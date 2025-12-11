星島申訴王｜爆紅元朗大寶冰室掀「味蕾炸彈」肉餅飯熱潮 老闆怕加租： 太多人飯都煮唔切

近日，元朗一間街坊茶記大寶冰室突然爆紅，一篇吹捧該店肉餅飯的食評潮文在各大社交平台病毒式洗版。該篇食評用字誇張，如「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作」及「食客心中嘅味蕾炸彈」等，成功吸引不少市民前來光顧，令小店突然大排長龍。《星島申訴王》來到大寶冰室現場直擊，老闆對突如其來的熱潮感到受寵若驚，直言憂心對新客人招呼不周，又怕得失一群老顧客。

Threads瘋傳「肉餅飯潮文」 食客冒雨排半小時 鄰鋪商戶：十幾年未見過

記者昨(11日)來到現場，雖然正下著毛毛細雨，卻仍然無阻市民排隊光顧的熱情。隊伍延伸至五、六個舖位，店內十張桌子全都坐滿。當中，不少也是年輕人、學生，大部分均向記者表示，自己是看完Threads那篇潮文食評後特意造訪。食客何生表示，他看到有人在網上推薦這家冰室「大份兼抵食」，所以專程過來試吃。另一位食客阿朗，同樣是從網上得知這家肉餅飯，稱其為「亞洲第一口味」，專程從九龍過來品嚐，並預測要再等半小時才能入座。

而不少老街坊亦對墟冚情境大感驚訝。鄰近商戶陳太表示，留意排隊情況在近兩個星期開始出現，而她在這裡經營了十幾年，偶爾也有幫襯，卻從未見過這番景象。她與餐廳的女工相熟，也好奇詢問過，但她引述對方表示近日忙得喘不過氣。

記者實測！排足45分鐘 土魷肉餅外脆內嫩

記者亦有實測試吃，排隊便足足花了整整45分鐘才成功入座。點完餐後，肉餅大約在8分鐘內就送到桌上。$54的肉餅飯午餐，上來後熱氣騰騰，肉餅表面帶著油光，顯然是剛煎出來的。而且，肉餅的口感非常脆，還帶有土魷的香氣。飯量亦大方，淋了一些豉油汁提味，另搭配上幾條青菜，份量大方。

對熱潮感一頭霧水 老闆：肉餅飯其實好普通

記者用餐後，找來老闆Ben，嘗試了解肉餅飯爆紅的來龍去脈。他提到最近有很多網紅來拍攝，但他一方面擔心租金上漲，另一方面，他做事一向低調，無意再借機宣傳。他表示，這間鋪位是在今年二月份才接手，招牌也沒有改過。對於網上那篇食評潮文，老闆坦言完全不知情，是自星期六人流增加後，女兒告訴他才發現的。

講到銷量，他就直言未有計算過每天賣出多少份肉餅飯，面對突如其來的客流，一開始也沒有準備那麼多食材，導致飯都煮不及。當記者詢問是否有什麼獨特秘訣讓肉餅如此吸引時，老闆Ben只是說：「無啊，無啊，真係好普通。」

一時三刻面對人潮，老闆亦未因生意增加而高興，反顯得愁眉不展「第一，我啲夥計做得好辛苦；第二，食客又等得辛苦，排隊要排半個鐘，等出餐又要等半個鐘」。另一方面，老闆又感到特別對不起那些熟悉的老顧客，甚至表示，「咁細間舖，真係負荷唔到咁多生意，做生意唔一定講賺錢，而係要有街坊支持。」他認為這股熱潮是短暫的，而常來光顧的老顧客才是他真正的長期支持者。

老闆呼籲大家不要蜂擁而來，不知大家是否也對這道爆紅的肉餅飯感興趣？歡迎在下方留言討論。