機電工程協會6大免費課程！包考牌＋即拎$14,000獎金 符合3大條件即可報名

機電工程協會免費課程｜面對本港不少行業的從業員正經歷失業或就業不足的困境，機電工程協會（香港）有限公司聯同香港建造學院，推出全新的課程計劃，為失業、就業不足，以及使用外牆棚架工作的工友，提供免費的技能提升機會。完成課程並符合資格的學員，更可獲發高達$14,000的獎金，以助他們增值技能，重新投入勞動市場。

符合3大條件 免費讀機電工程協會課程

是次計劃主要分為兩大類，分別為「技術提升課程」及「一專多能」課程，涵蓋電氣佈線工、水喉工及普通焊接工三個工種。 「技術提升課程」主要為希望由普通工人晉升為中級技工（中工）的人士而設，課程時數為50小時，費用全免。成功修畢課程並考獲中工資格的學員，可獲發高達$14,000的課程獎勵獎金。申請人需為註冊普通工人，並具備最少一年相關工作經驗，且未曾考獲任何中工或大工資格。

而「一專多能」課程則是為已持有中工或大工資格的工友，提供學習另一項工種技能的機會，擴闊其工作範疇。課程同樣為50小時，完成後考獲相關中工資格的學員，可獲發高達$10,000的獎金。

入行月薪平均可達$2.2萬！

根據求職網站及網上資料，考取相關牌照後，技術工人的職業前景及薪酬相當不俗。以電工為例，主要負責電器設備安裝等月薪由$18,000起。水喉工方面，月薪可達$22,800，日薪亦可達$1,500。此外，合資格人士更可申請政府技工（水喉匠）的公務員職位，晉升至高級技工頂薪點可達$24,070。至於焊接工，市場需求殷切，日薪可高達$1450。

如何申請就讀免費課程？

計劃的申請資格主要分為「協助失業/就業不足措施」及「協助使用外牆棚架進行維修工程的工友措施」兩類。

協助失業/就業不足措施：申請人須為香港合資格僱員，並於2024年起曾在建造業穩定就業。此外，申請人需於過去一個月未能覓得建造業相關職位，或連續兩個月平均每月受僱於建造業少於15天。 協助使用外牆棚架進行維修工程的工友措施：申請人須為香港合資格僱員，並於2024年起有使用外牆棚架進行維修工程的註冊工友，涉及工種包括水喉、泥水、油漆等。

中級技工合作培訓計劃（技術提升課程）課程編號及入學資格

課程編號 機電工程協會【技術提升課程】 SEC001 中級技工合作培訓計劃（技術提升課程）- 水喉工 SEC002 中級技工合作培訓計劃（技術提升課程）- 電氣佈線工 SEC004 中級技工合作培訓計劃（技術提升課程）- 普通焊接工

入學資格（此計劃並不適用已持有中工/大工資歷人士）：

已註冊為《建造業工人註冊條例》註冊普通工人；及 具備最少一年與建造業相關的工作經驗；及 未有考獲任何中級工藝測試或工藝測試或沒有註冊成為《建造業工人註冊條例》中任何工種的註冊半熟練技工或註冊熟練技工，但若註冊成為<建造貨運車輛架駛員或其分類>(C349a、C349b、C349c、C349d)的註冊熟練技工及<機械設備操作工的分類>(吊船）C357、（建築工地升降機）C332)的註冊熟練技工則獲豁免；及 一年內未曾參加議會資助的培訓計劃。 電氣佈線工須通過色覺測試 普通焊接工須持有氣體焊接安全訓練證明書(風煤咭)

中級技工合作培訓計劃（技術提升課程）-「一專多能」課程編號及入學資格

課程編號 機電工程協會【技術提升課程 － 一專多能】 SEC001S 「一專多能」特別班- 水喉工 SEC002S 「一專多能」特別班- 電氣佈線工 SEC004S 「一專多能」特別班- 普通焊接工

入學資格：

已註冊為《建造業工人註冊條例》非報讀工種的註冊半熟練技工或註冊熟練技工；及 非持有報讀工種中級工藝測試（中工）或工藝測試（大工）資歷；及 具備最少一年與建造業相關的工作經驗（由培訓機構核實）；及 一年內未曾參加議會資助的培訓計劃。 電氣佈線工須通過色覺測試 普通焊接工須持有氣體焊接安全訓練證明書（風煤咭）

