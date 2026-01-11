Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥玲玲馬年風水佈局2026｜健康/事業/財運/桃花 放1物催吉避凶？附馬年生肖運程排行榜

更新時間：10:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-11 HKT

麥玲玲風水方位佈局｜2026馬年運程，大家除了要留意12生肖的流年運程外，亦要了解馬年的風水佈局。麥玲玲師傅從健康、財運、桃花及喜事為大家逐一剖析，亦會講解門口地氈的擺放攻略。除此以外，玲玲師傅從4大運程整合排行榜，讓讀者了解運勢一目了然！留意下文，麥玲玲馬年風水方位佈局+4大運程排行榜一文看清！ 

麥玲玲2026馬年風水方位佈局｜事業運：電腦搬東北方

麥玲玲2026馬年風水佈局 – 事業運
想馬年事業運好，就要留意文昌星飛臨的位置。馬年東北這位置很重要，文昌星本身屬木，綠色的東西最合適，尤其是水種植物，習慣放富貴竹，有步步高陞的意思，最好放四支水種富貴竹在東北方，代表步步高陞和思路清晰。

除放富貴竹外，如可以將電腦搬到面對東北方的話，都是一個不錯的選擇。公司除了要步步高陞外，當然人際關係也要好，要提防是非口舌，在正西方位置千萬不要放綠色植物，宜放紅色的東西，例如是紅色的文件夾或擺設都有助減少是非。

麥玲玲2026馬年風水佈局｜健康運：銅葫蘆減病星

麥玲玲2026馬年風水佈局 – 健康運
每年都需要健康運，在馬年要留意兩個病星飛臨的位置。第一個是五黃星飛臨的南面；第二個是二黑星飛臨的西北面，這兩個位置都不能動，病星本身屬土，由於火生土，因此紅色的東西不能擺放，否則病星會越來越惡。另外，因土生金，所以宜放金屬的東西，尤其是一些銅葫蘆，就有助減低病星的力量。

如果這兩個位置都是經常坐臥的地方亦要小心，最好搬離所在位置，即使養寵物都不能忽視，要留意寵物睡覺的地方。如果床頭在南方或西北，就多用米色或白色的床單，忌用紅色，如住所大門為正南的話，今年就不要用紅色的地氈，最好用金色地氈，健康運自然會更好。

麥玲玲2026馬年風水佈局｜財運：東南方最旺 放大柑大桔

麥玲玲2026馬年風水佈局 - 財運
想馬年財運好就要留意一些方位，因每年都有旺財的位置。如想在馬年旺偏財，要留意正北方，因有六白飛星，正是代表偏財的星，可擺放貔貅或象徵財運的飾物。

除偏財外，當然有正財的方位，要催旺八白以及最旺的九紫喜慶星，可在正東方多放紅色的東西，過年期間放揮春就是最理想，而在東南方就是九紫星的所在，是現時最當旺的星，可放代表果實的東西，過年期間放大柑大桔之類，除了代表各種喜事，例如升遷或財運方面，亦可以令財運順遂。

麥玲玲2026馬年風水佈局｜桃花運：中間位放鮮花旺人緣

麥玲玲2026馬年風水佈局 – 桃花運
想馬年桃花運好當然是留意桃花星飛臨的方位，馬年就是在在中宮，即是住所的中間，這位置可能是一些走廊位，可以在走廊旁邊或自己將住所分出計算，只要在中間位置擺放關於桃花的東西。

通常要桃花旺，可擺放真正的鮮花，如急需桃花運快來的話，放水種鮮花最為理想。相反，如不想再催旺桃花，就在該位置擺放石春，通常八粒石春可以減低惹桃花的情況，但要留意，桃花同時代表人緣，如桃花減得太低則會影響人緣。

除桃花外，亦要留意避免吵架，因有一顆吵架星在西方飛臨，吵架星原來屬木，水跟木都不適合放在這位置，例如是水種植物，都會令吵架星更強，要擺放紅色的東西，因為木生火，可擺放九支紅色的去葉玫瑰，因「九」都是屬火，紅色亦適合，有助減少爭拗。如不幸催旺吵架星，小則是非大則官非，要日常恩愛甜蜜一點，就要記住這兩個位置。

麥玲玲2026馬年風水佈局｜喜事運：東南方催旺添丁結婚/升職

麥玲玲2026馬年風水佈局 – 喜事運
在馬年要催旺各種喜事，包括添丁、結婚及升職這類事情，就要留意九紫喜慶星在哪裡。今年的九紫喜慶星飛臨東南方，過年期間可擺放果實類植物，代表開花結果，自然喜事會多一點。在過年後，可擺放一盞紅燈，如想添丁的話，可掛上一個紅燈籠都可以，如住所大門正好在東南位，就可放紅色地毯。

