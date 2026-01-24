Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-蛇肖太陽星高照 「橫行無忌」蟹將軍旺偏財｜李居明大師會客室

更新時間：00:05 2026-01-24 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-24 HKT

送蛇迎馬，所以十二生肖最後才說到蛇，其實在2026年，蛇人運勢居中！我非常欣賞和羨慕屬蛇人的性格，因為他們天生很高智慧，不會自尋煩惱，都是「鬼才」，即使是家庭主婦，也有強項令人眼前一亮。最重要是蛇人很有偏財運！

2026年蛇人行「太陽」星。「太陽」與「太陰」是一對，太陽旺男性，太陰旺女性。所以，特別你是屬蛇的男性，你是阿sir（蛇），做老師、警察都應今年格外人形光彩，神彩飛揚，個人魅力大增，連髮型都特別亮麗。更有「祿神」星入命，加上今年九紫當令星飛入「巳」方，代表屬蛇的朋友今年偏財非常之旺，大利投資運。

「咸池」是吉是凶？

「子午卯酉」是四桃花，「午」是蛇肖的「咸池」星。有人問「咸池」是凶星還是吉星？答案是，如果你本身是生於秋冬天（西曆8月7日至翌年2月3日），用神要火，今年咸池就是吉星，馬是火，午火是用神。但你生於夏天（西曆5月5日至8月6日）不要午火，便會引發醉酒花街，帶來感情糾紛，與性有關於的麻煩，甚至破財。所以，屬蛇的朋友無論男女，如果你生於夏季，必須慎重處理感情與人際關係，切忌沉迷。

一個桶代表「通」

凶星方面有「天空」、「晦氣」。蛇肖還要注意「病符」星，在家中的西北方必要掛好八銅錢，便可化此星！以我的經驗，「痛症」也是病符星。痛症往往源於氣血經絡「不通」，如果通暢了，你就不會痛。在我家中很重視一樣東西，就是一個「桶」！原來一個桶是代表「通」。尤其在廁所擺放一個桶，寓意「通暢」，家裏人就不會「痛」了！這是有趣的玄學現象。

原來在中國文字文化中，「通」、「逍」、「遙」、「遊」等撐艇偏旁，與水流有關的字皆代表吉祥自在。2026年火旺，人人都要「補水」，更加要多點「撐艇」字。術家有個秘法，就是用劍指在痛處虛寫個「通」字，然後三彈指，便能通氣血。這種玄學方法，大家不妨試試。

「橫行無忌」財神手印

屬蛇的朋友，無論男女，都一定喜歡「橫行無忌」四字。因為屬蛇的人天生有領導才華，喜歡稱王稱霸，而且特別喜歡抓錢，以財富來衡量他的成功與失敗。如果一個屬蛇的人太不講錢，是徹底失敗！所以，蛇肖最喜歡像「蟹」一樣橫行無忌，對於女性是旺夫運。最有趣的是，最著名的「大黑天財神」手印正像一隻橫行的蟹！你想學拋一千粒米的「財神千座法」嗎？可來參加我的密宗初班，歡迎年輕人來聽課，學點密宗開開智慧！

我將在明日1月25日（日）中午12時至下午6時於「新光黃埔吉祥居」為讀者簽名及加持風水物，為2026年家居擺個平安招財陣，歡迎蒞臨參觀選購。

 

