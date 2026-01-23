屯門市廣場IKEA或擴張開大舖？疑職員現身同場AEON「睇舖」 街坊激辯2選1最終答案是……

宜家家居（IKEA）向來深受香港市民歡迎，每逢開設新分店均引起廣泛關注。去年12月，IKEA首次進駐大西北地區，於屯門市廣場1期3樓開設期間限定店，主要售賣客廳、廚房及睡房用品等家居產品，惟未設美食站，加上店舖規模相對有限，讓部分市民感到意猶未盡。近日，在社交平台上流傳一張照片，有疑似IKEA職員現身同場的連鎖超市AEON「睇舖」，有網民猜測IKEA或擴張租用原為AEON的舖位開設大型分店，即看下文了解詳情。

屯門市廣場IKEA或擴張開大舖？疑職員現身同場AEON「睇舖」

近日，Facebook群組「屯門友」引述街坊報料發文，指屯門市廣場的IKEA或擴張「開大舖」。根據上傳的照片可見，4名人士手持文件到屯門市廣場1期AEON超市樓層巡視，期間2位女子手指向前方舖位，後方1名男子所持文件清晰可見IKEA標誌。

整個過程疑似IKEA職員在「睇舖」，因此專頁猜測IKEA或計劃擴張業務，並租用現時AEON所在樓層開設大型分店，「IKEA唔知係咪真係會開大舖呢？AEON個位又真係夠大，可以做埋小食部。」翻查資料，AEON於屯門市廣場的租約將於今年4月15日屆滿，到時確有可能出現租戶更替的情況。

AEON VS IKEA 街坊激辯2選1最終答案是……

帖文引起網民熱議，惟不少街坊希望保留AEON，「AEON實用性大好多」、「AEON係屯市代表，承接八佰伴嘅靈魂」、「由從前吉之島到現在，AEON喺屯門人心中有著很重要的地位」、「如果2揀1，真係想屯門Aeon繼續有12蚊店，玩具部，衫褲鞋襪賣」、「如果只能二選一，我會揀Aeon！」亦有人支持IKEA，「真係好期係屯門市廣場開IKEA+美食坊」、「同區咁多超市多一間少一間其實無分別，ikea 就唔同啦！」

也有網民建議，「應該去新屯中開，唔好搞吉吉島」、「其實要開Ikea，最好就喺元朗加點（YOHO PLUS）開，仲有個大型停車場少人用。」更有自稱AEON前員工的網民留言，「AEON前員工表示：大約最少3年前，已經聽到啲舊同事講話AEON嚟緊1樓呢層唔再租！而家呢日終於嚟。」

圖片及資料來源：Facebook@屯門友、AEON

文：Y