麥玲玲2026馬年風水佈局｜地氈擺放攻略

麥玲玲2026馬年風水佈局 – 地氈擺放攻略
通常來到馬年前或踏入新一年，都會想重新換門口地氈。如住所大門向正東方，即是八白財星飛臨的位置，可放紅色地氈，對財運有幫助。如果是向正南的話，正是病星飛臨的方位，即是五黃星，最好放一塊銅片在大門口，再加一張金色地氈，千萬不能放紅地氈，會令病星更活躍。

至於門口向西面就要小心，因有是非星飛臨，忌放綠色地氈，小則是非大則官非，宜放紅地氈避免是非口舌。大門向正北就有偏財星飛臨，紅色、黃色或是金錢圖案的地氈都會令財運旺一點。

 

麥玲玲2026馬年運程｜4大運程生肖排行榜

事業運排行榜：屬蛇有望升職加薪

事業運排行榜第一名是屬蛇，在去年經歷本命年，很多人都會轉工或有些變化，而來到馬年相當不錯，有祿勳星，祿勳是以前朝廷的俸祿，今年升職加薪有望，同時今年的事業運會有進步。

第二名為屬猴，有文昌星，文昌顧名思義對讀書考試特別有利，如果想考內部升職試，今年要把握機會。第三名有兩個生肖，第一是屬牛有國印星，掌管權力的歲印，今年有升遷運；屬馬雖是本命年，但都有將星和歲駕星，代表領導才能相當不錯，當管理層可好好把握這個升遷機會。

桃花運排行榜：屬雞紅鸞星高照

桃花運排行榜第一名是肖雞，因有紅鸞星，屬雞的男士今年特別理想，因除了有紅鸞星外，還有太陰星，就是女性貴人星，今年會遇到一些年紀比自己大一點的女生，如果不介意姊弟戀的話，可開展這段感情。即使是屬雞的女士今年都相當不錯，因有紅鸞星照著，代表可以結婚。

第二名是屬羊，屬羊的女士特別理想，因有太陽星為男性的貴人星，今年遇到的男士背景相當不錯。而不論男女的話，今年有歲合星，歲合是一半的桃花星，人緣特別好，可以從中挑選一些合適的對象。

第三名是肖兔，有天喜桃花星，代表喜事重重，如今年遇到合適的對象可能結婚連有喜，是時間好好計劃一下。

財運排行榜：屬豬賺錢機會多 

財運排行榜第一名是屬雞，有太陰星，即是一顆財星，亦是女性貴人星，如本身從事跟女性有關的生意，例如美容、化妝及女士服裝等，馬年可說是財源滾滾，但要留意太陰是一個慢慢來的財星，因此不能急進，尤其是炒賣，過於急進反而容易有損失。

第二名是肖豬，因有玉堂星，顧名思義代表金玉滿堂，今年賺錢機會多。第三名是屬兔，有福星，即是有幸運之財，今年可買點彩票，或靠自己的靈感買股票，可能都有一些收穫，只要不是太貪心，今年的財運是可以的。

驛馬運排行榜：屬猴動中生財

驛馬運排行榜，第一名是屬猴，屬猴本身就有驛馬星，原本的四個生肖：蛇、豬、虎、猴就是驛馬生肖，所以當逆馬行到屬猴的時候就更強勁，宜多出差到不同的地方，所謂動中生財。做生意不妨拓展不同的市場，打工也多出門運氣自然更好。

第二名是屬鼠，子午沖，因為沖太歲，所以今年無論想不想都要有點走動或變化，而且其實沖太歲的年份就像別人來打你一樣，能夠多走動反而好，如果坐在一個地方就會受到一些負面影響。

第三名是屬狗，有地解星代表田宅的變化，今年可能有樓宇買賣或公司搬地方，可能要花很多時間出差，甚至要在第二處長居。在這種情況下，要留意自己的身體健康，因會有水土不服的情況，緊記注意平安，今年多走動都不是壞事。

麥玲玲師傅簡介：

麥玲玲師傅自幼跟隨名師學習術數，對手相、面相及子平八字等術數均甚有研究，尤其精於推算姻緣。麥玲玲除了為多間著名機構擔任風水顧問，也時常應邀到國內及東南亞各地作風水勘察，乃全國最受歡迎堪輿學家之一。

麥玲玲多年來常接受媒體採訪，並在各大報章雜誌先後撰寫過不同的風水命理專欄，包括《東周刊》、《頭條日報》等，更多次獲邀擔任各大電視台及電台的節目嘉賓。

網站：按此

小紅書：Maklingling1

 

同場加映：麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼

 

 

