對其前景表示擔憂，是「熱潮錯覺」引發的高風險決策。

肉餅飯潮文帶挈！？元朗大寶冰室火速開分店 進駐甲級商廈地舖

近日，有網民發現「大寶冰室」已於同屬元朗區，鄰近朗屏西鐵站的甲級寫字樓「虹方 The Rainbow」地舖開設分店。據發現新店的網民向老闆查詢，新店確實為「大寶冰室」的分店，門外亦貼有「大寶冰室新店試業」的大字作招徠，同樣有售肉餅飯、番茄湯等招牌菜，似乎是店家希望把握時機，將熱潮帶來的人氣轉化為更穩定的客源。

《星島頭條》記者正就開設分店一事向「大寶冰室」查詢，惟截稿前仍未獲回覆。

網民憂大寶冰室擴張決定過於冒進

然而，冰室火速擴張的決定，隨即在網上引發熱議。不少網民對「賣咗幾個月肉餅就可以開分店」的速度感到驚訝，並對此舉提出質疑，當中更有留言擔心冰室的爆紅只是因網絡熱潮曇花一現，直指這個決定是一場高風險的賭博，「唔怕得罪講，個老闆太冒險，似乎唔知網上潮流起跌波幅，大過窩輪期指。今日紅到爆，聽日已經拍晒烏蠅」、「一個熱潮產生錯覺」。

有熟悉該區的網民對新店選址表示隱憂，直指雖然新址鄰近鐵路站，但「呢條街人流少過舊舖好多」，熱潮一旦退卻，新店將面臨缺乏穩定客流的嚴峻考驗。與此同時，早前有消息指「大寶冰室」舊店業主趁勢以1300萬放售舖位，讓部分網民猜測「搬舖可能係逼不得已」，冰室的擴張或許與舊址的業權變動有關。

大寶冰室一篇肉餅飯潮文引爆的「流量密碼」

上月開始，社交平台Threads上突然被「元朗大寶冰室肉餅飯」的食評洗版，文中以「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作」等極度誇張手法，大力推薦該店的肉餅飯。經網民追查，發現源頭來自一名網友自去年五月起，持之以恆地在不同帖文下留言宣傳，最終成功觸發平台演算法，令「大寶冰室肉餅飯」一度成為網絡上的流量密碼。

突如其來的爆紅，令冰室老闆一家也始料未及，生意好到一度需要懇請網民「如果唔近元朗，最好遲啲先試」，以免因人手不足而影響服務質素。

 

資料來源：jovy_ipharveytse_1028

 

同場加映：元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到

