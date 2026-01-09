香港平價一日遊團費￥3有交易？網民實測遊9大景點+免費午餐 網民：食餐飯抵得過

香港一日遊團費「進化」至最平￥3？近年，內地有不少旅遊平台推出各種價格低廉的香港一日遊行程，最近更傳出團費破新低，￥3就可以玩足一日！有小紅書網民日前經內地平台「閑魚」報名參加￥3「香港一日旅行團」，全程包車及午餐，更去勻香港9大景點，包括黃大仙祠、星光大道、太平山頂觀景平台等等。不少網民對於價格感到震驚，「太誇張了」、「3蚊食餐飯抵得過。」即看下文了解詳情。

香港一日遊團費再創新低最平￥3？遊9大景點+免費午餐

近日，有網民在小紅書以「3元香港一日團包餐出行記錄」為題發文，分享她經內地平台報名參加￥3「香港一日旅行團」的旅遊經歷。網民指出發當日與其他團友及導遊於蓮塘口岸集合，過關後乘坐旅遊巴出發，行程涵蓋黃大仙祠、西九文化區、香港故宮文化博物館、香港文化中心、星光大道、天星碼頭、灣仔會展、金紫荊廣場、太平山頂等9個景點，並包含免費午餐。行程由早上約8時10分集合，至晚上8時30分解散，歷時約12小時，全程由旅遊巴點對點接送。

這位網民認為旅遊團的性價比極高，不僅包含交通、餐飲及保險保障，更無強制購物，導遊不會限制團友自由行動，只要不參與付費項目，即無需額外花錢。不過，他提到行程中亦有不足之處，若部分團友購買付費項目，其他人需在原地等待他們完成，才可以繼續下一行程，「有點浪費時間。」而且，每個景點逗留的時間不長，大概只有半小時左右，「比較走馬觀花地遊玩香港的一些景點，無法中深度遊覽觀光。」

翻查內地平台，同一旅行社仍有推出低至￥3的香港一日遊行程。

網民震驚：3蚊食餐飯抵得過

對於香港一日遊旅行團價錢再創新低，有香港網民對此感到震驚，直言「邊度報，3蚊食餐飯抵得過」、「3蚊雞有餐飯食，諗得過喔」、「住深圳，翻下晝，報團3蚊，中午食飯之後離團返工」、「反正香港住宿貴，不如第一天跟團回深圳，在深圳住一天，第二天再繼續去香港玩。」

此類超低價的香港一日遊團早已引起爭議，香港YouTuber「雞腿貓」曾拍片實測類似低價團，並引述網民解釋團費低廉的原因，指出香港政府會為旅行社補貼團費，每位團友按人頭補貼$1000，「價格之所以這麼便宜，是因為香港政府後面還會按人頭返還1000多給旅行社」，故遊客才可以優惠價格遊覽香港。

圖片及資料來源：小紅書@阿拉斯加灣的月亮、[email protected]

文：Y