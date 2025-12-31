Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

誠品尖沙咀店預告結業！同區另覓新址重開 網民籲搬去1位置：可幫個場起死回生 1.2起減價88折

生活百科
更新時間：11:46 2025-12-31 HKT
發佈時間：11:46 2025-12-31 HKT

大型連鎖書店不僅是閱讀空間，更是城市文化地標之一。陪伴港人10年的尖沙咀誠品生活，近日宣布將於2026年第二季遷出星光行現址，並會另覓同區新據點，意味住這間以維港景色聞名的過江龍書店星光行分店即將結束營業。消息一出，隨即引起網民及讀者熱烈討論，不少人對「海景書店」的消失感到惋惜。

誠品尖沙咀預告將會搬遷！星光行店結業 另覓同區新址重開 

日前有網民於社交平台上發布「震撼消息」，指「尖沙咀誠品將於2026年第二季結束營業」。隨後誠品官方亦發出新聞稿，證實搬遷計劃。該分店自2015年10月1日進駐星光行，坐擁維多利亞港及尖沙咀天星碼頭迷人景色，以「時空匯流，經典新生」為理念，融合閱讀、文創及生活風格，並設有望海景的咖啡小店，成為尖沙咀一個獨特的文化景點，是不少文青、市民及遊客的必到之處。

 

網民籲搬去1位置︰可以幫個場起死回生

對於遷出一事，帖主坦言雖然嚴格來說尖沙咀誠品只是搬遷，但他心情依然複雜，「不過要找到一個地方咁大，可以近距離望見維港的地方繼續，實在不太可能，sad！」。消息引起網民熱議，眾人紛紛猜測新店選址，有人提議「可能租以前sogo個位？都好喎」，也有人認為「如果搬去iSQUARE，可以幫個場起死回生」，亦有網民估計「會唔會喺前海運戲院位置開？感覺機會最大」。

但另一方面，有網民認為星光行的吸引力已大不如前，「其實唔sad，星光行檔次low咗好多」，認為「換過個位仲好」。但無論如何，大部分人都認同經典的「海景書店」將不復再，是一大可惜，「唔會咁大、唔會望到維港」。不少人更懷緬過去，回憶起「以前星光行有@cosme STORE、有誠品，真係可以行足大半日」，並期望「誠品可以搵到更正嘅舖位」。

 

回饋讀者支持 1.2起購物88折 

《星島頭條》記者亦就此事向誠品尖沙咀查詢，但有關搬遷原因、確實搬遷日期、地點及位置，以及會否保留海景景觀，店方表示暫時未能透露，稍後將會陸續公布。而由1月2日起至2月28日期間，誠品尖沙咀店為感謝讀者10年來的支持，會推出【拾光．序曲】搬遷優惠，購買書店商品2件或以上可享88折，只限尖沙咀店。

誠品生活尖沙咀店

  • 地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓至3樓
  • 電話︰3419 6789
  • 營業時間：星期一至日11am-10pm
     

資料來源︰誠品書店 eslite bookstore、Threads

延伸閱讀︰灣仔人氣燒味店轉戰荃灣！曾大呻似「幫業主打工」 新界租金平一半 1原因網民唔睇好......

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
4小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
21小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
17小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
13小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
12小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
14小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
3小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
19小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-30 11:11 HKT