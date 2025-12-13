工聯會偏門興趣班引熱議！「蘇聯研發第七感」「懷才不遇自教課程」 疑似畢業生大爆內幕......

不少機構均有舉辦各類興趣班，以迎合市民自我增值的需求，但近日有網民發現，工聯會開辦的部分課程內容相當「另類」，例如聲稱源自蘇聯的「第七感研習班」及協助學員自我賞識的「懷才不遇自救法」。這些與別不同的課程旋即在網上引起熱烈討論，令不少網民對其內容及成效感到好奇。

工聯會偏門課程爆紅 蘇聯「第七感研習班」引熱議

工聯會每個季度均會開辦大量課程，由幼兒興趣班、成人休閒活動、老人體能小組到就業課程都有，內容五花八門。近日就有網民被其中一個名為「第七感研習班」的課程吸引，將課程簡介資料放上社交平台後更瞬即備受矚目。

根據網上流傳的課程簡介，該「技術」由蘇聯耗資過億元研發，研發目的旨在「運用結構和意志力在任何想要知的資訊區域自由游走」、「身在蘇聯境內也可以遙視美國軍機的內部情況」。課程總共有五課，收費為530元。此課程如「超能力」般的描述引來網民嘖嘖稱奇，隨即引發廣大關注。

疑似畢業生現身？ 「其中一堂用精神力估牌」

不少網民對課程的真實性存疑，有人笑言「真心想知有咩人會讀？」、「人係香港，學完仲要特登去蘇聯試吓work唔work」、「要唔要着套黄金聖衣上堂？」。眾說紛紜之際，有疑似舊生則現身說法，分享十年前曾上過類似課程的經歷。該網民憶述，當時的導師是「個男人大叔衣著都寒酸」，課堂上曾教「其中一堂用精神力估牌」，並聲稱去賭場「只能用幾次要走」。當被問到有否實戰使用時，他笑稱：「梗無啦發夢都未有咁早」。

網民重提舊課程 「懷才不遇自救法」最經典

「第七感」課程爆紅，亦令網民發掘出更多工聯會過往及現在提供的奇特課程。另一個「懷才不遇自救法」課程再度成為焦點。該課程曾在多年前推出，索價150元，以3小時講解「如何去發展自己的才能、如何去創造機會」，以及「找到被人賞識的方法」。

這一系列「偏門」課程在網上瘋傳，激發了網民的創意及幽默感。不少人對課程的實用性提出質疑，認為內容過於虛無縹緲。有網民戲稱，報讀「自救」課程「先收個150」，「工聯會真係可以話係濟世為懷」。同時，亦有留言提及工聯會過往其他有趣的課程，例如「六合彩致富」及「氣質形體儀態班」等，認為工聯會的課程種類太廣泛，「真係好多奇奇怪怪嘅班」。

圖片及資料來源：threads、工聯會