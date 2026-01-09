Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港平價一日遊團費￥3有交易？網民實測遊9大景點+免費午餐 網民：食餐飯抵得過

生活百科
香港一日遊團費「進化」至最平￥3？近年，內地有不少旅遊平台推出各種價格低廉的香港一日遊行程，最近更傳出團費破新低，￥3就可以玩足一日！有小紅書網民日前經內地平台「閑魚」報名參加￥3「香港一日旅行團」，全程包車及午餐，更去勻香港9大景點，包括黃大仙祠、星光大道、太平山頂觀景平台等等。不少網民對於價格感到震驚，「太誇張了」、「3蚊食餐飯抵得過。」即看下文了解詳情。

香港一日遊團費再創新低最平￥3？遊9大景點+免費午餐

近日，有網民在小紅書以「3元香港一日團包餐出行記錄」為題發文，分享她經內地平台報名參加￥3「香港一日旅行團」的旅遊經歷。網民指出發當日與其他團友及導遊於蓮塘口岸集合，過關後乘坐旅遊巴出發，行程涵蓋黃大仙祠西九文化區香港故宮文化博物館香港文化中心星光大道天星碼頭灣仔會展金紫荊廣場太平山頂等9個景點，並包含免費午餐。行程由早上約8時10分集合，至晚上8時30分解散，歷時約12小時，全程由旅遊巴點對點接送。

這位網民認為旅遊團的性價比極高，不僅包含交通、餐飲及保險保障，更無強制購物，導遊不會限制團友自由行動，只要不參與付費項目，即無需額外花錢。不過，他提到行程中亦有不足之處，若部分團友購買付費項目，其他人需在原地等待他們完成，才可以繼續下一行程，「有點浪費時間。」而且，每個景點逗留的時間不長，大概只有半小時左右，「比較走馬觀花地遊玩香港的一些景點，無法中深度遊覽觀光。」

翻查內地平台，同一旅行社仍有推出低至￥3的香港一日遊行程。

網民震驚：3蚊食餐飯抵得過

對於香港一日遊旅行團價錢再創新低，有香港網民對此感到震驚，直言「邊度報，3蚊食餐飯抵得過」、「3蚊雞有餐飯食，諗得過喔」、「住深圳，翻下晝，報團3蚊，中午食飯之後離團返工」、「反正香港住宿貴，不如第一天跟團回深圳，在深圳住一天，第二天再繼續去香港玩。」

此類超低價的香港一日遊團早已引起爭議，香港YouTuber「雞腿貓」曾拍片實測類似低價團，並引述網民解釋團費低廉的原因，指出香港政府會為旅行社補貼團費，每位團友按人頭補貼$1000，「價格之所以這麼便宜，是因為香港政府後面還會按人頭返還1000多給旅行社」，故遊客才可以優惠價格遊覽香港。

圖片及資料來源：小紅書@阿拉斯加灣的月亮[email protected]

文：Y

延伸閱讀：尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
 

